Монголия. Немного из новейшей истории

Приближается дата, юбилей которой не однозначно воспринимается россиянами до сих пор...Я уже упомянул, что земля на крайнем западе нынешней Монголии явилась местом ожесточенных сражений белых и красных. Здесь, по большому счету (в сражениях с отрядами Аненкова, Дубова, Бакича, Кайгородова и др. - Г.С.), окончилась гражданская война в Советской России. Об это снято много фильмов и написано много книг.

Чтобы понять отношение монголов к происшедшим событиям и , соответственно, людям с севера (России), я приобрел в Монголии книгу очень известного и почитаемого в обеих странах дипломата Ивана Яковлевича Коростовца (Иван Яковлевич Коростовец (1862—1933) — русский дипломат, востоковед- Г.С. ) " От Чингис хана до Советской республики". И некоторыми выдержками со своими иллюстрациями хочу поделиться...

Знаменитый (в определенных кругах) Джа-лама (1860-1923) на фото справа...Если хотите авантюрист, если хотите начальник национально-освободительных отрядов, если хотите мистик и садист...Про него нельзя сказать однозначно...Но изучение его жизни захватывающий триллер (поверьте мне на слово)

http://paranormal-news.ru/news/golova_dzha_lamy/2013-06-21-7128

Кочевая жизнь, зависимость от природы и отсутствие принудительного труда выработала у монголов фатализм и беспечность, подчас доходящую до полного равнодушия к собственным интересам. Монгол редко заботится о будущем и не старается улучшить свое материальное положение, предоставляя его судьбе. Монгол, также как и китаец, самонадеян и не любит опеки, но вместе с тем добродушен, доверчив и ленив, отличаясь в этом отношении от скрытого, недоверчивого и трудолюбивого китайца, неутомимо стремящегося к накапливанию и обогащению. Национальная замкнутость китайца и его презрение к другим народам чужды монголу, не питающему предубеждения к иностранцам и даже признающего превосходство европейцев. Следует, впрочем, заметить, что в этом отношении психология монголов несколько изменилась под влиянием последних событий, пережитых Халхой (Монголия в составе Китая--Г.С.). Отпадение от Китая в 1911 году ослабило положение китайцев и усилило престиж русских.

монгольская тюрьма...им даже яму для заключения вырыть сложно...если кто-то заинтересован в жизни сидельца - покормит и попоит...

Сын хозяйки хостеса и мой гид Есугей у стенда в национальном музее посвященного его прадеду национальному герою монголов - Манлай баатар Дамдинсурэн. 1912 год.

Гонения на русских, возникшие в 1918-1919 годах при восстановлении китайской власти (отмена автономии и договор с Россией), вызвали обратное явление. Краткое владычество русских белых партизан под командой барона Унгерна в 1920 году, как будто бы восстановило равновесие между соперничающими сторонами. Последовавший затем в Урге (ныне Улан-Батор -Г.С.) революционный переворот и водворение Советской власти, начавшей гонения против китайцев, русской буржуазии и монгольских князей, окончательно спутало карты. В результате монголы, подпав под влияние большевистской пропаганды и видя как русские, несмотря на общую опасность от китайцев, беспощадно уничтожают друг друга, перестали вообще считаться с иностранцами. Пробудив национальное самосознание монголов, революционная агитация вызвала вместе с тем на поверхность дикие инстинкты этой расы, скованные вековыми социальными и религиозными ограничениями. Былое почтение и раболепство перед знатными и старшими, особенно же перед иностранцами, сменилось общей распущенностью, усугубленной невежеством против добродушного и покорного кочевника в весьма опасное существо.

Только железной верой и убежденностью в правоте своего дела можно объяснить то, что жалкая горстка добровольцев среди пустыни, без всякой помощи, окруженная враждебным населением, бесстрашно боролась с многочисленной и хорошо организованной Красной Армией. В конце концов, патриотическая борьба этих атаманов, по фанатизму и жестокости не уступавшая ни в чем большевикам, переродилась в разбойничьи набеги и опустошения. Их кровавые преступления и жестокости вызвали враждебность не только китайцев и монголов, но и русских, и скомпрометировали все белое движение.(И.Я.Коростовец)

действия отрядов барона Унгерна в 1921 году

а вот и сам "самодержец пустыни"

с размахом мыслил барон Рома...даже свои "Георгии" раздавал... Кстати из всех наград империи Унгерн признавал только "Георгия" и заслужив его своей храбростью в Первую мировую, носил не снимая (остальные кресты игнорировал) В ночь перед расстрелом барон ...сгрыз свою награду, дабы никому не доставалась...

остался от самодержца пустыни только генеральский халат...

Несмотря на совершенные бароном Унгерном ошибки и преступления, следует признать, и это признается монголами, что он способствовал восстановлению независимости Монголии и уничтожению китайского господства. Этого мнения придерживается также Свен Хедин, называющий барона освободителем Монголии от китайского ига. Он писал: "Без русских монголы никогда не смогли завоевать свою независимость. Это легко понять, т.к. влияние русских в стране очень велико. Естественно, китайцы по-прежнему настаивают на своем требовании, что Россия должна вернуть Монголию под господство Китая". (И.Я.Коростовец)

первые красные монгольские отряды выступали под знаком свастики

Несмотря на обвинения Унгерна в казнях и жестокости, я бы отметил, что его оппоненты (красные и приведенные ими к власти) не отличались особым либерализмом. Монголы отмечают, что в 1923 году и в годы становления МНР погибло в разы больше лам и простых аратов...

Такая малочисленная страна тоже прошла через чистки и репрессии... Как и наша страна, Монголия повторяла этапы отношений с соседом Китаем. Во время "большого скачка" в 1970 закрыв границы с Поднебесной.

Есугей рассказывает о своем деде референте самого Цеденбала, и одном из первых монголов выпускников МГИМО...Вот тогда взаимность МНР и СССР зашкаливала. Русская жена монгольского лидера Анастасия Филатова 40 лет призывала народ к дружбе с великим соседом. Да и Л.И. Брежнев благоволил к Монголии.... Трудности в отношениях наступили с развалом СССР. В стране пришли к власти прокитайские силы. Даже Цеденбал с супругой перебрались в Москву (где окончили свои дни)...

90-е годы по словам монголов "открыли им глаза на "китайское чудо". Слишком большая цена для монгола загрязнение природы, уничтожение уклада жизни, карьера на добывание всё большего количества денег...

Вспомните начало блога..."Кочевая жизнь, зависимость от природы и отсутствие принудительного труда выработала у монголов фатализм и беспечность, подчас доходящую до полного равнодушия к собственным интересам. Монгол редко заботится о будущем и не старается улучшить свое материальное положение, предоставляя его судьбе". Будет экология, привычный уклад жизни, юрта и отара овец...Что ещё монголу надо?

Сегодня у власти в Монголии снова силы желающие дружить с Россией. Не забывая своих истоков и привычных промыслов, монголы готовы развивать и приумножать разносторонние связи с россиянами.

и туризм в этих связях занимает не последнее место...