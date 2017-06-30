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47 ронинов

47 ронинов


Как поступил бы японский феодал 18 века, обнаружив под кустом беспризорника полуевропейской внешности, да еще и с метками на затылке? Утопил бы его в болоте и двинул дальше, сочиняя на ходу задумчивые хокку. Однако господин Асано был добрый и умный мужчина: он оставил мальчика Кая при дворе. И правильно сделал: ребенку с лицом Киану Ривза на роду написано быть Избранным. Поэтому, когда Асано незаслуженно примет сэппуку, именно Кай станет во главе 47 ронинов, чтобы спасти честь и совесть феодала. Кодекс самурая, сами понимаете.


Кто: 33 коровы

Знаете ли вы, что… первая японская пьеса о подвиге реальных самураев-ронинов увидела свет уже через две недели после их гибели.
Обратите внимание: для правдоподобности пейзажа из Италии были специально привезены 300 побегов бамбука, по 16 метров каждый.

Смотрите на канале ТНТ, 1 июля (16+)

 

США, 2014.
Режиссер: Карл Ринш/Carl Rinsch
В ролях: Киану Ривз, Хироюки Санада, Ко Сибасаки, Таданобу Асано, Ринко Кикути

 

 

Автор: MaryN31, 29 июня, в 19:20 +4
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано 29 июня, в 23:59
А почему всегда только про ТыНыТы? Есть же масса иных каналов)
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+4
Valoptor
Написано 30 июня, в 11:36
Балтийская Килька, Потому что АСТВ и ТНТ сотрудничают.
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+3
Балтийская Килька
Написано 30 июня, в 16:54
Valoptor, really? Буду знать)
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+5
евгений
Написано 1 июля, в 22:19
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+2
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