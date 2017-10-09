На Покров.

Покров день у нашего народа знаковый день..По приметам в этот праздник знающим людям легко определять погоду на зиму. Судя по всему, зима предстоит не легкая... Нас сахалинцев этим не напугать, но...поведение птиц и зверей вызывает сочувствие.

вроде и листва не упала, но солнца не видно неделями и льет холодный осенний дождь...

в редкие часы хорошей погоды тянутся на юг вереницы перелетных птиц... Лебедей видим (и слышим) часто, а вот Вам знак, что не всё так плохо с гусями у нас...

серые цапли то же прокладывают маршрут вдоль берега моря...

утки только кучкуются перед отлетом...

а нерпам ещё месяц нежиться...

погостят ещё самые "патриотичные" полевые жаворонки...

наши марафонцы ржанки ...им далеко лететь...

самое время гольцовых коньков

в городе очень много бурых дроздов...этому виду вполне хватает корешков под снегом...они у нас остаются на зиму. А вот родственники рябинники, золотистые... свиристели... без рябины, бузины, боярышника...Скорее будут искать зимовку южнее.

перелет симпатичных овсянок-ремезов...

кто сказал, что перья у птиц не мокнут от дождя?

вот и приходится гордой птице, как мокрой курице... сушить крылья...