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Утро с АСТВ
ОстроДоброутреннее с конкурсом)

ОстроДоброутреннее с конкурсом)

С добрым утречком! С пятничкой!

Начнем, как обычно, с праздников на сегодня и выходные. 

Сегодня Всемирный день охраны мест обитаний

Всемирный день улыбки

И День российского страховщика

7 октября День образования штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации

А в воскресенье, 8 октября, День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России  

И День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

 

А теперь новости

Найдена собака с самым длинным языком в мире

Восьмилетняя самка сенбернара по кличке Мочи, живущая в штате Северная Дакота в США, официально признана Книгой рекордов Гиннесса в качестве обладателя самого длинного языка среди всех собак в мире. В пасти Мочи находится "инструмент" длиной целых 18,58 сантиметров.

Мочи, которая была взята своей хозяйкой Карлой Рикерт из приюта в возрасте двух лет, побила предыдущий рекорд в данной номинации, принадлежавший пекинесу Пагги, больше чем на семь сантиметров, сообщает Evening Standard.

По словам Рикерт, Мочи представляет собой жизнерадостное, беззаботное животное с прекрасным характером. Она любит, когда ее наряжают в костюмы, фотографируют и кормят сладким картофелем.

При этом наличие столь длинного языка доставляет сенбернарше и определенные бытовые неудобства. Так, хозяйке приходится давать ей лакомства по-особому, чтобы собака смогла их проглотить. А когда Мочи начинает нервничать, у нее изо рта выделяется слишком много слюней, и к ее рту начинает прилипать грязь и мусор.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2939635&cid=520

Цирковые еноты оправились после кутежа с коньяком и пивом

Цирковые еноты, сбежавшие во время гастролей в украинском городе Сторожинец и напившиеся алкоголя в разгромленном ими магазине, чувствуют себя нормально. Об этом РЕН ТВ рассказал администратор цирка.

«Они шустрые от природы, всю ночь не давали спать. Больше таких случаев не помню, они весят до 17 килограммов и выпили более чем достаточно», — сообщил он.

Об инциденте 30 сентября написал местный ресурс Сторожинець.info. По его информации, утром этого дня владелица магазина, придя открывать его, обнаружила беспорядок и двух крупных енотов. Женщина прогнала животных, но одно из них поцарапало ей ногу.

Судя по снимкам, еноты полакомились колбасами, сырами и сладостями. Также они сбросили с полок несколько бутылок спиртного и, как пишет «Комсомольская правда в Украине», угостились пролившимся алкоголем, в том числе водкой, коньяком и пивом. В течение трех дней у них было сильное похмелье, поэтому выступать в цирке пришлось трем другим енотам.

В магазине ущерб оценили в 46 тысяч гривен (почти 99 тысяч рублей).

Источник: https://lenta.ru/news/2017/10/04/enoty/

Грецкие орехи уменьшают тягу к вредной еде

Новое исследование ученых из Медицинского центра Beth Israel Deaconessп в Бостоне предполагают, что грецкие орехи помогают придерживаться правильного питания, уменьшая тягу к еде и способствуя длительному ощущению сытости.

По словам специалистов, употребление грецких орехов повышает активность в регионе мозга, связанном с контролем, благодаря чему люди становятся более дисциплинированными, когда сталкиваются с нездоровой пищей, такой как гамбургеры и сладости. Также было установлено, что люди чувствуют себя менее голодными после употребления грецких орехов.

Пока что исследователи не могут сказать, почему грецкие орехи обладают такой способностью влиять на мозг. 

Источник: http://kedem.ru/news/2017/10/02/greckie-orehi-umenshayut-tyagu-k-vrednoj-ede/

 

Вопрос на сегодня:

А какие орешки вы сейчас любите больше всего?

 

А теперь очередь подборочки. Сегодня она про ножи.

Среди огромного многообразия ножей, изготавливаемых в зависимости от предназначения, принято выделять наиболее опасные, о которых, в том числе пойдет речь в нашей сегодняшней публикации. Но людям мало просто холодного оружия. Изобретательные умельцы продолжают совершенствовать ножи, изобретая всевозможные варианты этого древнейшего оружия. Среди разновидностей, которые мы сегодня вам представим, есть и самые безопасные ножи. Цены на самые необычные ножи по цене сопоставимы с ценами на ювелирные изделия.
Кастет

Самые необычные ножи

Кастет чаще всего был оружием преступных элементов, поскольку его можно было носить скрытно – либо на поясе, либо в рукаве. Это разновидность так называемого катара – тычкового или толчкового ножа. [more]

«Бабочка» или балисонг

Самые необычные ножи

Принцип действия этого ножа обусловил его применение в основном в системе боевых единоборств. Отличается он тем, что в случае необходимости его рукоятка, разделенная на две части, легко обнажала лезвие. Балисонг считается одним из самых надежных и опасных видов из складных ножей, наверное, поэтому обращение с ним требовало специального обучения.

Стилет

Самые необычные ножи

Стилет – это, по сути, тот же кинжал. Им невозможно что-то резать, но он незаменим в бою, когда требуется быстро колоть, к тому же, из-за небольших размеров его удобно было носить тайно. Клинок стилета напоминает трех- или четырехгранный штык. Родиной стилета считается Италия.

Безопасный нож


Самые необычные ножи

Этот вид ножа отличается тем, что он не приспособлен для использования его в качестве оружия, зато им удобно готовить пищу, так как у него закругленный, безопасный кончик, который исключает возможность ранения.

Нож – губная помада

Самые необычные ножи

Не поверите, есть и такие! Он легко помещается в небольшой женской сумочке, благодаря своим небольшим размерам – всего 8 сантиметров при длине лезвия 3 сантиметра, которое запросто можно спрятать в тюбике для губной помады.

Сапфирный нож

Самые необычные ножи

Название этого ножа говорит о материале, из которого он изготовлен. Лезвие его делают из искусственного сапфира. Среди поклонников необычных ножей он пользуется большой популярностью.

«Жемчужина Востока»

Самые необычные ножи

В списке необычных ножей фигурирует и самый дорогой нож. «Жемчужина Востока», украшенная золотом и драгоценными камнями, стоит два миллиона сто тысяч долларов. Автор этого изобретения – известный дизайнер ножей Buster Warenski. Его создание заняло у умельца целых 10 лет.

Нож в виде ключа

Самые необычные ножи

Ножнами для этого немецкого ножа выступает обыкновенная ключница, можно просто держать его в связке ключей, правда, он чуть больше обычного ключа, но вряд ли это смущает тех, кто любит оригинальные вещицы, которые к тому же способны оказать неоценимую услугу при необходимости.

Пальцевой нож турканы

Самые необычные ножи

Название этого ножа происходит от названия племени туркана, представители которого использовали в качестве оружия. Он надевается на палец, как обычное кольцо с той лишь разницей, что торчащая от «кольца» пластина длиной 8 сантиметров способна нанести серьезный урон противнику. Удобнее всего использовать такой нож в качестве колющего оружия.

Самый необычный нож в мире

Самые необычные ножи

Нож, состоящий из ста деталей, вряд ли можно назвать удобным. Да он, по-видимому, для удобства и не предназначен. Посудите сами, при длине 22 сантиметра его ширина достигает 9 сантиметров. Какой же это нож? Это целый арсенал оружия. Особенность этого ножа – в том, что его детали могут использоваться при совершенно разных ситуациях. К примеру, одна из деталей являет собой револьвер 22 калибра. Единственный экземпляр этого самого необычного ножа находится в американском штате Вайоминг, в историческом центре Баффало Билла.

Нашла тут.

 

А прикольное название сегодня предлагаю придумать вот к этой фотке: 

Прекрасного вам дня, волшебных выходных

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 06:55 +7
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 07:21 Отредактированно сегодня, в 07:26
Доброе всем утречко! Вау, сколько праздников-то сегодня!!! Поздравляю всех скопом для краткости!

Про орешки что-то было как-то, я люблю кэшью и грецкие, фисташки еще, и сладкий миндаль, и семечки подсолнуха, и кедровые... Короче, устала перечислять

Еноты очень забавны. Только сладости и алкоголь животных убивают даже в небольших дозах, повезло им...
Ножи меня интересуют только керамические
ими готовить классно, а купить их в последнее время нужного размера и по приемлемой цене нелегко. А ножички со всякими прибабахами - это адский соблазн для мужчин, оставшихся мальчишками в душе, недавно мой муженек купил наборчик такой: пассатижи, ножик и брелок для ключей, все мультитулы, то есть с кучей допсредств в ручках. Ругаться не стала, может, это детская мечта

Подпись: дорогие гости, напомните завтра на метеостанцию сходить, выдать им... своё неодобрение прогнозом погоды.
Всем веселой пятницы!
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+8
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:38
НюНик_просто_Анна, это правильно, что ругаться не стала! Как поётся в песне - Ну а дружба начинается с улыбки! Иногда тоже хочется ругнуться!!! А я улыбаюсь и действует эффективнее! ;-)))
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+6
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 09:50
Рыжова Светлана, дружба с мужем - это сильно!
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0
Рыжова Светлана
Написано сегодня, в 07:35
Доброе утро!
Орешки - ГРЕЦКИЕ!
Название: -"Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной!!! Когда мои друзья со мной"!!!
ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО!
ЛЮ. ЦЕЛУЮ. Света ;-)))
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+7
lvista
Написано сегодня, в 08:09
Доброе утро! Сегодня надо улыбаться активнее, День улыбки ведь! С праздниками!
Орехи все люблю, кроме арахиса.
Подпись к картиночке -
У природы нет плохой погоды,
с водкой вся погода благодать!
Ну, а если дождь, то всем народом
Будем под клеёнкою бухать!
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+8
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:40
lvista, шикарно поется
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+3
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:06
lvista, С водкой по жизни, на благо отчизны.
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+1
Online
berbajs Online
Написано сегодня, в 08:31
Доброе утро!
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+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 08:52
Доброе утро

С праздниками.
Орешки люблю кедровые. Еще миндаль люблю.
Подборочка класс

К картинке: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Когда мои друзья со мной. Или так
Неприятность эту мы переживем
, беленькой накатим, танцевать пойдем.
Уряяя сегодня пятница. Хорошего пятничного настроения и отличного дня
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+4
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 08:58
доброго утра всем! а главный то праздник забыли. как какой пятница! впереди два отличных выходных! ножи оооооо! это моя страсть и обажание. у меня есть стилет и бабочка. стилет сделан под заказ. это я в самозащиту носила, когда училась далеко от дома. а бабочку подарили. сейчас то эти ножички мне ненужны и лежат дома у родителей в коробочке воспоминаний. есть такая штучка у меня. орехи я люблю все, кроме кокосов! опилки какие то фу. всем отличной пятницы и шикаааарных выходных!
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 08:59
за ножи отдельный плюсик!
Стволы для лохов, ножи - выбор пацанов.
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0
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 09:01 Отредактированно сегодня, в 09:01
Привет!
Поржал от набора ножей, которые какой-то школотА посчитал "наиболее опасными"
Вот самый опасный в мире нож!
Ржавый кухонный ножик, который есть на каждой кухне.
А орешки я люблю. Правда не козьи
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 09:54
sasch, говорят, что оставлять на ночь кухонный нож на столе - плохая примета.
Не знаю, как на счет приметы, но, думаю, это может быть как-то связано с кухонными разборками.

Забухают два товарища до поздна, поспорят невзначай, а тут ножичек на глаза попался...
А не какой-нибудь там ковшичек, к примеру.
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 10:17
Русалка Обыкновенная,
Криминалистам на заметку.
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:26
sasch, хозяйкам на заметку!
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