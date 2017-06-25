РозовоФламинговое доброутреннее с конкурсом)

С добрым утром, ранние пташки и сони-совушки))

Государственных и крупных народных праздников сегодня нет, поэтому сразу переходим к новостям.

Самую первую карту "Диснейленда" продали за 700 тысяч долларов.



В США на аукционе за 708 тысяч долларов продали самую первую карту парка развлечений "Диснейленд", нарисованную в 1953 году.

Карту, которую создал сам Уолт Дисней вместе с художником его студии Хербом Риманом, использовали во время встреч с потенциальными инвесторами в строительство парка, который был открыт в Калифорнии в 1955 году, сообщает BBC.

Впоследствии Дисней подарил карту своему сотруднику Гренэйду Куррану, который затем работал в парке водителем специальных машин для перевозки посетителей. Курран хранил карту у себя в течение 60 лет.

С момента открытия первого "Диснейленда" в Анахайме его посетили 650 миллионов гостей. По состоянию на 2015 год он является третьим по посещаемости тематическим парком в мире. Первые два места в списке также занимают развлекательные заведения, принадлежащие корпорации "Уолт Дисней" – парк "Диснейуорлд" во Флориде и "Диснейленд" в Токио.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903111&cid=520

Назван главный секрет женского долголетия.

Норвежские ученые пришли к выводу, что женщины, имеющие хорошее чувство юмора, имеют меньший риск преждевременно уйти из жизни.

В общей сложности специалисты проанализировали истории болезней 53 000 представительниц прекрасного пола. В результате они выяснили, что развитое чувство юмора предохраняет женщин от многих заболеваний.

Оказалось, что представительницы женской половины человечества с хорошим чувством юмора умирали от инфекций на 84 процентов, чем другие. Что касается сердечно-сосудистых недугов, то они на 73 процента реже встречались у юморных женщин.

По словам ученых, аналогичная закономерность действует и в отношении мужчин.

Источник: http://live-mind.com/76450-nazvan-glavnyi-sekret-zhenskogo-dolgoletiya-full.html

Что может поднять вам настроение с утра пораньше?))

А в подборке сегодня... "дитя заката" - фламинго))

А вы знали, что фламинго - одни из самых древних видов птиц? Оказывается, предки фламинго населяли землю ещё 30 миллионов лет назад. Во всяком случае, так считают специалисты Смитсоновского Национального Зоопарка.

Розовые фламинго — самые крупные, 1,2-1,5 метра в высоту и весом 3,5 килограмма. Самые мелкие фламинго (их называют «малыми») чуть выше 0,8 метра, при среднем весе 2,5 килограмма.



Самый бледный окрас перьев — у розовых фламинго, самый яркий (почти красный) — у Карибских особей.



Однако цвет перьев фламинго больше всего зависит от пищи. Эти птицы, как правило, питаются водорослями и креветками, богатыми пигментами каротиноидами.





Во время сезона спаривания фламинго находят себе пару, но — каждый сезон новую. Образовавшаяся пара вместе строит высокое гнездо из грязи. Самка откладывает одно яйцо, которое ревностно охраняют оба родителя.





Во время приема пищи фламинго опускают голову под воду, втягивают воду с помощью клюва, просеивая питательные продукты, которые съедают, а вода выходит через надклювье. Крошечные, похожие на волоски фильтры помогают отсеивать пищу и выпускать воду. Одно из исследований показало, что особый поплавок, который поддерживает голову птицы, позволяет ей питаться, перевернув голову и удерживая ее на поверхности воды





Птенцы фламинго после вылупления остаются в гнезде на 5-12 дней. Родители кормят их субстанцией с питательными веществами, вырабатывается в верхних частях их пищеварительного тракта. Как только маленький фламинго чуть окрепнет, то начинает питаться самостоятельно в так называемых «яслях».





Фламинго умеют летать, но для того, чтобы подняться в воздух, им нужен приличный разбег. В полёте они вытягивают длинную шею и ноги так, чтобы образовалась одна прямая линия.



Нашла здесь.

А забавное название предлагаю придумать к такой картинке:

Спасибо за внимание! И отличного настроения на весь день!