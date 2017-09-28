Монголия. Беркутчи

Пока у Вас не замылился взгляд от монгольских красот, я хочу приступить к, пожалуй, главному событию моей поездки. Как свободный любитель-орнитолог, я не мог не зацепиться за приглашение Славы и "Кочевников духа" на праздник орлов (во всех смыслах этого слова). Фестиваль Беркутчи (Золотой орел), именно так называют этот праздник на самом дальнем западе Монголии его участники. В этническом составе страны монгольские казахи занимают не более 2 %, но около 90% из них живут именно здесь в аймаке Баян-Улгий. Путь Ховд-Улгий сам по себе живописнейший, среди озер и гор, заливных лугов и тополиных рощ..., национальные парки, диковинные животные...В Википедии есть любопытная строка, характеризующая это место -" Здесь развернулась ожесточенная борьба между белыми и красными" А значит это и наша история? Наше сообщество к истории равнодушно, поэтому я оставлю тему на потом...

Два раза в год на фестиваль собираются беркутчи со всей Монголии и граничащих территорий. Беркутчи – это охотники, которые охотятся с помощью хищных птиц, а именно беркутами. Но, это только определение, а на самом деле это даже не охота, это состояние души. Охотник практически живёт со своей птицей. К тому же, многие из этих птиц являются редкими, и эти люди стараются сохранить их как вид. В одной Монголии с этим занятием себя позиционируют около 400 человек. Призы нешуточные (в долларах до 25 тыс.) но престиж не продается...Есть возможность заявить о себе на весь мир.

Казахская девочка-беркутчи из Монголии Айшолпон Нургаиева стала обладательницей премии «Asia Game Changer Awards 2017» за вклад в развитие Азии и мира. Asia Society 8 августа объявило имена обладателей премии и гордится тем, что сотрудничает с выдающимися людьми и организациями, продолжая традиции, заложенные на азиатских играх Changer Awards четыре года назад.



Девочка-беркутчи по имени Айшолпан, известная во всем мире как охотница с беркутом является самым молодым лауреатом среди остальных. Она удостоена престижной награды за преодоление гендерных барьеров в удивительно молодом возрасте. По словам Айшолпан, она счастлива, что ее история вдохновила девушек и женщин во всем мире. Монголия не стала исключением. Все больше девушек в ее монгольской общине стремятся стать беркутчи. Со своей стороны, она надеется, что молодые девушки - где бы они ни жили - смогут противостоять сомнениям, критике и укоренившимся гендерным нормам.

имел удовольствие познакомиться с Айшолпан, а из русских мы были единственная экспедиция...

«Они должны продолжать свои попытки, - сказала она, - и быть храбрыми. С раннего возраста меня всегда интересовала охота с беркутом. В этом плане я не вижу никаких различий между мной и мальчиками». Айшолпан добавила, что ее мечта – внести вклад в развитие своей родной Монголии.

и у Айшолпан есть таки последователи...

Я купил на фестивале книгу о беркутчи... и теперь редкий специалист на Сахалине :0))

В этой книге описываются способы поимки беркутов. Можно капканом (но есть риск повредить лапы). Можно поймать обожравшегося беркута (он не может после сытного обеда сразу взлететь). Можно с помощью сетки поймать (используя как приманку живую ворону со свежим мясом)....Но самое верное это похитить из гнезда, перед тем как они начнут летать...Есть беркуты, (и на фестивале их было большинство), которые были пойманы и приручены только для праздника. На их обучение уходит несколько месяцев. Эти красавцы великолепно справляются со всеми возложенными на них обязанностями, но в горах вряд-ли прокормят себя и обогатят хозяина ценным мехом. А вот для рядовой, обычной охоты, (если вообще возможно так называть охоту!), для промысловой добычи зверя требуется натаскивать беркута несколько лет. Нужно заметить, что принцип "кнута и пряника" здесь не годится. Гордая птица абсолютно не приемлет "кнут" и может только благосклонно принимать "пряник" в виде кусочков мяса.

С самых первых дней птенец-орленок находится на полном иждивении своих родителей и получает от них все, в чем нуждается. В отрочестве его оперение имеет светло-серый или даже желтоватый цвет. И вот в это время и необходимо его насильно выкрасть из гнезда, которое спрятано среди высоких разрушенных скал, где оно недосягаемо для врагов. Занятие это не безопасное. Я слышал уже знакомую историю, которая должна подчеркнуть опасность добычи птенца: как вернувшиеся некстати орлы ударами крыльев сбросили одного неудачника вниз.

Зато, если получилось заиметь птицу, это ваш друг до конца его жизни....Орленок не видит большой разницы между папой-мамой и человеком, который его регулярно кормит и греет. Вот так незатейливо и происходит приручение (очень меткое слово) беркута. На мой взгляд, это нельзя назвать дрессировкой, так как команды беркут не понимает, а подчиняется врожденным природным инстинктам и привыкает не боятся человека и коня, приспосабливается удерживаться на руке и к покачиванию в седле.

На наскальных рисунках (петроглифах) в Центральной Азии, изображающие сцены охоты, встречаются силуэты собак, но нет и намека на прирученных хищных птиц. А вот Марко Поло в ХIII веке уже упоминает умение азиатов использовать ловчих птиц. В наше время охота с ловчими птицами переживает волну возрождения. Монголия, Алтай, Киргизия, Ближний Восток: До сих пор ходят слухи, что цена ловчего сокола в Эмиратах зашкаливает до десятков тысяч долларов.

Несравнимо увлекателен этот вид охоты, хотя бы только потому, что зазор между человеком и природой - минимален. Мои впечатления, конечно, субъективны, но мне непонятна гордость "охотника", заплатившего огромные деньги за то, чтобы завалить из мощного карабина огромного слона. Мне жаль и его жертву и его самого.

Но вот начинается следующий этап - притравливание, я бы сказал, генеральная репетиция. К седлу крепится длинная веревка, на конце которой тушка лисы или зайца. И снова помощник запускает птицу с горы, всадник внизу нарезает круги, тушка на веревке имитирует будущую жертву, а задача доверчивого беркута, не подозревающего подставленного обмана, безошибочно рассчитать свою траекторию и порадовать зрителей своим точным ударом. Неопытный беркут бьет добычу неточно, - ошибка наказывается беспорядочным кувырканием и безжалостным смехом зрителей.

А вот и красавец профессионал...На высоте сотни метров он зависает в несколько секунд, оценивая ситуацию, затем снижается так стремительно, что глаз не успевает фиксировать его траекторию, у самой земли переходит на бесшумное скольжение вдоль поверхности, вот она - цель! Двухметровые крылья раскинуты в тормозе, лапы вытянуты вперед - удар! Подскочив по инерции, убедился, что жертва не оказывает сопротивления, долго еще не складывает крылья, горделиво вращая головой с загнутым клювом, которым способен одним ударом пробить череп лисице! Оглянитесь на самого беркутчи! Даже азиатская невозмутимость не может стереть с его лица улыбку и заслуженную гордость.

а сколько соблазнов вокруг отвлекают от охоты.... Профессионал на них не должен зацикливаться

не факт, что все птицы приносят победу хозяину...многие так и не отвлекаются на приманку, а кое-кто даже улетает в другую сторону и ждет своего хозяина метрах в ста от цели...И тот под сочувственные смешки беркутчи семенит к другу (а "кнут" нельзя....ну нет настроения...)

а кто-то считает, что рядом с хозяином спокойнее...

занятию беркутчи покорны все возраста...