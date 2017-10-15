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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Уж небо осенью дышало

Уж небо осенью дышало

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной...
А.С.Пушкин

   Октябрьские шторма дело обычное для наших мест...Даже в период , когда были десятки судов с припиской Александровск-Сахалинский, в это время навигация уже закрывалась...в принципе (разве, что портофлот)

Пустынный берег снова наполнен птичьими голосами...

краснокнижный сахалинский чернозобик...оставляет впечатление, что популяция растет...

эти берега родные для чернозобиков...

а это родственники чернозобиков песчанки...

утки только собираются в стаи...

а вот лапландские подорожники уже определились в компании на юг...

канюк , пока поля без снега, с добычей...погостит...

бурые дрозды может и останутся на зиму...

из семейства коньков...гольцовый...

лапландцы позволили поснимать портреты ...(и сзади...)

любопытная сценка, как дворянская стая (вспоминая "Зов предков") организовала охоту на чирка-свистунка...

для него (чирка) охота завершилась удачно...при мне полчаса водил собак за нос...Понимал, видимо, что не охотники и... потешался

 

Автор: Григорий Смекалов, сегодня, в 14:16 +7
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 18:53
Какие все-таки красивые фотографии птиц, особенно в полете! И описано здорово, как всегда, впрочем
свистунок ловко "дворян" объегорил - не по Сеньке шапка, мол
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+6
KsuKsu
Написано сегодня, в 20:11
Ах братушки, братки.... так и не добралась я в этом годе к ним...... Красавчики мои любимые!
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+2
max7676
Написано сегодня, в 20:42
Какие шикарные фотографии
.
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+3
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Монголия. Удивительный животный мир.Часть третья
Монголия. Удивительный животный мир.Часть третья
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