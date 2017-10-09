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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Монголия. Удивительный животный мир. Часть вторая

Монголия. Удивительный животный мир. Часть вторая

    Продолжу показ моих любимых пернатых...они (я в этом уверен) в большинстве своём, знают пути на наш Сахалин...Конечно, они не главные на нашем пути, но упустить возможность снять желающих покрасоваться не могу.

о беркутах я подробно писал в блоге "Беркутчи"

за этого сокола я переживаю, дал ему возможность (хотя и на привязи) поглядеть на окружающих...

болот нет, а кулики есть...:0))

органичная картина...

кречет (похож на моего Кешу)...не дай Бог, если это он...

ястреб-перепелятник

вездесущие зуйки...но здесь их родина

лебеди довольно мирные....и мелким не мешают...

бакланов много...

целая трагедия...можно только гадать , что произошло...

какие-то из овсянок... и живут в стене древнего монастыря тюрков

как они завидуют тем, кто на свободе...

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 16:48 +4
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Комментарии
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 18:48 Отредактированно сегодня, в 18:49
Красота ,Григорий Николаевич ! А вот на привязи это Гриф же ? Только для чего его в неволе держат , ведь с ним на охоту вроде не ходят .
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+1
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 18:50 Отредактированно сегодня, в 18:50
max7676, вместо мартышки...для фото...
грифа живые не интересуют...
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+3
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 18:54
Григорий Смекалов, Точно , вот я загнул , на охоту .
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+2
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 19:00 Отредактированно сегодня, в 19:20
max7676, я постепенно начинаю принимать точку зрения нашего руководителя экспедиции Славы...
Путешествовать по Монголии начинающим туристам вредно...
После неё другие страны будут не интересны...
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+3
Еще 1 комментарий
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