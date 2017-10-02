Монголия.Кухня погоды.

Мы в курсе, что в России есть жемчужина туристических мечтаний Алтай...Да и президент РФ напоминает нам , посещая алтайский курорт "Белокуриха". Но не все знают, что у нас только малая часть обширной территории с аналогичным названием.

Горный Хангай.

Есть ещё и так называемый Большой Алтай, причем не только географический, но и с 1998 года политический термин объединяющий территории и экономические интересы России, Казахстана, Китая и, разумеется, Монголии. Мы движемся именно по этим территориям...

местечко Тэрхий-Цааган-Нуур, свыше 2 тыс.км. над уровнем моря, вулкан Хоргуул и обширные лавовые поля отличительная черта...

Самой высокой частью Монгольского Алтая является мощный горный узел Таван-Богдо-Ула (Пять священных вершин), в котором сходится несколько хребтов. Высота над уровнем моря вершины горы Найрамдал - 4375 метра. Название Таван-Богдо-Ула переводится с монгольского языка как "пять священных вершин".

множество пустот образующих пещеры...

С давних пор белые ледниковые вершины горного массива Таван-Богдо-Ула почитаются как священные у монголов, алтайцев и казахов. Гора состоит из пяти заснеженных вершин, с самой большой площадью оледенения в Монгольском Алтае. Три крупных ледника Потанина, Пржевальского, Гране (правильно Гранё, финн путешественник времен Российской империи...вечная гордость русской науки... мы были первыми - Г.С.) и множество небольших ледников питают водой реки, уходящие в Китай - река Канас и река Аксу, и уходящий в Монголию приток реки Ховд - Цагаан-гол. Так же на территории Монгольского Алтая расположены такие значимые хребты как: Хребет Хух-Сэрэх - горный хребет на границе аймаков Баян-Ульгий и Ховд; Хребет Хан-Хухий - горы, отделяющие самое крупное озеро Увс в котловине Больших озер от озер системы Хяргас (озера Хяргас, Хар-Ус, Хар, Дургун).

У подножья хребтов Монгольского Алтая расположена котловина Больших озер, в которой насчитывается пять крупных озер. Сохранившаяся дикая природа, пустынные и горные ландшафты, уклад жизни, не изменившийся со времен Чингисхана. Рельеф этого района характеризуется преобладанием горных степей, расположенных главным образом по склонам Монгольского Алтая.

Однако, для красот Монгольского Алтая я отведу следующий блог. Думаю , пора сказать пару слов о погоде...Ведь это так важно в путешествии?

Ещё вчера мы купались в котловинах гор Гоби-Алтая...И знали , что сентябрь лучший месяц для путешествий...И что осадки (разве что дождичек...) не более пару раз в месяц... Напоминая (на всякий случай) на календаре 19 сентября...

Жизнь монголов-кочевников протекает неспешно и созерцательно. Их образ жизни не терпит суеты, беседы ведутся не спеша за чашечкой чая.

Ночью вышел из юрты в кемпинге Цагаан-Нуур лэйк, ... и ....(если пропустить нецензурности), ничего не сказал...

Кочевники чувствуют свою землю, живут её ритмами. Они могут предсказать погоду даже по звуку ветра. Шаманы Монголии до сих пор хранят секреты своих предков, хотя сейчас эти знания носят скорее символический характер.

как-то диковато смотрится в декорациях приветливый кемпинг...

где Вы ещё покатаетесь на велосипедах по снегу?

Именно в Монголии находится самый феноменальный район на Земле – начало реки Байдрак-Гол, что в переводе означает “Неисчерпаемый глубинный источник”. Это своеобразная “кухня” мировой погоды.

якам погода нипочем

Существует множество свидетельств тому, когда внезапно “из ничего” появляются кубические километры воды (циклон или антициклон) и так же внезапно они уходят “в никуда”! Знания об этих процессах в форме древних преданий до сих пор живы в верованиях кочевников. Это процесс превращения энергии в вещество. Для шаманов – это магия, работа духов. А для современных учёных – это процесс генерации материи. В ИСКОННОЙ ФИЗИКЕ АЛЛАТРА поясняется, что по факту, это генерация свободной энергии, базирующаяся на возбуждении септонного поля реальных (стационарных) частичек По в эзоосмической решётке. Фантомные частички По являются нематериальным образованием, однако в сцепке между собой, выстроенные согласно информационной программе в определённом количестве и порядке, они составляют основу строения любой материи, задают её разнообразие и свойства, благодаря своему внутреннему потенциалу (энергии и информации). :0))

20 сентября 2017 года

красота

монгольские СМИ сообщали о жертвах этого бурана... И снова ...Ура. отечественному автопрому...

подтверждение моих слов, что дом -домом, а юрта во дворе нужна...

и чем не швейцарские Альпы?... нет, это Монгольский Алтай