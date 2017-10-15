Уж небо осенью дышало
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной...
А.С.Пушкин
Октябрьские шторма дело обычное для наших мест...Даже в период , когда были десятки судов с припиской Александровск-Сахалинский, в это время навигация уже закрывалась...в принципе (разве, что портофлот)
Пустынный берег снова наполнен птичьими голосами...
краснокнижный сахалинский чернозобик...оставляет впечатление, что популяция растет...
эти берега родные для чернозобиков...
а это родственники чернозобиков песчанки...
утки только собираются в стаи...
а вот лапландские подорожники уже определились в компании на юг...
канюк , пока поля без снега, с добычей...погостит...
бурые дрозды может и останутся на зиму...
из семейства коньков...гольцовый...
лапландцы позволили поснимать портреты ...(и сзади...)
любопытная сценка, как дворянская стая (вспоминая "Зов предков") организовала охоту на чирка-свистунка...
для него (чирка) охота завершилась удачно...при мне полчаса водил собак за нос...Понимал, видимо, что не охотники и... потешался