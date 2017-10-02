Монголия. Золотые горы.

Природа.... главное зачем нужно ехать в Монголию - белоснежные вершины, бирюзовые озера и бесконечное синее небо...

может я перепутешествовал к этому времени , но знамения меня тут преследовали...

Дрянное место Алтаем не назовут...Алтай - Золотые горы Этимология слова Алтай восходит к монгольскому корню "алт", "алтан", означающему - золото . На тюркских языках этот корень также означает - золото.

так 13-летний мальчишка Думан отметил свой День рождения

В поездке по Монгольскому Алтаю я видел не раз , как (особенно в выходные) монголы семьями выезжают на золотоносные реки и моют золото. Государством эта деятельность поощряется (за определенный процент добычи). Да и проба у монгольского золота самая высокая в мире. Оно и по цвету отличается...

этот песик меня тоже удивил: то ли медитирует псина, то ли по хозяину скучает (подпускать не стала)

Горная система Монгольского Алтая на севере подходит к высокогорьям Республики Алтай , на западе и юге располагаются полупустыни и пустыни Джунгарии и Гоби , а вся северо-восточная часть системы граничит с полупустынями Котловины Больших озёр . На востоке Монгольского Алтая располагается Алаг-Нурская впадина , которая отделяет его от более низкого Гобийского Алтая (высота до 3900 м). На северо-западной конечности хребта находится озеро Канас .

местные, конечно, встречаются...Но очень редко...

Если честно, то я рвался сюда за этим: дикая, труднодоступная и малоизученная часть горной Монголии. Я хотел остаться наедине с Совершенством...

Итак, Монгольский Алтай, граница с Китаем и Россией, белоснежные вершины, бирюзовые озера и бесконечное синее небо.