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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
Три брата - место притяжения

Три брата - место притяжения

  Представьте на минутку, сколько раз житель первой столицы области за свою жизнь бывает на берегу у Трех братьев, бренда не только города, но и острова? Место это расположено в черте города и легко доступно. И ведь ни одна из прогулок не похожа на другую... Вот и сегодня, после Дня молодежи накануне, я думал народу будет много. Но, к счастью для моих планов, на берегу было с утра не очень многолюдно. Видимо праздник с вечера удался... Я, если помните, собирался проведать колонию тихоокеанских чаек на Трех братьях и их новорожденных птенцов....

  Ветерану маяку, конечно, поклон...

хотя в сравнении с аммонитами Юрского периода , по которым мы шагаем, маяк грудничок... ему только 120 лет

никакая строительная компания не в состоянии усыпать путь подобными самоцветами, как берег у м. Жонкиер

по пути отметим ранний прилет куличков-красношеек

полюбуемся вороненком, мечтающим о небе...

порадуемся за краснокнижных чернозобиков

отметим, что белопоясные стрижи таки гнездятся на скалах мыса Жонкиер

птицы не проявляют особого беспокойства при появлении человека... нам это подходит.

Довольно редкие в наших местах толстоклювые кайры более осторожны...

в этом году довольно много бакланов (и гнездились)причем два вида сразу: слева беренгийский вид (темный), справа уссурийский (японский) в брачном наряде...

                         

прилетели ещё в брачном наряде утки-каменушки...

красавцы пацаны (брачный наряд,таки)...дефилируют перед простенькой девушкой...

а вот и избранник определился...

                     

но главные в этом походе птенцы тихоокеанской чайки...

их уже довольно много и им не меньше недели от роду

значит род не прервется...на Трех братьях

 

Автор: Григорий Смекалов, 3 июля, в 07:27 +10
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Комментарии
KsuKsu
Написано 3 июля, в 12:42
Как же хочется к братьям..... буду мужа терроризировать чтоб отвез...
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+4
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 17:22
Лепота!!!
А почему уток каменушками прозвали? Потому что на камнях живут?
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+6
Балтийская Килька
Написано 3 июля, в 17:37
Григорий Смекалов, Угадала))))
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+4
max7676
Написано 5 июля, в 14:52
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+1
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