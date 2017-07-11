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ООО "Изобилие" оставило работников без зарплаты
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ООО "Изобилие" оставило работников без зарплаты

Руководитель сахалинской фирмы стал фигурантом уголовного дела

Следственный отдел по Корсакову СУ СК РФ по Сахалинской области провел проверку в отношении генерального директора ООО "Изобилие". По ее результатам в отношении руководителя возбудили уголовное дело за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и других установленных законом выплат.

Подозреваемая - генеральный директор "Изобилия" больше двух месяцев не отдавала двум уволившимся работникам зарплату и другие выплаты. Сумма задолженности составила более 87 тысяч рублей. При этом руководитель общества имела реальную возможность расплатиться с бывшими сотрудниками компании.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:03 +1
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Комментарии
Vings
Написано сегодня, в 18:22
87 тыс. руб. сумма задолженности и из-за неё сейчас придется директору заплатить больше адвокату.
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+1
Маргарита
Написано сегодня, в 18:43
Так и надо. А то считают работников рабами, чтоб бегали за ними и просили о выплате.
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+3
Roni4ka
Написано сегодня, в 18:49
Моего директора ни как не наказали, уволил и год не платил, вместо меня проводил своего друга и тот расписывался в ведомостях. И трудовая коммисия, сказала, что это частное предприятие, его право.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 21:24
Roni4ka, не может такого комиссия сказать, если только не куплена с потрохами. Прокуратуру надо было задействовать, налицо наглое нарушение закона.
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+1
Арктический Воин
Написано сегодня, в 19:25
ООО "Изобилие"
думаю, кавычки не спроста...
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 19:36
Ха. В СахГу без отпускных оставили. И с задержкой зарплату заплатили.
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 21:25
Название противоречивое
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 21:50
НюНик_просто_Анна, изобилие невыплат
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+2
Online
DartVictor Online
Написано сегодня, в 22:24
такое навязчивое ощущение,что директора"Изобилия"должны непременно звать Изобэлия)
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0
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