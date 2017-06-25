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Утро с АСТВ
РозовоФламинговое доброутреннее с конкурсом)

РозовоФламинговое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, ранние пташки и сони-совушки))

Государственных и крупных народных праздников сегодня нет, поэтому сразу переходим к новостям.

 

 

Самую первую карту "Диснейленда" продали за 700 тысяч долларов.
 

В США на аукционе за 708 тысяч долларов продали самую первую карту парка развлечений "Диснейленд", нарисованную в 1953 году.
Карту, которую создал сам Уолт Дисней вместе с художником его студии Хербом Риманом, использовали во время встреч с потенциальными инвесторами в строительство парка, который был открыт в Калифорнии в 1955 году, сообщает BBC.
Впоследствии Дисней подарил карту своему сотруднику Гренэйду Куррану, который затем работал в парке водителем специальных машин для перевозки посетителей. Курран хранил карту у себя в течение 60 лет.

С момента открытия первого "Диснейленда" в Анахайме его посетили 650 миллионов гостей. По состоянию на 2015 год он является третьим по посещаемости тематическим парком в мире. Первые два места в списке также занимают развлекательные заведения, принадлежащие корпорации "Уолт Дисней" – парк "Диснейуорлд" во Флориде и "Диснейленд" в Токио.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903111&cid=520

Назван главный секрет женского долголетия.

Норвежские ученые пришли к выводу, что женщины, имеющие хорошее чувство юмора, имеют меньший риск преждевременно уйти из жизни.

В общей сложности специалисты проанализировали истории болезней 53 000 представительниц прекрасного пола. В результате они выяснили, что развитое чувство юмора предохраняет женщин от многих заболеваний.

Оказалось, что представительницы женской половины человечества с хорошим чувством юмора умирали от инфекций на 84 процентов, чем другие. Что касается сердечно-сосудистых недугов, то они на 73 процента реже встречались у юморных женщин.

По словам ученых, аналогичная закономерность действует и в отношении мужчин. 

Источник: http://live-mind.com/76450-nazvan-glavnyi-sekret-zhenskogo-dolgoletiya-full.html

 

Что может поднять вам настроение с утра пораньше?))

 

А в подборке сегодня... "дитя заката" - фламинго))

А вы знали, что фламинго - одни из самых древних видов птиц? Оказывается, предки фламинго населяли землю ещё 30 миллионов лет назад. Во всяком случае, так считают специалисты Смитсоновского Национального Зоопарка.

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Розовые фламинго — самые крупные, 1,2-1,5 метра в высоту и весом 3,5 килограмма. Самые мелкие фламинго (их называют «малыми») чуть выше 0,8 метра, при среднем весе 2,5 килограмма.

Фламинго — одни из самых древних видов птиц
Самый бледный окрас перьев — у розовых фламинго, самый яркий (почти красный) — у Карибских особей.
Фламинго — одни из самых древних видов птиц
Однако цвет перьев фламинго больше всего зависит от пищи. Эти птицы, как правило, питаются водорослями и креветками, богатыми пигментами каротиноидами.
Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц
Во время сезона спаривания фламинго находят себе пару, но — каждый сезон новую. Образовавшаяся пара вместе строит высокое гнездо из грязи. Самка откладывает одно яйцо, которое ревностно охраняют оба родителя.
Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц
Во время приема пищи фламинго опускают голову под воду, втягивают воду с помощью клюва, просеивая питательные продукты, которые съедают, а вода выходит через надклювье. Крошечные, похожие на волоски фильтры помогают отсеивать пищу и выпускать воду. Одно из исследований показало, что особый поплавок, который поддерживает голову птицы, позволяет ей питаться, перевернув голову и удерживая ее на поверхности воды
Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц
Птенцы фламинго после вылупления остаются в гнезде на 5-12 дней. Родители кормят их субстанцией с питательными веществами, вырабатывается в верхних частях их пищеварительного тракта. Как только маленький фламинго чуть окрепнет, то начинает питаться самостоятельно в так называемых «яслях».
Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц
Фламинго умеют летать, но для того, чтобы подняться в воздух, им нужен приличный разбег. В полёте они вытягивают длинную шею и ноги так, чтобы образовалась одна прямая линия.
Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Фламинго — одни из самых древних видов птиц

Нашла здесь.

 

А забавное название предлагаю придумать к такой картинке:

Спасибо за внимание! И отличного настроения на весь день!

Автор: Elena Poletova, 28 июня, в 06:29 +10
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Комментарии
berbajs
Написано 28 июня, в 07:14
Доброе утро!
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+5
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 28 июня, в 07:22
berbajs, добрый вечер, Тула!
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+6
berbajs
Написано 28 июня, в 07:34
НюНик_просто_Анна, привет
Как спалось?
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+5
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 28 июня, в 07:40
berbajs, отвратительно))) но завтрак все поправил
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+6
Еще 10 комментариев
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 28 июня, в 07:39 Отредактированно 28 июня, в 14:45
Доброе утро всем-всем! О Диснейленде мечтаю с детства, судя по всему, осуществлю мечту уже с подросшей внучкой... Скорее всего - в Японии.
Странно, вроде с чувством юмора все в порядке, а кое-какие болячки из перечисленных есть. Эх, не вхожу я в заветные проценты, не вмещаюсь

С утра у меня хорошее настроение, если по мне утром, начиная с 4х, никто не побегал, никто возле кровати противно не поорал, и муж утром не храпел! В последнее время это происходит постоянно
поэтому хорошее настроение у меня только после завтрака

Видела фламинго в зоопарках. Там, где за ними хороший уход и добавки с каротинами в пище - там они красивые и яркие. А кое-где они бледные, как привидения
аж жалко...
Подпись:
Я котик очень нежный -
Такие вот дела...
Ведь баба, хоть и снежная,
А тоже ждет тепла

Всем хорошего погожего дня и отличного настроения!
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+7
Рыжова Светлана
Написано 28 июня, в 07:55
НюНик_просто_Анна, я была в Сеуле в Диснее! Если закажите при парке гостиницу LOTTE WORLD HOTEL то долларов 28-30 за билет на цельный день вместо 200 ! С утра до вечера! Билетики не терять! Один на ВСЕ аиракционы! Там смешные ковбойские мультики - надеваешь 3-D очки, садишься на коня и там же пистолет с лазерным прицелом! И настоящие американские скачки! Набираешь больше всех, дают приз ! Только идти в тапочках надо! Были зимой и в открытый не пошли! ;-)
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+6
Рыжова Светлана
Написано 28 июня, в 08:09 Отредактированно 28 июня, в 08:11
НюНик_просто_Анна, это игровая в Диснее, где дети отрываются! Игрушки ОГРОМНОГО РАЗМЕРА И МЯГКИЕ! удариться невозможно!
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+6
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 08:16
НюНик_просто_Анна, фламинго птички такие красивые, но и столь же... ароматные
Даже близко к ним не могла подойти))
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+8
Еще 24 комментария
Рыжова Светлана
Написано 28 июня, в 08:00
Доброе утро!
Настроение поднимают мои собаки, которые радуются мне!
Название: -" Согрею я тебя своим теплом!!! Хоть и лето за окном"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 08:13
Рыжова Светлана, доброго утра! И мы вас очень любим
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+7
Рыжова Светлана
Написано 28 июня, в 11:11
Elena Poletova, БЛАГОДАРЮ! ОЧЕНЬ ПРИЯТНО! ВЗАИМНО ;-******
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+3
Online
Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 12:40
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+4
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Mopsik Online
Написано 28 июня, в 09:14
Доброе утро.
Я бы хотела съездить в Диснейленд, это будет 4 место в списке моих желаний

Чувство юмора и я это наверное несовместимо, шуточки у меня тупенькие.
Я люблю спать, спать любит меня. Но утро не дает нам быть вместе. Мне вредной вредине настроение с утра пораньше не поднимешь ни чем.
Подборочка мимимишная

К картинке: ооооо, мАррррркоффффка.
Хорошего дня и отличного настроения
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+7
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 09:24
Mopsik, доброе)) Все у вас впереди - еще успеете съездить))
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+7
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Mopsik Online
Написано 28 июня, в 09:26
Elena Poletova,

Хорошего дня
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+4
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 09:59
Mopsik, спасибо)) утро уже насыщенное;-)
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+4
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 28 июня, в 09:26
Доброе утро!
Мое настроение поднимают все мои домашние. Муж, сын и парочка усато-полосатых.

Подборочка очень красивая, спасибо большое.

И к слову о фламинго. https://www.youtube.com/watch?v=FxNQVxgB9Hs
В Саратове девушка с розовым фламинго устроила фотосессию в луже

Всем самого доброго дня и отличного настроения!
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+6
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 28 июня, в 09:34
Василиса_Я ^.^, видео закрыли, только ты и успела полюбоваться
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+5
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано 28 июня, в 09:44
НюНик_просто_Анна, в смысле теперь нельзя добавлять видео в комментарии?
По ссылке вроде переходит, а ролик и правда пропал.
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+3
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 10:04
Василиса_Я ^.^, доброго утречка!)) Хорошие у вас будильники и настроения подниматели)))Удачного дня
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+5
Еще 13 комментариев
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Vitaliy Borodin Online
Написано 28 июня, в 11:19
всем привет
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+3
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 12:40
Vitaliy Borodin, привет!))
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+5
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Vitaliy Borodin Online
Написано 28 июня, в 12:46
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+3
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 13:11
Vitaliy Borodin, как много рук))
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+4
Еще 3 комментария
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Катерина90 Online
Написано 28 июня, в 14:21
Добрый день!)Радость всегда продливала жизнь и без того понятно.) утром меня радует солнышко в окошке и бодрящий кофе,ну и конечно же моя дорогая дочурка и мой любимый. Название к картинке: "обнимашки") Всем хорошего дня!
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 15:02
Катерина90, и вам хорошего дня! И пусть солнышко светит ярче;-)
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Катерина90 Online
Написано 28 июня, в 15:25
Elena Poletova, Спасибо!))
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Балтийская Килька
Написано 28 июня, в 16:54
Разбодряйшей всем среды!


Мой любимый птицевед, с аменинами Вас!


В Дисней не хочу. Мне б чего поближее, Сахалин, Камчатка, Курилы, Аляска. Туда б я махнула


Я знала, что юмор всему голова и панацея от всех болячек
Это здоровско! Меня иной раз поражают люди, не имеющие ни полстакана чувства юмора. Как так можно жить?


Поднять настроение мне может лишь порция вкусной музыки.


Ленуляшечка - расфламинговая распрекрашечка
подборка завораживающая! Непередаваемой красоты птицы! Такое ощущение, что в розовом Эдеме побывала. Представляю, если вот так, в реале, среди тысяч фламинг (или фламингов) оказаться на часок


Всем отличного настроения и море юмора с позитивом!
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 17:18
Балтийская Килька, доброго денечка)) К сожалению, жить можно не только без чувства юмора, но и без совести. А жаль...))
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Балтийская Килька
Написано 28 июня, в 17:27
Elena Poletova, Спасибки за милоту!


Может, помедитируем?)))
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 17:32 Отредактированно 28 июня, в 17:35
Балтийская Килька, пока не могу)) Работы столько, что требуется полная концентрация. А вот домой прибегу... там уже и помедитировать можно))
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Еще 2 комментария
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 18:00
Доброго вечера)) Думаю, никто не будет спорить, что победителем сегодняшнего дня становится НюНик_просто Анна))
И снова мои поздравления!
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 28 июня, в 20:58
Elena Poletova, спасибо
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VLадимир
Написано 28 июня, в 21:16
НюНик_просто_Анна, праздравляю
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 28 июня, в 22:17
VLадимир, сипасиба
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Еще 1 комментарий
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ateriya Online
Написано 28 июня, в 22:32
Всем доброго вечерка. Фламинго оооочень красивые и грациозые птицы. Чувство юмора. А я то думаю почему выгляжу младше своих лет. Думала вначале что радиация ан нет. Мое чувство юмора меня молодит. Крууто. Значит жить мне еще дооолго рапредолго. Мне с утра всегда поднимает настроение муж. Ну он вообще мне в любое время настроение поднимает. Но с утра, чашечка чая и завтрак. Поцелуй и любимая завтрак готов,нежно на ушко. М м м м. Просыпаешься от собственной улыбки до ушей. Любовь и забота. Вот что всегда и всем поднимает настроение. В любое время суток. Года. Жизни. Всегда. Всем хорошего настроения
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+1
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Elena Poletova Online
Написано 28 июня, в 22:48
ateriya, вам очень повезло с супругом)) пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой
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+3
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ateriya Online
Написано 28 июня, в 22:59
Elena Poletova, спасибо. Мы стараемся. Иначе зачем все это?
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