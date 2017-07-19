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На спортивный флешмоб приглашают южносахалинцев
tvoygorodpskov.ru

На спортивный флешмоб приглашают южносахалинцев

Акцию планируется проводить еженедельно во дворах областного центра

27 июля в 19:00 на обновленной спортивной площадке «Черемушки», расположенной по адресу: Спортивный проезд, 15-а в рамках проекта «Спорт против подворотни» состоится акция «Я выбираю спорт», сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

В программе мероприятия планируются выступление танцевального коллектива «Эйр Бойз», показательные номера спортсменов. представляющие федерацию Джиу-джитсу и организацию «Киокусинкай Каратэ», а также танцевальный флешмоб по хип-хопу под руководством тренера-общественника проекта «Социальный фитнес».

Для всех желающих инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» Валентин Мятликов проведет мастер-класс по хоккею на роликах, по завершению которого состоятся соревнования «Веселые старты», в которых юные горожане смогут побороться за звание самого быстрого и ловкого и получить памятный приз.

На протяжении всего мероприятия для самых маленьких участников на площадке будут организована работа специалистов по твистингу и аквагриму, на которых мальчишки и девчонки смогут бесплатно получить красивые фигуры из воздушных шаров и рисунки на лице.

- Акцию «Я выбираю спорт» мы планируем устраивать еженедельно по четвергам в 19:00 на дворовых площадках Южно-Сахалинска и в планировочных районах, - рассказал директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. - Главная наша цель - рассказать горожанам о видах спорта и предоставить возможность записаться на занятия по футболу, стритболу, волейболу, хоккею, карате-киокусинкай и другим, которые проходят на спортивных дворовых площадках, а также в спортивных залах представленных федераций.

По словам руководителя проекта «Спорт против подворотни» Алексея Хапочкина в планах проекта не только развитие и поддержка физической культуры и спорта по месту жительства, но и желание привлечь как можно больше областных спортивных федераций для того, чтобы и взрослые и дети смогли поближе познакомиться с видами спорта, развиваемых в нашем городе и выбрать то, что ближе им по душе.

Следующий праздник спортивного двора состоится 3 августа в 19:00 на спортивной площадке по адресу ул. Сахалинская, 17-а.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:24 0
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