В Ключах дотла сгорел жилой дом

Сегодня вечером, 17 июля в селе Ключи на улице Центральной дотла сгорел жилой частный дом.

По словам владельца уничтоженного строения, когда он вернулся с работы, увидел, что дверь в дом открыта. Входить внутрь мужчина не решился, хотел вызвать полицию, но не успел - из дома выбежал человек, накинувший на голову капюшон. Неизвестный сказал владельцу строения: "Я тебе дом поджег", а затем убежал в неизвестном направлении.

Когда житель села Ключи зашел в помещение, он почувствовал едкий запах пластика. Мужчина предполагает, что в его доме варили наркотическое вещество, а, почувствовав опасность, убежали.

Огонь распространялся очень быстро. Потушить его самостоятельно хозяин дома не смог. Пожарным также не удалось отстоять строение.

Дом сгорел дотла. Полностью уничтожено и имущество, в том числе документы, техника, деньги - отпускные, которые недавно получил мужчина.

В огне погибли и домашние животные - кошка и собака.

Хозяин сгоревшего дома позже предположил, что, скорее всего, он знает поджигателя - это его бывший коллега.