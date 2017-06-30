47 ронинов



Как поступил бы японский феодал 18 века, обнаружив под кустом беспризорника полуевропейской внешности, да еще и с метками на затылке? Утопил бы его в болоте и двинул дальше, сочиняя на ходу задумчивые хокку. Однако господин Асано был добрый и умный мужчина: он оставил мальчика Кая при дворе. И правильно сделал: ребенку с лицом Киану Ривза на роду написано быть Избранным. Поэтому, когда Асано незаслуженно примет сэппуку, именно Кай станет во главе 47 ронинов, чтобы спасти честь и совесть феодала. Кодекс самурая, сами понимаете.



Кто: 33 коровы

Знаете ли вы, что… первая японская пьеса о подвиге реальных самураев-ронинов увидела свет уже через две недели после их гибели.

Обратите внимание: для правдоподобности пейзажа из Италии были специально привезены 300 побегов бамбука, по 16 метров каждый.

Смотрите на канале ТНТ, 1 июля (16+)

США, 2014.

Режиссер: Карл Ринш/Carl Rinsch

В ролях: Киану Ривз, Хироюки Санада, Ко Сибасаки, Таданобу Асано, Ринко Кикути