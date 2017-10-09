На Покров.
Покров день у нашего народа знаковый день..По приметам в этот праздник знающим людям легко определять погоду на зиму. Судя по всему, зима предстоит не легкая... Нас сахалинцев этим не напугать, но...поведение птиц и зверей вызывает сочувствие.
вроде и листва не упала, но солнца не видно неделями и льет холодный осенний дождь...
в редкие часы хорошей погоды тянутся на юг вереницы перелетных птиц... Лебедей видим (и слышим) часто, а вот Вам знак, что не всё так плохо с гусями у нас...
серые цапли то же прокладывают маршрут вдоль берега моря...
утки только кучкуются перед отлетом...
а нерпам ещё месяц нежиться...
погостят ещё самые "патриотичные" полевые жаворонки...
наши марафонцы ржанки ...им далеко лететь...
самое время гольцовых коньков
в городе очень много бурых дроздов...этому виду вполне хватает корешков под снегом...они у нас остаются на зиму. А вот родственники рябинники, золотистые... свиристели... без рябины, бузины, боярышника...Скорее будут искать зимовку южнее.
перелет симпатичных овсянок-ремезов...
кто сказал, что перья у птиц не мокнут от дождя?
вот и приходится гордой птице, как мокрой курице... сушить крылья...