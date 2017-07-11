ООО "Изобилие" оставило работников без зарплаты

legalneed.ru

Следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области провел проверку в отношении генерального директора ООО "Изобилие". По ее результатам в отношении руководителя возбудили уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и других установленных законом выплат.

Подозреваемая - генеральный директор "Изобилия" больше двух месяцев не отдавала двум уволившимся работникам зарплату и другие выплаты. Сумма задолженности составила более 87 тысяч рублей. При этом руководитель общества имела реальную возможность расплатиться с бывшими сотрудниками компании.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.