РозовоФламинговое доброутреннее с конкурсом)
С добрым утром, ранние пташки и сони-совушки))
Государственных и крупных народных праздников сегодня нет, поэтому сразу переходим к новостям.
Самую первую карту "Диснейленда" продали за 700 тысяч долларов.
В США на аукционе за 708 тысяч долларов продали самую первую карту парка развлечений "Диснейленд", нарисованную в 1953 году.
Карту, которую создал сам Уолт Дисней вместе с художником его студии Хербом Риманом, использовали во время встреч с потенциальными инвесторами в строительство парка, который был открыт в Калифорнии в 1955 году, сообщает BBC.
Впоследствии Дисней подарил карту своему сотруднику Гренэйду Куррану, который затем работал в парке водителем специальных машин для перевозки посетителей. Курран хранил карту у себя в течение 60 лет.
С момента открытия первого "Диснейленда" в Анахайме его посетили 650 миллионов гостей. По состоянию на 2015 год он является третьим по посещаемости тематическим парком в мире. Первые два места в списке также занимают развлекательные заведения, принадлежащие корпорации "Уолт Дисней" – парк "Диснейуорлд" во Флориде и "Диснейленд" в Токио.
Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2903111&cid=520
Назван главный секрет женского долголетия.
Норвежские ученые пришли к выводу, что женщины, имеющие хорошее чувство юмора, имеют меньший риск преждевременно уйти из жизни.
В общей сложности специалисты проанализировали истории болезней 53 000 представительниц прекрасного пола. В результате они выяснили, что развитое чувство юмора предохраняет женщин от многих заболеваний.
Оказалось, что представительницы женской половины человечества с хорошим чувством юмора умирали от инфекций на 84 процентов, чем другие. Что касается сердечно-сосудистых недугов, то они на 73 процента реже встречались у юморных женщин.
По словам ученых, аналогичная закономерность действует и в отношении мужчин.
Источник: http://live-mind.com/76450-nazvan-glavnyi-sekret-zhenskogo-dolgoletiya-full.html
Что может поднять вам настроение с утра пораньше?))
А в подборке сегодня... "дитя заката" - фламинго))
А вы знали, что фламинго - одни из самых древних видов птиц? Оказывается, предки фламинго населяли землю ещё 30 миллионов лет назад. Во всяком случае, так считают специалисты Смитсоновского Национального Зоопарка.
Розовые фламинго — самые крупные, 1,2-1,5 метра в высоту и весом 3,5 килограмма. Самые мелкие фламинго (их называют «малыми») чуть выше 0,8 метра, при среднем весе 2,5 килограмма.
Самый бледный окрас перьев — у розовых фламинго, самый яркий (почти красный) — у Карибских особей.
Однако цвет перьев фламинго больше всего зависит от пищи. Эти птицы, как правило, питаются водорослями и креветками, богатыми пигментами каротиноидами.
Во время сезона спаривания фламинго находят себе пару, но — каждый сезон новую. Образовавшаяся пара вместе строит высокое гнездо из грязи. Самка откладывает одно яйцо, которое ревностно охраняют оба родителя.
Во время приема пищи фламинго опускают голову под воду, втягивают воду с помощью клюва, просеивая питательные продукты, которые съедают, а вода выходит через надклювье. Крошечные, похожие на волоски фильтры помогают отсеивать пищу и выпускать воду. Одно из исследований показало, что особый поплавок, который поддерживает голову птицы, позволяет ей питаться, перевернув голову и удерживая ее на поверхности воды
Птенцы фламинго после вылупления остаются в гнезде на 5-12 дней. Родители кормят их субстанцией с питательными веществами, вырабатывается в верхних частях их пищеварительного тракта. Как только маленький фламинго чуть окрепнет, то начинает питаться самостоятельно в так называемых «яслях».
Фламинго умеют летать, но для того, чтобы подняться в воздух, им нужен приличный разбег. В полёте они вытягивают длинную шею и ноги так, чтобы образовалась одна прямая линия.
Нашла здесь.
А забавное название предлагаю придумать к такой картинке:
Спасибо за внимание! И отличного настроения на весь день!
Странно, вроде с чувством юмора все в порядке, а кое-какие болячки из перечисленных есть. Эх, не вхожу я в заветные проценты, не вмещаюсь
С утра у меня хорошее настроение, если по мне утром, начиная с 4х, никто не побегал, никто возле кровати противно не поорал, и муж утром не храпел! В последнее время это происходит постоянно
Видела фламинго в зоопарках. Там, где за ними хороший уход и добавки с каротинами в пище - там они красивые и яркие. А кое-где они бледные, как привидения
Подпись:
Я котик очень нежный -
Такие вот дела...
Ведь баба, хоть и снежная,
А тоже ждет тепла
Всем хорошего погожего дня и отличного настроения!
Настроение поднимают мои собаки, которые радуются мне!
Название: -" Согрею я тебя своим теплом!!! Хоть и лето за окном"!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света!
Я бы хотела съездить в Диснейленд, это будет 4 место в списке моих желаний
Чувство юмора и я это наверное несовместимо, шуточки у меня тупенькие.
Я люблю спать, спать любит меня. Но утро не дает нам быть вместе. Мне вредной вредине настроение с утра пораньше не поднимешь ни чем.
Подборочка мимимишная
К картинке: ооооо, мАррррркоффффка.
Хорошего дня и отличного настроения
Хорошего дня
Мое настроение поднимают все мои домашние. Муж, сын и парочка усато-полосатых.
Подборочка очень красивая, спасибо большое.
И к слову о фламинго. https://www.youtube.com/watch?v=FxNQVxgB9Hs
В Саратове девушка с розовым фламинго устроила фотосессию в луже
Всем самого доброго дня и отличного настроения!
Мой любимый птицевед, с аменинами Вас!
В Дисней не хочу. Мне б чего поближее, Сахалин, Камчатка, Курилы, Аляска. Туда б я махнула
Я знала, что юмор всему голова и панацея от всех болячек
Поднять настроение мне может лишь порция вкусной музыки.
Ленуляшечка - расфламинговая распрекрашечка
Всем отличного настроения и море юмора с позитивом!
Может, помедитируем?)))
И снова мои поздравления!