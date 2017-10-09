Монголия. Удивительный животный мир.Часть третья.

Этим блогом я ограничу свои впечатления от животного мира Монголии. Естественно, нельзя охватить тему за одну поездку.... Кто мы для этой огромной Вселенной? Как писал в хокку Кабаяси Исса

Наша жизнь - росинка.

Пусть лишь капелька росы

Наша жизнь - и всё же…

Может незаслуженно я обошел вниманием крупный рогатый...У монголов коровы вот такие (мясное направление)...Они пасутся сами по себе и могут дать отпор хищникам степей...

настоящие хозяева степей...

корабли пустыни...

всепогодные яки...

и золотые козочки...

соседствуют с дикими родственниками...

Мазаалай (Ursus arctos gobiensis) - гобийский бурый медведь обитающий в пустыне Гоби в Монголии. Очень редкий зверь находится на грани исчезновения,популяция составляет всего около 30 особей.



Фото не моё...Множество легенд ходит про мазаалая...Ходит преимущественно на двух лапах, питается травкой, в конфликты не вступает...(Йети?)

Vip room, конечно улыбнули...но монголы гордятся своими животными и охраняют их...

тем не менее, самые многочисленные здесь грызуны...а как же... они главные в пищевой цепочке...

я гуляю по сахалинским полям, где много мышей, но таких любопытных не встречал...Количество формирует менталитет... :0))

причем, они здесь разные: вот хозяйка хуннского кургана...

а это близкий родственник тушканчик...

иногда излишнее любопытство оных заставляет проводить воспитательную работу...

слишком любопытные попадают на стол хищникам...

суслики, то же распространены очень... вполне себе меховой зверь...

но главный в мире грызунов тарбаган - монгольский сурок...

"Что может быть общего между легендой о грызуне и основателем великого учения? Но дальнейшие изыскания в области фольклора покажут, что переход от Ерке-сурка к Ерке — главе культа не представляется непреодолимым". Так ставил вопрос в своей книге "Ерке. Культ сына неба в Северной Азии: материалы к тюрко-монгольской мифологии" Г.Н. Потанин.

а какой шикарный мех...малахай из него загляденье

вот вчера снял, забежавшего к нам на Сахалине , соболя....сравните мех...

а охота на тарбагана целая комедия в нескольких актах...На картине в музее подсмотрел: один охотник наряжается в белого зайца и... пляшет перед норами тарбагана. Тот офигевший от представления, вылазит, занимает места в партере...а тут его другие охотники и берут... Тяга к искусству - пагубна для тарбаганов... Беги, Ерке...беги... :0))

для полноты картины (не любимые мною) насЯкомых в пустыне и степи не много, но если попадаются...мерзкие однако и опасные...По крайней мере в сандалиях ходить не стоит... Наверху пустынный клещ, внизу саранча...

Немножко для затравки животных я разместил...кто может добавит :0))