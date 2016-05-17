Бизнесмена на Сахалине обвиняют в неуплате налогов на 2 млрд рублей

В сахалинский суд направлено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 2 млрд рублей. Обвиняется в преступлении бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин», сообщает пресс-служба сахалинского следкома.

По версии следствия, с июня 2012 года по декабрь 2013 года обвиняемый предоставлял в налоговую декларации, содержащие ложные сведения о суммах расходов, и суммах налоговых вычетов. Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 млрд рублей. Хотя ранее сообщалось, что долг компании перед казной - один миллиард рублей.

Astv.ru писал о компании «Миндглен» в расследовании на тему утилизации нефтеотходов.

Следствие вел отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Санкции п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ, которую вменяют бизнесмену предусматривает разные виды наказания от штрафа в 200 тысяч рублей до лишения свободы на 6 лет.