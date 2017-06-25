МиниатюрноКнижное доброутреннее с конкурсом)

Доброго всем утра! Надеюсь, со мной никто не станет спорить, что...

А еще сегодня - День партизан и подпольщиков в России

и День кораблестроителя в России

Переходим к новостям)).

Студент прошел на руках 5 километров ради мирового рекорда

22-летний студент медицинского вуза из Флориды Ашвин Каляндург прошел на руках 5,1 километра в надежде побить мировой рекорд в этой области, установленный в 2002 году. Молодой человек прошел больше, чем его предшественник, на сто метров. Скоро это достижение проверят эксперты Книги Гиннесса, сообщает Sun Sentinel.

"Все болит", — так прокомментировал Каляндург свое состояние, опустившись на ноги. Молодой человек 8 часов шел к своему достижению, во всех смыслах этого слова. К этому событию студент готовился два месяца. Он регулярно отжимался на пальцах, поднимал тяжести, лазал по деревьям и передвигался на руках.

Кроме того, в ходе тренировок Каляндург собрал значительную сумму денег для нескольких благотворительных фондов, которые занимаются лечением детей. Сразу после завершения выматывающей прогулки Ашвин отправился готовиться к ближайшему экзамену.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903784&cid=520

Ученые считают, что растения умеют думать

Ученые из Университета Бирмингема заявили, что им удалось доказать, что растения могут думать и принимать решения.

Исследователи говорят, что многие люди отказываются от употребления в пищу мяса по той причине, что животные обладают интеллектом, а растения, по их мнению, можно есть, поскольку те якобы не имеют интеллекта.

Однако ученые пришли к выводу, что у растений также есть мозг, они способны принимать решения. Семена растений обладают своеобразным мозгом, предугадывающим погодные условия, что позволяет изменять поведение ростка. Это говорит о том, что растения могут думать о чем-либо и совершать поступки на основе выгодных им действий.

Кроме того, растение также может принимать решение о месте произрастания.

Также ученые говорят о том, что им удалось найти то место, в котором у растения находится их мозг. Оказалось, что он расположен в семенах и представляет собой что-то вроде интеллектуального участка, который и способен на принятие решений.

Ученые говорят о том, что ориентируясь на заложенные данные, мозг может определить настали ли оптимальные условия для роста и дать команду для произрастания. Также этот участок способен принимать и другие аналогичные решения, которые могут быть полезны для роста растения.

Работает мозг растений таким образом - клетки определяют более выгодные для них условия роста и развития. Клетки способны определять когда семенам можно пробуждаться, работа арабидопсиса осуществляется с помощью гормонов.

Этот феномен ученые намерены дальше исследовать, чтобы лучше понять принцип роста и развития растений.

Источник: https://www.glunews.ru/news/Animals/issledovateli_rasskazali_kak_rasteniya_umejut_dumat.html

А вопрос у нас сегодня такой:

Знаете ли вы историю своей семьи?

А в обзоре сегодня мы раскроем секреты крошечных книг. Такие миниатюрные издания и напечатать сложно и прочитать непросто. Так для чего же они нужны и какие тайны могут скрывать? Обо всем этот чуть ниже...

Крошечный шрифт издания «Письмо Кристине Лотарингской», 1896.

В 1896 году издательская фирма «Салмин Бразерс» опубликовала «Письмо Кристине Лотарингской» Галилео Галилея. У книги была тисненая обложка и чехол. Главная же особенность издания, ставшего уникальным, заключалась в размерах: 1,8 на 1 сантиметр. В рекламе миниатюрной книги уточнялось, что ее шрифт крохотный, как «глаза у мухи», а наборщик, работая над ней, потерял зрение.

«Письмо…» было в три раза меньше, чем предыдущие миниатюры и стало самой маленькой книгой в мире, отпечатанной в типографии.

Книга о Королеве Виктории, опубликованная в год ее смерти. Лондон, 1901 год.

Сказка «Ап! Лошадка!» английской писательницы Клары де Шателейн. Лондон, 1850 год.

Ее первой покупкой стала поэма «Визит Святого Николая» Клемента Кларка Мура. Но на эту книжицу высотой 9,5 см современные коллекционеры даже не взглянули бы.

По их общему признанию, книга классифицируется как миниатюра, если она менее трех дюймов (7,62 см) по наибольшему размеру. Но даже такой экземпляр выглядит просто гигантским в сравнении с самыми крохотными «рекордсменами».

Набор миниатюрных и ультраминиатюрных книг, 1979-1980 гг.

Ультраминиатюрная Книга Бытия, которую очень легко потерять.

В Университете штата Айова имеется коллекция так называемых «ультраминиатюр» (размером менее 6 миллиметров). Одну из них, Книгу Бытия, можно носить в кулоне и читать только с помощью увеличительного стекла.

Электронный снимок самой маленькой книги в мире.

А самый маленький экземпляр, 0,07 на 0,1 мм, – это сказка «Teeny Ted From Turnip Town», внесенная в книгу рекордов Гиннесса. На создание было потрачено 15000 долларов, а прочитать ее можно лишь под электронным микроскопом.

Но сотрудники музея уверяют, что процесс чтения миниатюр – это не самое сложное в этом деле. Наибольшая проблема – это работа со шрифтом, а именно его набор, нарезка, установка, проверка.

Справочник-альманах, опубликованный в Лондоне в 1790 году.

Религиозное издание Officium Beatae Mariae Virginis 1677 года, у которого издатель не успел обрезать «лишние» края страниц.

Коллекция из двенадцати книг с текстами Шекспира, изданных в Канаде в 2000 году.

Учитывая громадные сложности, в чем смысл создания маленьких книг? Работник музея сообщает, что «они очень нравятся людям». Но миниатюрные книги также имеют практическое применение. В доинтернетовскую эпоху было удобно держать под рукой небольшой справочник с необходимыми списками. Также люди в старину с собой носили религиозные книги. Президент США Авраам Линкольн, держал при себе собой маленький молитвенник. У королевы Англии Анны Болейн после казни нашли небольшую книгу псалмов в позолоченной обложке.

К тому же малый вес книг очень удобен во время путешествий. Известно, что у Наполеона Бонапарта была походная библиотека, которая помещалась в небольшую коробку.

Три японские книги с чехлом в форме телевизора, через экран которого видна картинка с обложки.

Книга сонетов на португальском языке. Венеция, 1906 год.

Миниатюрное издание «Небольшой флирт», опубликованное в 1871 году, представляет собой удобный справочник по «расшифровке» флирта с носовым платком, перчаткой, веером или зонтиком.

Маленькие книги также представляли собой предмет контрабанды. В 1832 году в Америке появилась первая книга по контрацепции. «Плод философии, или Частный компаньон молодых замужних людей» уменьшили в размерах, чтобы было легко прятать. Тем не менее, автора предали суду за непристойность, оштрафовали и приговорили к каторжным работам.

Столь увлекательную информацию нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:

Всего вам самого лучшего! И не только сегодня))