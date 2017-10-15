Уж небо осенью дышало

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной...

А.С.Пушкин

Октябрьские шторма дело обычное для наших мест...Даже в период , когда были десятки судов с припиской Александровск-Сахалинский, в это время навигация уже закрывалась...в принципе (разве, что портофлот)

Пустынный берег снова наполнен птичьими голосами...

краснокнижный сахалинский чернозобик...оставляет впечатление, что популяция растет...

эти берега родные для чернозобиков...

а это родственники чернозобиков песчанки...

утки только собираются в стаи...

а вот лапландские подорожники уже определились в компании на юг...

канюк , пока поля без снега, с добычей...погостит...

бурые дрозды может и останутся на зиму...

из семейства коньков...гольцовый...

лапландцы позволили поснимать портреты ...(и сзади...)

любопытная сценка, как дворянская стая (вспоминая "Зов предков") организовала охоту на чирка-свистунка...

для него (чирка) охота завершилась удачно...при мне полчаса водил собак за нос...Понимал, видимо, что не охотники и... потешался