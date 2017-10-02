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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Монголия. Золотые горы.

Монголия. Золотые горы.

  Природа.... главное зачем нужно ехать в Монголию - белоснежные вершины, бирюзовые озера и бесконечное синее небо...

может я перепутешествовал к этому времени , но знамения меня тут преследовали...

  Дрянное место Алтаем не назовут...Алтай - Золотые горы Этимология слова Алтай восходит к монгольскому корню "алт", "алтан", означающему - золото . На тюркских языках этот корень также означает - золото.

так 13-летний мальчишка Думан отметил свой День рождения

В поездке по Монгольскому Алтаю я видел не раз , как (особенно в выходные) монголы семьями выезжают на золотоносные реки и моют золото. Государством эта деятельность поощряется (за определенный процент добычи). Да и проба у монгольского золота самая высокая в мире. Оно и по цвету отличается...

этот песик меня тоже удивил: то ли медитирует псина, то ли по хозяину скучает (подпускать не стала)

Горная система Монгольского Алтая на севере подходит к высокогорьям Республики Алтай , на западе и юге располагаются полупустыни и пустыни Джунгарии и Гоби , а вся северо-восточная часть системы граничит с полупустынями Котловины Больших озёр . На востоке Монгольского Алтая располагается Алаг-Нурская впадина , которая отделяет его от более низкого Гобийского Алтая (высота до 3900 м). На северо-западной конечности хребта находится озеро Канас .

местные, конечно, встречаются...Но очень редко...
 Если честно, то я рвался сюда за этим:  дикая, труднодоступная и малоизученная часть горной Монголии. Я хотел остаться наедине с Совершенством...
Итак, Монгольский Алтай, граница с Китаем и Россией, белоснежные вершины, бирюзовые озера и бесконечное синее небо.

соскучился я по водным потокам...а здесь их хоть отбавляй...

экзотическая красота во всем

и озер здесь хватает...порою противоположного берега не разглядишь...Правда, они в основном соленые...

животным здесь вольготно

чем не море?

все закаты и восходы мои...Я и дома то встаю чуть свет, а тут три часа разницы. Я как сахалинец встаю раньше всех... Кстати, голубенькая палатка - моя одноместная "студия"...У нас было 8 ночевок в палатках -остальные в юртах...

утренние сборы...

а это закат на другом озере...

и рассвет...

Как-то так... Красиво?....А через час была метель...

 P.s. а ведь были при этом встречи с животными и птицами...  :0))

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 10:11 0
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