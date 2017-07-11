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Сахалинские онкологи будут проходить стажировку в Корее

Сахалинские онкологи будут проходить стажировку в Корее

Островная область и Сеул расширяют взаимодействие в сфере диагностики и лечения онкологических заболеваний

Власти региона сегодня заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве с расположенной в Сеуле международной клиникой университета «Ханьянг», сообщает пресс-служба Сахалинского правительства. Стороны договорились усилить совместную борьбу с онкологическими заболеваниями в Сахалинской области. Подписи под документом поставили исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства Антон Зайцев и проректор медицинского отделения, директор медицинского центра университета «Ханьянг» Ким Кёнг Хон.

Данное учреждение – одно из самых крупных в Азии, оно не только оказывает медицинские услуги, но и целенаправленно занимается научно-исследовательской деятельностью. Многие инновационные разработки центр осуществляет совместно с университетскими клиниками других государств.

Взаимодействие с Сахалинской областью строится на основе нескольких соглашений с органами власти и медицинскими учреждениями. В последние годы проведены совместные конференции по вопросам оказания медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения, офтальмологического и онкологического профилей. Для сахалинских врачей корейские специалисты организовали несколько стажировок.

- Клиника «Ханьянг» готова проводить стажировки сахалинских врачей, делиться лучшим опытом. Думаю, что такая совместная работа принесет важные для Сахалина результаты, - сказал  Ким Кёнг Хон.

Сегодня в здании областного онкологического диспансера гости из Республики Корея проведут семинар для сахалинских специалистов-онкологов.  Его тема: «Лучевая диагностика онкологических заболеваний органов брюшной полости (печени, панкреатодуоденальной зоны, поджелудочной железы, области желчевыводящих протоков, почек и забрюшинного пространства)».

Дополнительным соглашением предусмотрены и другие формы сотрудничества. Ожидается, что сахалинские врачи получат знания о новых методах интерпретации радиологических снимков и проведения лапароскопических операций. Министерство здравоохранения области и международная клиника университета «Ханьянг» обсудят возможности для  проведения телемедицинских консультаций и оказания благотворительной медицинской помощи жителям Сахалина и Курил. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:15 +1
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