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В Корсаковском районе открыт лицензионный лов горбуши
np-mag.ru

В Корсаковском районе открыт лицензионный лов горбуши

Стоимость путевки – 100 рублей за штуку

ООО «Пятиречье» в 3 км южнее протоки Красноармейская – 1 км южнее протоки Красноармейской организовало лицензионный лов горбуши по путевкам.

Как сообщают в администрации Корсаковского района, пункт по оформлению путевок находится в районе автобусной остановки в селе Охотском.

Стоимость путевки – 100 рублей за штуку. Разрешение можно получить минимум на 5 штук. 

Для пенсионеров и участников боевых действий предусмотрена скидка в размере 50%. Ветеранам ВОВ, узникам концлагерей путевки выдаются бесплатно. Льготникам необходимо иметь при себе документы.

Лицензионный лов по путевкам на рыбопромысловом участке разрешен с  07.00 часов до 18.00 часов.

Контактные телефоны: 8 (4242) 73-36-03, 47-22-22, 27-30-24.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 −1
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Событие
рыбалка
Место
Корсаковский район
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 14:54
там все сетками ловят сволочи
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0
Pavlu440
Написано сегодня, в 16:50
(князь) Вельзевул, это вполне законно, если сеть до 30 метров и ячея 45 мм.
впрочем, вам никто не запрещает ловить хоть сачком хоть на червя с поплавочной удочкой.
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+1
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 17:36
Pavlu440, дело в том что там с удочкой делать не чего, все сетями перекроют...
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:59
Рыбы нет...платить за то, что ничего не поймаешь, смысл.
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+3
Bokassa
Написано сегодня, в 15:48
дешевле консерву купить
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 18:26
Bokassa, Консервированная 250 грамм вместе с рассолом на пополам
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+1
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