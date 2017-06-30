Вот такое огненное лето на ТНТ-АСТВ

В то время как другие каналы впадают в спячку до осени, ТНТ запускает новый сезон горячего и острого комедийного шоу «Не спать!» Забудь про согревающие напитки и обогреватели: 7 июля в 22:00 (!) начнется жара!

Пока в столичном регионе про лето напоминает только календарь и распродажа купальников в магазинах, Сергей Гореликов решил поиграть в Деда Мороза! Он уже мчится к зрителям ТНТ с мешком с подарков в лице амбициозных и очень напористых юмористов. Им ничего стеснятся, и они готовы жечь так, чтобы растопить июльские сугробы и сделать тебе смешно! Уже в первом выпуске постоянные члены жюри Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин в компании Екатерины Варнавы выяснят, кто из комиков достоин получить за свои шутки 80 000 рублей, а кому пока рано соваться во взрослый юмор. Тебя волнует вопрос, откуда взялись деньги? Что ж, придется еще раз напомнить тебе правила шоу.

Чтобы вступить в игру, перед началом своего выступления восемь участников обязаны скинуть по 10 тысяч рублей, из которых и формируется общий банк. Деньги – в кассу, шутки – в массы… и понеслась! Чтобы подогреть твой интерес, мы собрали для тебя пару цитат из нового сезона.

Внимание: Спойлер!

Прямо сейчас — похудей на 1 кг! Ты спрашиваешь, как?! Вот тебе пила, подумай!

– Я хочу самую жесткую тренировку.

– Ок. Тогда слушай меня сюда, свинота. Упор лежа принять!

– И сколько раз отжиматься?

– Столько, сколько я увижу! А я люблю позалипать в телефончике!

Главное – мы с тобой никогда не разведемся. Потому что наше государство просит за это 30 тысяч, а у нас их никогда не будет!

Вдоволь нашутившись в первом туре, оставшиеся в игре комики ждут вынесения приговора. По новым правилам, каждый из вершителей судеб (это мы так пафосно называем членов жюри) может выбрать только одного финалиста или вообще отказаться от этого права. Кто из участников уйдет домой ни с чем и снова будет отказывать себе во всем, чтобы наскрести десяточку на следующую игру, а кто сорвет куш и сможет всю неделю кутить без передышки? Их судьбу решат рефери в финальной схватке программы!

Сергей Гореликов, ведущий: «На этот раз у нас много нового! Во-первых, это яркая студия, которая заиграла всеми цветами радуги. Во-вторых, новые яркие юмористы и уже любимые всеми практически готовые артисты, сделавшие себе имя в нашем шоу. Всем зрителям ТНТ я советую высыпаться заранее, потому что каждую пятницу в 22.00 вы будете не спать. Только ничего не напутайте, мы начинаем наше шоу в новое время — в 22.00!»

Екатерина Варнава, член жюри: «Таким смешным шоу «Не спать» еще не было никогда!»

В новом сезоне за 80 000 рублей будут бороться: дуэт «Шастун и Макар» (Антон уже знаком зрителям по шоу «Импровизация»), финалисты «Comedy Баттла» Чехов и Кукота, Сергеич, хип-хоп дуэт «Здорова», гений инфографики Иван Ястребов, талантливые музыканты Рамис и Вова, трио «Марсы» и многие другие.

В жюри, помимо Тимура Батрутдинова и Вадима Галыгина, появятся: Ёлка, Глюк'oZa, Тина Канделаки, Ольга Серябкина, Евгений Савин и Марина Кравец.