Монголия. Удивительный животный мир. Часть вторая
Продолжу показ моих любимых пернатых...они (я в этом уверен) в большинстве своём, знают пути на наш Сахалин...Конечно, они не главные на нашем пути, но упустить возможность снять желающих покрасоваться не могу.
о беркутах я подробно писал в блоге "Беркутчи"
за этого сокола я переживаю, дал ему возможность (хотя и на привязи) поглядеть на окружающих...
болот нет, а кулики есть...:0))
органичная картина...
кречет (похож на моего Кешу)...не дай Бог, если это он...
ястреб-перепелятник
вездесущие зуйки...но здесь их родина
лебеди довольно мирные....и мелким не мешают...
бакланов много...
целая трагедия...можно только гадать , что произошло...
какие-то из овсянок... и живут в стене древнего монастыря тюрков
как они завидуют тем, кто на свободе...
грифа живые не интересуют...
Путешествовать по Монголии начинающим туристам вредно...
После неё другие страны будут не интересны...