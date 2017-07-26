В Корсаковском районе открыт лицензионный лов горбуши
Стоимость путевки – 100 рублей за штуку
ООО «Пятиречье» в 3 км южнее протоки Красноармейская – 1 км южнее протоки Красноармейской организовало лицензионный лов горбуши по путевкам.
Как сообщают в администрации Корсаковского района, пункт по оформлению путевок находится в районе автобусной остановки в селе Охотском.
Стоимость путевки – 100 рублей за штуку. Разрешение можно получить минимум на 5 штук.
Для пенсионеров и участников боевых действий предусмотрена скидка в размере 50%. Ветеранам ВОВ, узникам концлагерей путевки выдаются бесплатно. Льготникам необходимо иметь при себе документы.
Лицензионный лов по путевкам на рыбопромысловом участке разрешен с 07.00 часов до 18.00 часов.
Контактные телефоны: 8 (4242) 73-36-03, 47-22-22, 27-30-24.
впрочем, вам никто не запрещает ловить хоть сачком хоть на червя с поплавочной удочкой.