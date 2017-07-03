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Закончить инвестиционный проект анивским фермерам поможет областной бюджет

Закончить инвестиционный проект анивским фермерам поможет областной бюджет

Губернатор Сахалинской области посетил хозяйство «Огоньки»

Областные власти окажут поддержку крестьянскому хозяйству «Огоньки». Такое решение принял губернатор Олег Кожемяко, посетив сельскохозяйственное предприятие в Анивском районе.

«Огоньки» - одно из самых успешных частных хозяйств области. Здесь содержится более 1600 голов крупного рогатого скота, как молочного, так и мясного направления. Имеется полный комплекс машин для заготовки высококачественных кормов «Сенаж в упаковке». С начала текущего года хозяйство произвело около 60 тонн мяса, 1190 тонн молока. При этом показатели аналогичного периода прошлого года оказались превышены почти вдвое.  

В настоящее время хозяйство реализует инвестиционный проект, который предусматривает создание молочно-товарной фермы на 400 коров, двух телятников на 304 головы каждый, коровников, организацию переработки молока, а также строительство жилья для специалистов. Об этом губернатору рассказал глава «Огоньков» Александр Калуга. Большая часть объектов в рамках инвестиционного проекта уже построена. Олег Кожемяко осмотрел новый коровник на 200 голов беспривязного содержания, который уже готов принять животных, смонтированную технологическую линию по переработке молока. Здесь будут выпускать молоко, кефир, йогурты, сметану и ряженку в современной упаковке.

- Предприятию необходимо обязательно оказать финансовую поддержку, чтобы оно могло успешно реализовать начатый инвестиционный проект, - такое распоряжение от Олега Кожемяко получило по итогам визита руководство областного сельскохозяйственного ведомства.

А в следующем году региональные власти помогут хозяйству с обновлением поголовья крупного рогатого скота. Это даст возможность существенно повысить надои. Также при поддержке области предприятие сможет на льготных условиях приобрести в лизинг дополнительную сельскохозяйственную технику, а также передвижные торговые павильоны типа «Купава», чтобы организовать выездную продажу собственной продукции.

сегодня, в 13:52 0
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Люди
Олег Кожемяко
Место
Анивский район
Прочее
сельское хозяйствомолочная ферма
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Комментарии
sjeyxhho4s
Написано сегодня, в 19:50
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