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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Во имя жизни

Во имя жизни

Неужто мы живем средь этой красоты?
Снега чисты и небеса чисты!
Любая неприметная тропинка
Так просится на свежие холсты!
Чуносов Е.М.,поэт,
отдавший свою жизнь г. Александровску

    Наслаждаемся коротким сахалинским летом... Вот в таких декорациях проходят мои летние дни. На первом снимке, практически, район моего дома...На заднем фоне новый корпус ЦРБ, а слева от него старый довоенной постройки... Есть люди, считающие, что, если дети не возвращаются на малую родину, то она "загнивает"...Бог им судья. Но, как же важно, чтобы они росли в таких декорациях, и приезжали отогреться душою к родителям, и привозили на лето своих детей... и т. д. Может, потому и вылетают, что выгодно отличаются от своих сверстников восприятием прекрасного, широким кругозором и желанием достичь чего-то в жизни важного? Не их вина, что возможностей в провинции для этого гораздо меньше...

Но вот уж про кого не скажешь, что не возвращаются на малую родину, так это о птицах...Хочется думать, что они отличают нашу природу от иных мест так же, как и александровцы...

вот мама восточных черноголовых чеканов вывела своих на первую прогулку... беспокоится за них

есть за что беспокоиться, но не сейчас...Этому малышу ничего не грозит. Он такой маленький, что по былинкам травы перелетает над водичкой...

идем на голос мамочки...

Папан тоже участвует в организации прогулки...ослабшим подкормка готова...

Этот молодой щегол (китайская зеленушка) сыт и с любопытством осматривает , оставленные ласточками - береговушками норы...

Родители? Конечно, рядом...

У тихоокеанских чаек, по-моему тоже первый выпуск состоялся...На выходных схожу на Три брата поснимаю птенцов...

У перевозчиков тоже выпускной, но  безбашенный панк (полевой жаворонок) вздумал оспаривать право на территорию...Оттого и непонятки во взгляде...

тот самый несговорчивый панк

наблюдение за птенцами не повод не обращать внимание на краснокнижных представителей: таких как сахалинский чернозобик

или вот, например, щеголь (это имЯчко) в брачном наряде...

вот таким я его снял осенью в зимних одеждах...

 

Автор: Григорий Смекалов, 28 июня, в 10:23 +15
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано 28 июня, в 11:13
Здорово! У вас настоящее лето! Фотографии птиц шикарны!
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+6
Балтийская Килька
Написано 28 июня, в 17:18
Как же у Вас мило, тихо, спокойно, размеренно! Обзавидоваться можно!

Малая родина....Как бы мне хотелось вернуться туда.....
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+8
Балтийская Килька
Написано 28 июня, в 20:07
Григорий Николаич, сегодня из окна аптобуса наблюдала интереснейшую для меня орнитологическую находку. Черный птиц (по форме как галка, но в размерах поменьше) с ярким желтым длинным клювом. Ну не совсем длинным, как у журавля, но не как у воробья. Кто бы это мог быть?
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+3
Григорий Смекалов
Написано 28 июня, в 20:13
Балтийская Килька, должон быть скворец обыкновенный взрослый...
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+6
Балтийская Килька
Написано 28 июня, в 20:33
Григорий Смекалов, Похож очень, только мой был угольно-чёрным, а этот пятнистенький)
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+3
Григорий Смекалов
Написано 28 июня, в 21:56
Балтийская Килька, это на освещенном месте... а клюв в любом случае желтый...вот мои недавние со светлыми детками
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+2
Еще 11 комментариев
LediOven Тула
Написано 28 июня, в 20:46
Как же природа хороша
фото красивейшие. Спасибо.
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+3
евгений
Написано 28 июня, в 21:31
На что (аппарат) снимаешь, аж зависть берет от таких фот.
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+5
Григорий Смекалов
Написано 28 июня, в 21:57
евгений, у меня любовь к Сонькам зеркалкам (что у профи моветон)и бюджетные объективы типа 75-300
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+5
евгений
Написано 28 июня, в 22:12
Григорий Смекалов, А я привык к Олимпусам с Карл Цейсовской оптикой, вроде всё устраивает, но где то, когда то что то, не то.
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+3
max7676
Написано 30 июня, в 15:23
Шикарно ...
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+3
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