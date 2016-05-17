новости
новости
Регистрация
Бизнесмена на Сахалине обвиняют в неуплате налогов на 2 млрд рублей

Бизнесмена на Сахалине обвиняют в неуплате налогов на 2 млрд рублей

Его компания занималась утилизацией промышленных отходов

В сахалинский суд направлено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 2 млрд рублей. Обвиняется в преступлении бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин», сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

По версии следствия, с июня 2012 года по декабрь 2013 года обвиняемый  предоставлял в налоговую декларации, содержащие ложные сведения о суммах расходов, и суммах налоговых вычетов. Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 млрд рублей. Хотя ранее сообщалось, что долг компании перед казной - один миллиард рублей. 

Astv.ru писал о компании «Миндглен» в расследовании на тему утилизации нефтеотходов.

Следствие вел отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Санкции п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ, которую вменяют бизнесмену предусматривает разные виды наказания от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на 6 лет. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:31 +3
Другие статьи по темам
Прочее
налогисуд
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Микроавтобус сбил ребенка в одном из дворов Южно-Сахалинска
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Трое детей пострадали в ДТП на трассе Южно-Сахалинск-Корсаков
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове
Бойцовская собака напала на ребенка в Корсакове

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 14:56
вот до чего жадности и скупидяйство доводит
Ответить
0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:02
это ж какой же у него доход-то при таких налогах
Ответить
0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:35
душевно, душевно, вот это уже солидная сумма
Ответить
+2
senchick
Написано сегодня, в 16:50
О
Еще один из клана Сопрано
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Корсаковском районе открыт лицензионный лов горбуши
В Корсаковском районе открыт лицензионный лов горбуши
Японских детей передали на «хоумстей» в сахалинские семьи
Японских детей передали на «хоумстей» в сахалинские семьи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru