Монголия. Золотые горы.
Природа.... главное зачем нужно ехать в Монголию - белоснежные вершины, бирюзовые озера и бесконечное синее небо...
может я перепутешествовал к этому времени , но знамения меня тут преследовали...
Дрянное место Алтаем не назовут...Алтай - Золотые горы Этимология слова Алтай восходит к монгольскому корню "алт", "алтан", означающему - золото . На тюркских языках этот корень также означает - золото.
так 13-летний мальчишка Думан отметил свой День рождения
В поездке по Монгольскому Алтаю я видел не раз , как (особенно в выходные) монголы семьями выезжают на золотоносные реки и моют золото. Государством эта деятельность поощряется (за определенный процент добычи). Да и проба у монгольского золота самая высокая в мире. Оно и по цвету отличается...
этот песик меня тоже удивил: то ли медитирует псина, то ли по хозяину скучает (подпускать не стала)
Горная система Монгольского Алтая на севере подходит к высокогорьям Республики Алтай , на западе и юге располагаются полупустыни и пустыни Джунгарии и Гоби , а вся северо-восточная часть системы граничит с полупустынями Котловины Больших озёр . На востоке Монгольского Алтая располагается Алаг-Нурская впадина , которая отделяет его от более низкого Гобийского Алтая (высота до 3900 м). На северо-западной конечности хребта находится озеро Канас .
местные, конечно, встречаются...Но очень редко...
Итак, Монгольский Алтай, граница с Китаем и Россией, белоснежные вершины, бирюзовые озера и бесконечное синее небо.
соскучился я по водным потокам...а здесь их хоть отбавляй...
экзотическая красота во всем
и озер здесь хватает...порою противоположного берега не разглядишь...Правда, они в основном соленые...
животным здесь вольготно
чем не море?
все закаты и восходы мои...Я и дома то встаю чуть свет, а тут три часа разницы. Я как сахалинец встаю раньше всех... Кстати, голубенькая палатка - моя одноместная "студия"...У нас было 8 ночевок в палатках -остальные в юртах...
утренние сборы...
а это закат на другом озере...
и рассвет...
Как-то так... Красиво?....А через час была метель...
P.s. а ведь были при этом встречи с животными и птицами... :0))