В Корсаковском районе открыт лицензионный лов горбуши

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ООО «Пятиречье» в 3 км южнее протоки Красноармейская – 1 км южнее протоки Красноармейской организовало лицензионный лов горбуши по путевкам.

Как сообщают в администрации Корсаковского района, пункт по оформлению путевок находится в районе автобусной остановки в селе Охотском.

Стоимость путевки – 100 рублей за штуку. Разрешение можно получить минимум на 5 штук.

Для пенсионеров и участников боевых действий предусмотрена скидка в размере 50%. Ветеранам ВОВ, узникам концлагерей путевки выдаются бесплатно. Льготникам необходимо иметь при себе документы.

Лицензионный лов по путевкам на рыбопромысловом участке разрешен с 07.00 часов до 18.00 часов.

Контактные телефоны: 8 (4242) 73-36-03, 47-22-22, 27-30-24.