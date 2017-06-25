ГениальноУпаковочное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра, мои дорогие!))

Сегодня 27 июня - Всемирный день рыболовства.

И День молодежи России.

И немного новостей)).

Девушка с очками из волос стала звездой Instagram

21-летняя Летиция Кью из Кот-д'Ивуара стала знаменитостью благодаря собственной неуемной фантазии. В ее Instagram свыше 15 тысяч подписчиков, и их число продолжает расти. Девушка создает необыкновенные прически из собственных волос и разнообразных подручных средств — ткани, шерсти, цветов, проволоки.

Как рассказывает Летиция, на создание прически у нее может уйти от нескольких минут до шести часов. Она действует по наитию, не размышляя подолгу над композицией и черпая вдохновение "ниоткуда и отовсюду".

- Я счастлива, что столько людей рады моему творчеству. Это меня вдохновляет и обязывает — я надеюсь, что смогу оправдать их ожидания, — говорит она.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2902845&cid=520

Появилась купюра ноль евро



В Германии выпустили партию купюр номиналом ноль евро, передает радиостанция "Вести ФМ" со ссылкой на немецкие СМИ.

Сообщается, что банкнота является сувенирной – ничего оплатить ею нельзя. При этом она имеет все необходимые степени защиты, в том числе водяные знаки, голограммы, и печатается на той же бумаге, что и обычные деньги. На купюре изображен парусник флота ФРГ Gorch Fock II, построенный в учебных целях в 1958 году.

Всего выпущено пять тысяч купюр номиналом ноль евро. Приобрести ее можно по цене 2,5 евро за штуку.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2902837&cid=520

В продолжение вчерашней темы... А где, за пределами острова, вы уже успели побывать?

А в подборке у нас сегодня примеры гениальной упаковки. Для обычного потребителя упаковка еды не более чем необходимое зло, чтобы продукты оставались в целости и сохранности, пока не придет время употребить их по назначению. Упаковкой таких привычных продуктов, как сливочное масло да какой-нибудь сок, вряд ли будут восхищаться, скорее, она быстро окажется в мусорном ведре. Однако дизайнеры в последнее время не дают нам так скучно обращаться с едой и придумывают восхитительные и фантастически простые упаковки.

Из деревянной коробки для вина можно сделать скворечник.

Чайные пакетики.

Стаканы для сока.

Бутылка молока.

Упаковка для спагетти, где каждое отверстие отмеряет порцию для одного человека.

Раскрывающиеся чайные пакетики.

Картонный пакет из-под молока меняет цвет по мере того, как приближается дата истечения срока хранения.

Шоколадки в виде тюбиков масляной краски.

Упаковка для яиц.

Упаковка для меда из пчелиного воска, которую можно использовать как свечу.

Контейнер для печенья превращается в миску.

Чайные пакетики.

Еще один концепт для упаковки печенья.

Мороженое фруктовый лед.

Упаковка сардин.

Вот такая нескучная упаковка для баночек с джемом.

Упаковка для попкорна, которая раскрывается, когда он готов.

Коробка для пиццы, из которой можно сделать проектор.

Крышку для йогурта можно сложить, и получится ложка.

Самая честная упаковка шоколада — на каждой порции написано, сколько в ней калорий.

С такой упаковкой вы не потеряете ни капли вина.

Набор специй.

Вино Loco (в переводе — «сумасшедший»).

Нашла здесь.

А название сегодня будем придумывать вот к этой картинке:

Хорошего вам дня)) Удачи в делах!