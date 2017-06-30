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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Выпускные у пернатых

Выпускные у пернатых

   Выпускные в эти дни проходят не  только у наших детей, но и у птиц выпускающих своих птенцов (слетков) из гнезд... Процесс во многом схожий, а кое в чем нам даже поучится у пернатых не мешает... Вот не испытываю я особой симпатии к воронам, но то, что сделали неразумные дети с вороненком, натолкнуло меня на мысль показать трогательную заботу мамы за (самыми для неё любимыми) птенцами...Они вполне самостоятельны и могут питаться, но из маминого клюва слаще...

а, если абстрагироваться, вспомнить о мудрых воронах из сказок....то вот этот вороненок философски смотрящий в небо несколько минут представился мне в будущем одним из таких мудрецов. Говорят прирученные вороны очень преданы хозяевам...

наши знакомые чеканы уже подросли и за ними не угнаться

и взгляд уже "повидавшего" в жизни...

мама перевозчика наотрез отказывается показывать детей...орлица прям...

ремонтировал машину, а в боксе ласточки-касатки...завели коммуналку

лично мне сложно порою отличить птенцов по видам...вот эти тоже чеканы

но есть и редкие экземпляры... взрослую большую восточную синицу не с кем не спутаешь, а вот птенец...

первый раз встретил...

кто-то (утки-каменушки, например) ещё подумывают о выводке

а чайки уже воспитывают потомство...я обещал показать, но это следующий блог...

Автор: Григорий Смекалов, 2 июля, в 14:55 +14
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Комментарии
KsuKsu
Написано 2 июля, в 16:58
Хороши мамаши и папаши

И конечно малыши....
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+7
Online
НКолчина Online
Написано 2 июля, в 18:57
Позитивно так! Несмотря на погодные условия, затянувшееся лето, все идет своим чередом!
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 2 июля, в 19:26
Жизнь продолжается! И это прекрасно!
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+9
LediOven Тула
Написано 2 июля, в 21:46
как же приятно было читать, спасибо
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+3
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 17:39
Ласточки красивые!
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+6
max7676
Написано 5 июля, в 15:00
Замечательный блог , душу греет .
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+6
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