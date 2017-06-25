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Утро с АСТВ
МиниатюрноКнижное доброутреннее с конкурсом)

МиниатюрноКнижное доброутреннее с конкурсом)

Доброго всем утра! Надеюсь, со мной никто не станет спорить, что...

А еще сегодня - День партизан и подпольщиков в России

и День кораблестроителя в России

 

Переходим к новостям)).

Студент прошел на руках 5 километров ради мирового рекорда

 

22-летний студент медицинского вуза из Флориды Ашвин Каляндург прошел на руках 5,1 километра в надежде побить мировой рекорд в этой области, установленный в 2002 году. Молодой человек прошел больше, чем его предшественник, на сто метров. Скоро это достижение проверят эксперты Книги Гиннесса, сообщает Sun Sentinel.

"Все болит", — так прокомментировал Каляндург свое состояние, опустившись на ноги. Молодой человек 8 часов шел к своему достижению, во всех смыслах этого слова. К этому событию студент готовился два месяца. Он регулярно отжимался на пальцах, поднимал тяжести, лазал по деревьям и передвигался на руках.

Кроме того, в ходе тренировок Каляндург собрал значительную сумму денег для нескольких благотворительных фондов, которые занимаются лечением детей. Сразу после завершения выматывающей прогулки Ашвин отправился готовиться к ближайшему экзамену.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903784&cid=520

Ученые считают, что растения умеют думать

Ученые из Университета Бирмингема заявили, что им удалось доказать, что растения могут думать и принимать решения.

Исследователи говорят, что многие люди отказываются от употребления в пищу мяса по той причине, что животные обладают интеллектом, а растения, по их мнению, можно есть, поскольку те якобы не имеют интеллекта.

Однако ученые пришли к выводу, что у растений также есть мозг, они способны принимать решения. Семена растений обладают своеобразным мозгом, предугадывающим погодные условия, что позволяет изменять поведение ростка. Это говорит о том, что растения могут думать о чем-либо и совершать поступки на основе выгодных им действий. 

Кроме того, растение также может принимать решение о месте произрастания.

Также ученые говорят о том, что им удалось найти то место, в котором у растения находится их мозг. Оказалось, что он расположен в семенах и представляет собой что-то вроде интеллектуального участка, который и способен на принятие решений.

Ученые говорят о том, что ориентируясь на заложенные данные, мозг может определить настали ли оптимальные условия для роста и дать команду для произрастания. Также этот участок способен принимать и другие аналогичные решения, которые могут быть полезны для роста растения.

Работает мозг растений таким образом - клетки определяют более выгодные для них условия роста и развития. Клетки способны определять когда семенам можно пробуждаться, работа арабидопсиса осуществляется с помощью гормонов.

Этот феномен ученые намерены дальше исследовать, чтобы лучше понять принцип роста и развития растений.

Источник: https://www.glunews.ru/news/Animals/issledovateli_rasskazali_kak_rasteniya_umejut_dumat.html

 

А вопрос у нас сегодня такой:

Знаете ли вы историю своей семьи?

 

А в обзоре сегодня мы раскроем секреты крошечных книг. Такие миниатюрные издания и напечатать сложно и прочитать непросто. Так для чего же они нужны и какие тайны могут скрывать? Обо всем этот чуть ниже...

Секреты крошечных книг

Секреты крошечных книг

Крошечный шрифт издания «Письмо Кристине Лотарингской», 1896.

В 1896 году издательская фирма «Салмин Бразерс» опубликовала «Письмо Кристине Лотарингской» Галилео Галилея. У книги была тисненая обложка и чехол. Главная же особенность издания, ставшего уникальным, заключалась в размерах: 1,8 на 1 сантиметр. В рекламе миниатюрной книги уточнялось, что ее шрифт крохотный, как «глаза у мухи», а наборщик, работая над ней, потерял зрение.

«Письмо…» было в три раза меньше, чем предыдущие миниатюры и стало самой маленькой книгой в мире, отпечатанной в типографии.Секреты крошечных книг

Книга о Королеве Виктории, опубликованная в год ее смерти. Лондон, 1901 год.Секреты крошечных книг

Сказка «Ап! Лошадка!» английской писательницы Клары де Шателейн. Лондон, 1850 год.

Ее первой покупкой стала поэма «Визит Святого Николая» Клемента Кларка Мура. Но на эту книжицу высотой 9,5 см современные коллекционеры даже не взглянули бы.

По их общему признанию, книга классифицируется как миниатюра, если она менее трех дюймов (7,62 см) по наибольшему размеру. Но даже такой экземпляр выглядит просто гигантским в сравнении с самыми крохотными «рекордсменами».Секреты крошечных книг

Набор миниатюрных и ультраминиатюрных книг, 1979-1980 гг.Секреты крошечных книг

Ультраминиатюрная Книга Бытия, которую очень легко потерять.

В Университете штата Айова имеется коллекция так называемых «ультраминиатюр» (размером менее 6 миллиметров). Одну из них, Книгу Бытия, можно носить в кулоне и читать только с помощью увеличительного стекла.Секреты крошечных книг

Электронный снимок самой маленькой книги в мире.

А самый маленький экземпляр, 0,07 на 0,1 мм, – это сказка «Teeny Ted From Turnip Town», внесенная в книгу рекордов Гиннесса. На создание было потрачено 15000 долларов, а прочитать ее можно лишь под электронным микроскопом.

Но сотрудники музея уверяют, что процесс чтения миниатюр – это не самое сложное в этом деле. Наибольшая проблема – это работа со шрифтом, а именно его набор, нарезка, установка, проверка.Секреты крошечных книг

Справочник-альманах, опубликованный в Лондоне в 1790 году.Секреты крошечных книг

Религиозное издание Officium Beatae Mariae Virginis 1677 года, у которого издатель не успел обрезать «лишние» края страниц.Секреты крошечных книг

Коллекция из двенадцати книг с текстами Шекспира, изданных в Канаде в 2000 году.

Учитывая громадные сложности, в чем смысл создания маленьких книг? Работник музея сообщает, что «они очень нравятся людям». Но миниатюрные книги также имеют практическое применение. В доинтернетовскую эпоху было удобно держать под рукой небольшой справочник с необходимыми списками. Также люди в старину с собой носили религиозные книги. Президент США Авраам Линкольн, держал при себе собой маленький молитвенник. У королевы Англии Анны Болейн после казни нашли небольшую книгу псалмов в позолоченной обложке.

К тому же малый вес книг очень удобен во время путешествий. Известно, что у Наполеона Бонапарта была походная библиотека, которая помещалась в небольшую коробку.Секреты крошечных книг

Три японские книги с чехлом в форме телевизора, через экран которого видна картинка с обложки.Секреты крошечных книг

Книга сонетов на португальском языке. Венеция, 1906 год.Секреты крошечных книг

Миниатюрное издание «Небольшой флирт», опубликованное в 1871 году, представляет собой удобный справочник по «расшифровке» флирта с носовым платком, перчаткой, веером или зонтиком.

Маленькие книги также представляли собой предмет контрабанды. В 1832 году в Америке появилась первая книга по контрацепции. «Плод философии, или Частный компаньон молодых замужних людей» уменьшили в размерах, чтобы было легко прятать. Тем не менее, автора предали суду за непристойность, оштрафовали и приговорили к каторжным работам.

Столь увлекательную информацию нашла здесь.

 

А забавное название предлагаю придумать вот к такой картинке:

Всего вам самого лучшего! И не только сегодня))

Автор: Elena Poletova, 29 июня, в 06:53 +6
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 29 июня, в 07:11 Отредактированно 29 июня, в 08:05
Доброе всем утречко! Кораблестроителей и партизан с праздником!
Я не полностью знаю историю своей семьи, только до прабабушек и прадедушек.
Миниатюризацию книг до сумасшедшего предела считаю глупым, это чистой воды желание выпендриться: ни практической пользы, ни эстетического наслаждения.
Подпись сегодня не придумывается!

Всем отличной завтрапятницы, а я полетела на работу!
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+8
Online
Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 07:23
НюНик_просто_Анна, доброго утра! Еще есть время придумать подпись для картинки)) Хорошего дня!
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+8
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 29 июня, в 08:06
Elena Poletova, спасибо!
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+5
Online
Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 08:09
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+5
berbajs
Написано 29 июня, в 07:27
Доброе утро!
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 07:33
berbajs, привет
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+6
Online
Mopsik Online
Написано 29 июня, в 09:01
Доброе утро

Сегодня оно и в правду доброе)
Чувствую себя человеком, а не овощем, 3 дня с температурой мучалась.
На руках 5 км
ого себе.
Наверное больше знаю про семью супруга, свекровь часто рассказывает истории про бабушек, пробабушек. Про свою семью знаю совсем немного.
Прикольная подборочка
, у меня был маленький словарик по английскому языку в школе, размером с ладошку. Отдала его сестренке супруга.
К картинке: А после чего смеяться то нужно? После буквы Г в слове лопата.
Хорошего всем дня, отличного настроения. Уразавтрапятница
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+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 29 июня, в 09:37
Mopsik, простыла?
Поправляйся!
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+6
Online
Mopsik Online
Написано 29 июня, в 09:46
НюНик_просто_Анна, ага((( с понедельника козявило. Сегодня бодрячком, только горло болит.
Спасибки
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+4
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 29 июня, в 10:33
Mopsik, скорейшего выздоровления!
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+4
Еще 4 комментария
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Vitaliy Borodin Online
Написано 29 июня, в 10:29
всем доброе утро ))
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 14:09
Vitaliy Borodin, и вам! Чуть-чуть с опозданием, правда)) Зато я вам желаю ...
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+5
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Vitaliy Borodin Online
Написано 29 июня, в 14:20
Elena Poletova,
пасибо )
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+2
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 14:35
Vitaliy Borodin, всегда пожалуйста))
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+4
Рыжова Светлана
Написано 29 июня, в 10:34
Доброе утро!
Дед мой был партизаном и погиб под п. Леонидово на Сахалине! Нашла фото - дед справа!
Родители прожили 42 года в счастливом браке!
Название: -" Какая сладкая морковка - язык не проглотить бы без сноровки"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;->
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+8
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 14:06
Рыжова Светлана, и вам всего только самого хорошего!))
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+4
VULKAN
Написано 29 июня, в 18:10
Рыжова Светлана, Поздравляю с победой дня!!!


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+2
Рыжова Светлана
Написано 29 июня, в 19:48
VULKAN, БЛАГОДАРЮ!!!
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+3
Еще 2 комментария
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 29 июня, в 10:52
Доброе утро!
К моему стыду, историю семьи я знаю не очень хорошо. Только до моих бабушек и дедушек. Но, с учетом численности семейства-это тоже не маленькая информация.
Подпись к картинке :
У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались.

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+8
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 14:04
Василиса_Я ^.^, доброго дня! Большая семья - это здорово. Может быть из родственников кто-то что-то знает?
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано 29 июня, в 14:45
Elena Poletova, конечно знают))) надеюсь, что со временем история семьи станет куда шире.
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+4
Online
ateriya Online
Написано 29 июня, в 12:26
Доброго дня всем. Я вот не пойму.я вам вчера солнце привезла,вы его куда спрятали? За тысячи километров тащила его домой и на тебе. Историю своей семьи я знаю. Недавно кое что еще добавили тетушки. Одна родилась до войны до сих пор жива. В следующем году будет ей 80 лет. Вторая родилась после войны. Дед дважды был в плену во время войны. Служил в отряде у Власова. Потом после войны приехали на Сахалин. Вот. А денек у меня сегодня не задался. Подвернула ногу она распухла. По ходу хана связкам. Еду в травму.сдаваться. Вот и отпуск. К фото скажу так бешеные кролики. Они существуют. Всем тепла.
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+4
Рыжова Светлана
Написано 29 июня, в 13:21
ateriya, как говорят - холод, голод и покой! Не нагружать! У меня надрыв связок в коленке был! Я в Аралии прошла процедуры - грязелечение и лазер! Полегчало! А ещё фиксирующая повязка и мази! Мне Випросал нравится! ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!
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+2
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 14:02
ateriya, доброго дня! Кто-то спрятал солнце под подушкой)) Найти бы еще этого подлеца;-)
Знать историю своей семьи -здорово! И тут вам очень повезло)) А нога - заживет! Не то, что бегать, летать будете;-)
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+5
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ateriya Online
Написано 29 июня, в 15:06
Elena Poletova, ох спасибо.
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+1
Еще 4 комментария
Балтийская Килька
Написано 29 июня, в 17:17
Всем приветик от балтийских штиблетик!


Самый лучший день заходил вчера!) Зашел сегодня, зайдет завтра и всегда будет заходить


Студенту респект, хотя не понимаю, на фига это надо? 5 км на руках...А как же кровоотток в башку?


Насчет думающих и мозговитых растений не могу не согласиться с учеными. Вот стопроцентно, они иной раз умнее нас) Это видно по сорнякам особенно)

Милипусечные книжульки потрясны!

У нас пошли грЫбы. Лисички и подосиновики, так что в один из ближайших выходных Киля направится на тихую охоту)

Всем суперского настроения и раздушевной погодки!
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+7
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 17:33
Балтийская Килька, удачной охоты)) А пока столь же суперского настроения, что и нам пожелали!
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+5
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 29 июня, в 18:35
Балтийская Килька, ничеси! У нас до грибов еще... Не щнаю даже, если так же холодно будет - то месяца полтора...
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+5
Балтийская Килька
Написано 29 июня, в 18:43
Elena Poletova, Ленушечка - книжечкипочитушечка, спасибки!
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+4
Еще 9 комментариев
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Elena Poletova Online
Написано 29 июня, в 17:59
И еще раз всем привет)) Победителем сегодня становится... Светлана Рыжова! Громкие аплодисменты!
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+5
Рыжова Светлана
Написано 29 июня, в 19:49
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ!!! УРЯ ТОВАРИЩИ!!!
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 29 июня, в 21:22
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+4
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Mopsik Online
Написано 29 июня, в 23:19
Рыжова Светлана, с победой дня
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