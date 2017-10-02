ОстроДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С пятничкой!

Начнем, как обычно, с праздников на сегодня и выходные.

Сегодня Всемирный день охраны мест обитаний

Всемирный день улыбки

И День российского страховщика

7 октября День образования штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации

А в воскресенье, 8 октября, День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России

И День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

А теперь новости

Найдена собака с самым длинным языком в мире

Восьмилетняя самка сенбернара по кличке Мочи, живущая в штате Северная Дакота в США, официально признана Книгой рекордов Гиннесса в качестве обладателя самого длинного языка среди всех собак в мире. В пасти Мочи находится "инструмент" длиной целых 18,58 сантиметров.

Мочи, которая была взята своей хозяйкой Карлой Рикерт из приюта в возрасте двух лет, побила предыдущий рекорд в данной номинации, принадлежавший пекинесу Пагги, больше чем на семь сантиметров, сообщает Evening Standard.

По словам Рикерт, Мочи представляет собой жизнерадостное, беззаботное животное с прекрасным характером. Она любит, когда ее наряжают в костюмы, фотографируют и кормят сладким картофелем.

При этом наличие столь длинного языка доставляет сенбернарше и определенные бытовые неудобства. Так, хозяйке приходится давать ей лакомства по-особому, чтобы собака смогла их проглотить. А когда Мочи начинает нервничать, у нее изо рта выделяется слишком много слюней, и к ее рту начинает прилипать грязь и мусор.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2939635&cid=520

Цирковые еноты оправились после кутежа с коньяком и пивом

Цирковые еноты, сбежавшие во время гастролей в украинском городе Сторожинец и напившиеся алкоголя в разгромленном ими магазине, чувствуют себя нормально. Об этом РЕН ТВ рассказал администратор цирка.

«Они шустрые от природы, всю ночь не давали спать. Больше таких случаев не помню, они весят до 17 килограммов и выпили более чем достаточно», — сообщил он.

Об инциденте 30 сентября написал местный ресурс Сторожинець.info. По его информации, утром этого дня владелица магазина, придя открывать его, обнаружила беспорядок и двух крупных енотов. Женщина прогнала животных, но одно из них поцарапало ей ногу.

Судя по снимкам, еноты полакомились колбасами, сырами и сладостями. Также они сбросили с полок несколько бутылок спиртного и, как пишет «Комсомольская правда в Украине», угостились пролившимся алкоголем, в том числе водкой, коньяком и пивом. В течение трех дней у них было сильное похмелье, поэтому выступать в цирке пришлось трем другим енотам.

В магазине ущерб оценили в 46 тысяч гривен (почти 99 тысяч рублей).

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/04/enoty/

Грецкие орехи уменьшают тягу к вредной еде

Новое исследование ученых из Медицинского центра Beth Israel Deaconessп в Бостоне предполагают, что грецкие орехи помогают придерживаться правильного питания, уменьшая тягу к еде и способствуя длительному ощущению сытости.

По словам специалистов, употребление грецких орехов повышает активность в регионе мозга, связанном с контролем, благодаря чему люди становятся более дисциплинированными, когда сталкиваются с нездоровой пищей, такой как гамбургеры и сладости. Также было установлено, что люди чувствуют себя менее голодными после употребления грецких орехов.

Пока что исследователи не могут сказать, почему грецкие орехи обладают такой способностью влиять на мозг.

Источник: http://kedem.ru/news/2017/10/02/greckie-orehi-umenshayut-tyagu-k-vrednoj-ede/

Вопрос на сегодня:

А какие орешки вы сейчас любите больше всего?

А теперь очередь подборочки. Сегодня она про ножи.

Среди огромного многообразия ножей, изготавливаемых в зависимости от предназначения, принято выделять наиболее опасные, о которых, в том числе пойдет речь в нашей сегодняшней публикации. Но людям мало просто холодного оружия. Изобретательные умельцы продолжают совершенствовать ножи, изобретая всевозможные варианты этого древнейшего оружия. Среди разновидностей, которые мы сегодня вам представим, есть и самые безопасные ножи. Цены на самые необычные ножи по цене сопоставимы с ценами на ювелирные изделия.

Кастет

Кастет чаще всего был оружием преступных элементов, поскольку его можно было носить скрытно – либо на поясе, либо в рукаве. Это разновидность так называемого катара – тычкового или толчкового ножа. [more]

«Бабочка» или балисонг Принцип действия этого ножа обусловил его применение в основном в системе боевых единоборств. Отличается он тем, что в случае необходимости его рукоятка, разделенная на две части, легко обнажала лезвие. Балисонг считается одним из самых надежных и опасных видов из складных ножей, наверное, поэтому обращение с ним требовало специального обучения.

Стилет Стилет – это, по сути, тот же кинжал. Им невозможно что-то резать, но он незаменим в бою, когда требуется быстро колоть, к тому же, из-за небольших размеров его удобно было носить тайно. Клинок стилета напоминает трех- или четырехгранный штык. Родиной стилета считается Италия.

Безопасный нож

Этот вид ножа отличается тем, что он не приспособлен для использования его в качестве оружия, зато им удобно готовить пищу, так как у него закругленный, безопасный кончик, который исключает возможность ранения.

Нож – губная помада Не поверите, есть и такие! Он легко помещается в небольшой женской сумочке, благодаря своим небольшим размерам – всего 8 сантиметров при длине лезвия 3 сантиметра, которое запросто можно спрятать в тюбике для губной помады.

Сапфирный нож Название этого ножа говорит о материале, из которого он изготовлен. Лезвие его делают из искусственного сапфира. Среди поклонников необычных ножей он пользуется большой популярностью.

«Жемчужина Востока» В списке необычных ножей фигурирует и самый дорогой нож. «Жемчужина Востока», украшенная золотом и драгоценными камнями, стоит два миллиона сто тысяч долларов. Автор этого изобретения – известный дизайнер ножей Buster Warenski. Его создание заняло у умельца целых 10 лет.

Нож в виде ключа Ножнами для этого немецкого ножа выступает обыкновенная ключница, можно просто держать его в связке ключей, правда, он чуть больше обычного ключа, но вряд ли это смущает тех, кто любит оригинальные вещицы, которые к тому же способны оказать неоценимую услугу при необходимости.

Пальцевой нож турканы Название этого ножа происходит от названия племени туркана, представители которого использовали в качестве оружия. Он надевается на палец, как обычное кольцо с той лишь разницей, что торчащая от «кольца» пластина длиной 8 сантиметров способна нанести серьезный урон противнику. Удобнее всего использовать такой нож в качестве колющего оружия.