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Утро с АСТВ
ГениальноУпаковочное доброутреннее с конкурсом)

ГениальноУпаковочное доброутреннее с конкурсом)

Доброго утра, мои дорогие!))

Сегодня 27 июня - Всемирный день рыболовства.

И День молодежи России.

 

И немного новостей)).

Девушка с очками из волос стала звездой Instagram 

21-летняя Летиция Кью из Кот-д'Ивуара  стала знаменитостью благодаря собственной неуемной фантазии. В ее Instagram свыше 15 тысяч подписчиков, и их число продолжает расти. Девушка создает необыкновенные прически из собственных волос и разнообразных подручных средств — ткани, шерсти, цветов, проволоки.
Как рассказывает Летиция, на создание прически у нее может уйти от нескольких минут до шести часов. Она действует по наитию, не размышляя подолгу над композицией и черпая вдохновение "ниоткуда и отовсюду".

- Я счастлива, что столько людей рады моему творчеству. Это меня вдохновляет и обязывает — я надеюсь, что смогу оправдать их ожидания, — говорит она.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2902845&cid=520

Появилась купюра ноль евро
 

В Германии выпустили партию купюр номиналом ноль евро, передает радиостанция "Вести ФМ" со ссылкой на немецкие СМИ.
Сообщается, что банкнота является сувенирной – ничего оплатить ею нельзя. При этом она имеет все необходимые степени защиты, в том числе водяные знаки, голограммы, и печатается на той же бумаге, что и обычные деньги. На купюре изображен парусник флота ФРГ Gorch Fock II, построенный в учебных целях в 1958 году.
Всего выпущено пять тысяч купюр номиналом ноль евро. Приобрести ее можно по цене 2,5 евро за штуку.

Источник: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2902837&cid=520

 

В продолжение вчерашней темы... А где, за пределами острова, вы уже успели побывать?

 

А в подборке у нас сегодня примеры гениальной упаковки. Для обычного потребителя упаковка еды не более чем необходимое зло, чтобы продукты оставались в целости и сохранности, пока не придет время употребить их по назначению. Упаковкой таких привычных продуктов, как сливочное масло да какой-нибудь сок, вряд ли будут восхищаться, скорее, она быстро окажется в мусорном ведре. Однако дизайнеры в последнее время не дают нам так скучно обращаться с едой и придумывают восхитительные и фантастически простые упаковки.

Примеры гениальной упаковки

Из деревянной коробки для вина можно сделать скворечник.Примеры гениальной упаковки

Чайные пакетики.

Примеры гениальной упаковки

Стаканы для сока.Примеры гениальной упаковки

Бутылка молока.Примеры гениальной упаковки

Упаковка для спагетти, где каждое отверстие отмеряет порцию для одного человека.Примеры гениальной упаковки

Раскрывающиеся чайные пакетики.Примеры гениальной упаковки

Примеры гениальной упаковки

Картонный пакет из-под молока меняет цвет по мере того, как приближается дата истечения срока хранения.Примеры гениальной упаковки

Шоколадки в виде тюбиков масляной краски.Примеры гениальной упаковки

Упаковка для яиц.Примеры гениальной упаковки

Упаковка для меда из пчелиного воска, которую можно использовать как свечу.Примеры гениальной упаковки

Контейнер для печенья превращается в миску.Примеры гениальной упаковки

Чайные пакетики.Примеры гениальной упаковки

Еще один концепт для упаковки печенья.Примеры гениальной упаковки

Мороженое фруктовый лед.Примеры гениальной упаковки

Упаковка сардин.Примеры гениальной упаковки

Примеры гениальной упаковки

Вот такая нескучная упаковка для баночек с джемом.

Примеры гениальной упаковки

Упаковка для попкорна, которая раскрывается, когда он готов.Примеры гениальной упаковки

Коробка для пиццы, из которой можно сделать проектор.Примеры гениальной упаковки

Крышку для йогурта можно сложить, и получится ложка.Примеры гениальной упаковки

Самая честная упаковка шоколада — на каждой порции написано, сколько в ней калорий.Примеры гениальной упаковки

С такой упаковкой вы не потеряете ни капли вина.Примеры гениальной упаковки

Набор специй.

Примеры гениальной упаковки

Примеры гениальной упаковки

Вино Loco (в переводе — «сумасшедший»).

Нашла здесь.

 

А название сегодня будем придумывать вот к этой картинке:

Хорошего вам дня)) Удачи в делах!

Автор: Elena Poletova, 27 июня, в 07:10 +11
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Комментарии
LyiraTula
Написано 27 июня, в 07:40 Отредактированно 27 июня, в 08:08
Доброе утро, Сахалин!
Я живу за пределами острова))))
Если серьёзно, я пока не очень много где была... За исключением стандартных Турции и Египта, была в Барселоне, Риме, Зальцбурге, Праге и моё любимое место за рубежом на сегодня- Мюнхен...
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+9
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 07:50
LyiraTula, доброго вечера;-) Это уже приличный список)) Есть люди на нашем острове, которые ни разу не выезжали за его пределы, не говоря уже о пересечении границы. Так что вам уже есть чем похвастать)).
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+8
LyiraTula
Написано 27 июня, в 10:53
Elena Poletova, спасибо и Вам хорошего дня!
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 10:54
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+5
Рыжова Светлана
Написано 27 июня, в 08:04
Доброе утро!
Была в Москве, Калуге, Корее.
Название: - "Набрал таблеток "от ЖАДНОСТИ"
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮБЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света. ;-)
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+10
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 08:17
Рыжова Светлана, доброго утра)) Как проходит ваш отпуск?))
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+8
Рыжова Светлана
Написано 27 июня, в 09:05 Отредактированно 27 июня, в 09:09
Elena Poletova, Доброе утро! Спасибо, замечательно! Я в санатории нашенском "Аралия" прохожу вкусные процедуры: гидромассаж, вибромассаж и лечебный, ингаляции и коктейль и многое другое! Домой прихожу в обед и по два- три часа отсыпаюсь! Минус 4 килограмма!
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+7
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 09:07
Рыжова Светлана, здорово!)) Отдыхайте, набирайтесь сил!
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+5
Еще 2 комментария
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 27 июня, в 08:21
Доброе утро! Рыбаков с праздником, особенно самых заядлых !
Я побывала еще очень в малом количестве мест. По России: Крым, Краснодарский край (Туапсе, Сочи, Геленджик), Тула
, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток - ну и все. За рубежом - Китай (Санья и приграничье), Таиланд, Доминиканская республика (о. Гаити), Барселона и Ибица... Надеюсь, у меня все впереди

Подборка шикарная, что-то реально удобно, что-то просто забавно. Кстати, вместо шоколада с указанием калорий - тоже чай. И правильно - нефиг сладким объедаться, ей лучше чайку пошмыгать, как думал мой муж, доедая вчера последнюю печенюшку

Подпись:
Прячься, Барсик, линяй, Полкан - Кузька с ВДВ вернулся!
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+14
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 08:36
НюНик_просто_Анна, доброго утра. Конечно, все самое интересное - впереди!;-)) А сладким и правда не стоит объедаться)) Это я себе каждый день говорю))
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+8
max7676
Написано 27 июня, в 13:34
НюНик_просто_Анна,
Спасибо , Анна !!!
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+4
Балтийская Килька
Написано 27 июня, в 16:59
НюНик_просто_Анна, Тёзка моя раздрагоценная! С Днём рыбака!
Чтобы всегда клЮвало и чтоб всегда только самая вкусная рыбка ловилась!
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+3
Еще 14 комментариев
Григорий Смекалов
Написано 27 июня, в 09:39
Всем привет! Вопрос сегодня для меня некорректен... Более 40 стран за плечами. Любимые и не маленькие по три-четыре раза... (уже более полутораста...)Прибавьте к этому столько же замечательных мест на территории СНГ...Года не хватит каждый день описывать...
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+9
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 09:45
Григорий Смекалов, доброго утра)) Нам всем нужно брать с вас пример)) Хорошего дня)) И...
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+9
Григорий Смекалов
Написано 27 июня, в 09:50
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 09:51
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+4
Еще 15 комментариев
Григорий Смекалов
Написано 27 июня, в 09:48
Упаковка вина напомнила мне, как успокаивает русских название испанских вин....доработанное
Помните? "В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке!" (В.Высоцкий)
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+9
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 09:52
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+4
LyiraTula
Написано 27 июня, в 11:10
Григорий Смекалов, и главное - выдержанное, прям аж резерва
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+4
sasch
Написано 27 июня, в 16:24
Григорий Смекалов, Фейк чистой воды. Перерисована этикетка в фотожопе. Кажется перерисовали этикетку вина Albai.
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+2
Еще 4 комментария
фeрм
Написано 27 июня, в 10:30
а эта купюра называется: "От печали до радости"
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+6
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 10:32
фeрм, прикольно))
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 10:34
фeрм,
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+8
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Vitaliy Borodin Online
Написано 27 июня, в 10:56
всем доброе утро ) девушка в очках из волос меня убила )
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+4
Online
Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 11:04
Vitaliy Borodin, и вам доброго утра!)) Да, и такое бывает!
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+4
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано 27 июня, в 11:21
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+4
kissa
Написано 27 июня, в 13:09
Vitaliy Borodin, Доброе радость моя)))
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+2
Еще 4 комментария
berbajs
Написано 27 июня, в 12:52
Добрый день !
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+3
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 12:54
berbajs, рада приветствовать))
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+6
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Катерина90 Online
Написано 27 июня, в 13:30
Всем привет!) по России я была во многих городах, а заграницей только в штатах. Упаковки классные, особенно понравились стаканы из под сока.
название к картинке: " гонец золотой пушок" Всем хорошего дня и отличного настроения!))
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 13:39
Катерина90, привет)) и вам отличного настроения на весь оставшийся день))
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+5
VULKAN
Написано 27 июня, в 17:55
Катерина90, С победой дня!!!
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+1
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НюНик_просто_Анна Online
Написано 27 июня, в 18:00
Катерина90, урррааа, Катюшка, с победой!
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+4
Еще 6 комментариев
max7676
Написано 27 июня, в 13:47
День добрый ! Время мало буду очень краток : По России и странам с,н,г много где бывал , ну и по заграницам немного помотался , как то так . Удачного дня , и положительных эмоций ...
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+5
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 13:50
max7676, и вам удачного дня!
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+5
Балтийская Килька
Написано 27 июня, в 17:06
Всем добрейшего денёчка! С праздничками! Ура!

Не понимаю ненормальных людей. Очки из волос...брррр....

Упаковочка прикольная! Для специй понравилась и для коко)))

Всем отличного настроения!
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+3
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 17:14
Балтийская Килька, и вам)) Да побольше)) Это я о настроении.
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+4
Балтийская Килька
Написано 27 июня, в 17:20
Elena Poletova, Ой, спасибулечки, Ленулечка - многорадостиприносюлечка!
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+4
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 17:22
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+3
Foxberry
Написано 27 июня, в 17:11
Упаковки для яиц из травы и упаковка для мёда из воска понравились больше всего. Они модные, потому что это - проявление заботы об экологии, и это я не шучу. К тому же они красивые и стильные. Проектор из коробки у меня сын сам делал по инструкции из интернета. За границей я была только у соседей на Хоккайдо 3 раза и однажды съездила на Хайнань, но пляжный отдых оказался совсем не моим отдыхом, если бы не экскурсии, совсем бы соскучилась. Понравилось в Черногории. В России ездила по Псковской, Ленинградской областям, была в Великом Новгороде, жила в Санкт-Петербурге, гостила у одноклассницы в Краснодаре, была туристом в Москве и Хабаровске. В далеком детстве ездила к бабушкам и дедушкам в Челябинск и на (в?) Украину. Всё.
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+2
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 17:16
Foxberry, доброго вечера)) я тоже не люблю "овощной" отдых. Мне впечатления и эмоции подавай;-))
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+4
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Elena Poletova Online
Написано 27 июня, в 17:25
Доброго вечера всем)) Оглашаю победителя дня сегодняшнего - и им становится... Катерина90.
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