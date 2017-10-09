Монголия. Удивительный животный мир.Часть третья.
Наша жизнь - росинка.
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь - и всё же…
Может незаслуженно я обошел вниманием крупный рогатый...У монголов коровы вот такие (мясное направление)...Они пасутся сами по себе и могут дать отпор хищникам степей...
настоящие хозяева степей...
корабли пустыни...
всепогодные яки...
и золотые козочки...
соседствуют с дикими родственниками...
Мазаалай (Ursus arctos gobiensis) - гобийский бурый медведь обитающий в пустыне Гоби в Монголии. Очень редкий зверь находится на грани исчезновения,популяция составляет всего около 30 особей.
Фото не моё...Множество легенд ходит про мазаалая...Ходит преимущественно на двух лапах, питается травкой, в конфликты не вступает...(Йети?)
Vip room, конечно улыбнули...но монголы гордятся своими животными и охраняют их...
тем не менее, самые многочисленные здесь грызуны...а как же... они главные в пищевой цепочке...
я гуляю по сахалинским полям, где много мышей, но таких любопытных не встречал...Количество формирует менталитет... :0))
причем, они здесь разные: вот хозяйка хуннского кургана...
а это близкий родственник тушканчик...
иногда излишнее любопытство оных заставляет проводить воспитательную работу...
слишком любопытные попадают на стол хищникам...
суслики, то же распространены очень... вполне себе меховой зверь...
но главный в мире грызунов тарбаган - монгольский сурок...
"Что может быть общего между легендой о грызуне и основателем великого учения? Но дальнейшие изыскания в области фольклора покажут, что переход от Ерке-сурка к Ерке — главе культа не представляется непреодолимым". Так ставил вопрос в своей книге "Ерке. Культ сына неба в Северной Азии: материалы к тюрко-монгольской мифологии" Г.Н. Потанин.
а какой шикарный мех...малахай из него загляденье
вот вчера снял, забежавшего к нам на Сахалине , соболя....сравните мех...
а охота на тарбагана целая комедия в нескольких актах...На картине в музее подсмотрел: один охотник наряжается в белого зайца и... пляшет перед норами тарбагана. Тот офигевший от представления, вылазит, занимает места в партере...а тут его другие охотники и берут... Тяга к искусству - пагубна для тарбаганов... Беги, Ерке...беги... :0))
для полноты картины (не любимые мною) насЯкомых в пустыне и степи не много, но если попадаются...мерзкие однако и опасные...По крайней мере в сандалиях ходить не стоит... Наверху пустынный клещ, внизу саранча...
Немножко для затравки животных я разместил...кто может добавит :0))