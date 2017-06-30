Три брата - место притяжения
Представьте на минутку, сколько раз житель первой столицы области за свою жизнь бывает на берегу у Трех братьев, бренда не только города, но и острова? Место это расположено в черте города и легко доступно. И ведь ни одна из прогулок не похожа на другую... Вот и сегодня, после Дня молодежи накануне, я думал народу будет много. Но, к счастью для моих планов, на берегу было с утра не очень многолюдно. Видимо праздник с вечера удался... Я, если помните, собирался проведать колонию тихоокеанских чаек на Трех братьях и их новорожденных птенцов....
Ветерану маяку, конечно, поклон...
хотя в сравнении с аммонитами Юрского периода , по которым мы шагаем, маяк грудничок... ему только 120 лет
никакая строительная компания не в состоянии усыпать путь подобными самоцветами, как берег у м. Жонкиер
по пути отметим ранний прилет куличков-красношеек
полюбуемся вороненком, мечтающим о небе...
порадуемся за краснокнижных чернозобиков
отметим, что белопоясные стрижи таки гнездятся на скалах мыса Жонкиер
птицы не проявляют особого беспокойства при появлении человека... нам это подходит.
Довольно редкие в наших местах толстоклювые кайры более осторожны...
в этом году довольно много бакланов (и гнездились)причем два вида сразу: слева беренгийский вид (темный), справа уссурийский (японский) в брачном наряде...
прилетели ещё в брачном наряде утки-каменушки...
красавцы пацаны (брачный наряд,таки)...дефилируют перед простенькой девушкой...
а вот и избранник определился...
но главные в этом походе птенцы тихоокеанской чайки...
их уже довольно много и им не меньше недели от роду
значит род не прервется...на Трех братьях
А почему уток каменушками прозвали? Потому что на камнях живут?