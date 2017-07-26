Японских детей передали на «хоумстей» в сахалинские семьи

Сегодня состоялась торжественная церемония передачи японских детей на «хоумстей» в сахалинские семьи . Мероприятие прошло в рамках Международного обмена между молодежью Сахалинской области и Хоккайдо «XIX корабль дружбы».

- Да, действительно, это уже «XIX корабль дружбы». Следующий будет юбилейным, и мы заранее подготовим большую программу вместе с японской стороной. Но пока, конечно же, все внимание к нынешнему визиту гостей, - говорит заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов.

- Мы все давно и с большим нетерпением ждали этой поездки, и очень счастливы, что наконец-то прибыли на Сахалин, - добавил церемонии руководитель японской делегации Канахара Хидеки.

Подготовка к приему представителей Страны восходящего солнца началась еще зимой. Семьи, которые желали принять у себя японских детей, подавали специальное заявление в Общество дружбы «Россия – Япония».

- В анкете в числе прочего мы написали, кого хотим принять. То есть, мальчика или девочку, а также возраст подростка, - пояснила Юлия Лесникова, в семье которой на четыре дня запланировано пополнение.

Как сказал заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов, японские дети будут жить в семьях Анивы, Корсакова, Поронайска и Южно-Сахалинска с 1 по 4 августа.

- Затем на один день гости отправятся в детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», а заключительные дни поездки они проведут в Южно-Сахалинске. Здесь для них запланирована большая развлекательная программа. Они побывают в музее, зоопарке, смогут купить сувениры, - говорит Егор Умнов.

В каждой семье, где будут гостить японские дети, уже давно придумали, как они будут знакомить их с бытом культурой нашей страны.

- Мне мама рассказывала, что у вас наливают в рис молоко и едят, - с гордостью поделилась своими знаниями десятилетняя Екояма Аяне.

Что ж, будем надеяться, что за неделю проживания на Сахалине она, как и все остальные члены японской делегации, узнают о России гораздо больше.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.