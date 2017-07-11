новости
новости
Регистрация
В Ключах дотла сгорел жилой дом

В Ключах дотла сгорел жилой дом

Огонь уничтожил все имущество, погибли домашние животные

Сегодня вечером, 17 июля в селе Ключи на улице Центральной дотла сгорел жилой частный дом.

По словам владельца уничтоженного строения, когда он вернулся с работы, увидел, что дверь в дом открыта. Входить внутрь мужчина не решился, хотел вызвать полицию, но не успел - из дома выбежал человек, накинувший на голову капюшон. Неизвестный сказал владельцу строения: "Я тебе дом поджег", а затем убежал в неизвестном направлении.

Когда житель села Ключи зашел в помещение, он почувствовал едкий запах пластика. Мужчина предполагает, что в его доме варили наркотическое вещество, а, почувствовав опасность, убежали.

Огонь распространялся очень быстро. Потушить его самостоятельно хозяин дома не смог. Пожарным также не удалось отстоять строение. 

Дом сгорел дотла. Полностью уничтожено и имущество, в том числе документы, техника, деньги - отпускные, которые недавно получил мужчина.

В огне погибли и домашние животные - кошка и собака.

Хозяин сгоревшего дома позже предположил, что, скорее всего, он знает поджигателя - это его бывший коллега.

Галерея
В Ключах до тла сгорел жилой дом, Фото: 1
В Ключах до тла сгорел жилой дом, Фото: 2
В Ключах до тла сгорел жилой дом, Фото: 3
В Ключах дотла сгорел жилой дом
Автор: Ольга Буданова, сегодня, в 20:58 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Ключи
Популярное на ASTV
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Автомобиль затопило на пляже в Стародубском
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Отец с пятилетним сыном утонули в озере за Стародубским
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Мужчина погиб, упав с обрыва в Холмском районе
Ядовитый паук укусил сахалинца
Ядовитый паук укусил сахалинца

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 21:17 Отредактированно сегодня, в 21:19
Афигеть! Человек пришел домой - дом ещё не горел. Сколько нужно времени, что бы дом сгорел дотла?
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 21:20
Не совсем поняла... Дом еще не загорелся толком, неужели не смог выгнать животных и схватить хоть что? тряпку мокрую на лицо, я так делала, был случай...
Ответить
+4
НКолчина
Написано сегодня, в 21:29
НюНик_просто_Анна, вот и у меня сомнения... А то может сам отдыхал (или с друзьями), подпалил ненароком, поздно очухался - вот и сгорел дом...
Ответить
+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 21:33
НКолчина, утверждать что-либо невозможно... но странно.
Ответить
+4
НКолчина
Написано сегодня, в 21:42
НюНик_просто_Анна, даже очень странно...
Ответить
+2
Еще 1 комментарий
Reader
Написано сегодня, в 21:46
Естественно знает, это же деревня
Ответить
+3
Виктория
Написано сегодня, в 21:48
Бред какой то
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
ООО "Изобилие" оставило работников без зарплаты
ООО "Изобилие" оставило работников без зарплаты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru