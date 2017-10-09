Монголия. Удивительный животный мир. Часть вторая

Продолжу показ моих любимых пернатых...они (я в этом уверен) в большинстве своём, знают пути на наш Сахалин...Конечно, они не главные на нашем пути, но упустить возможность снять желающих покрасоваться не могу.

о беркутах я подробно писал в блоге "Беркутчи"

за этого сокола я переживаю, дал ему возможность (хотя и на привязи) поглядеть на окружающих...

болот нет, а кулики есть...:0))

органичная картина...

кречет (похож на моего Кешу)...не дай Бог, если это он...

ястреб-перепелятник

вездесущие зуйки...но здесь их родина

лебеди довольно мирные....и мелким не мешают...

бакланов много...

целая трагедия...можно только гадать , что произошло...

какие-то из овсянок... и живут в стене древнего монастыря тюрков

как они завидуют тем, кто на свободе...