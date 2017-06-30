На закате багряного дня...
Мы уйдем на закате багряного дня
В наш наполненный птичьими криками сад.
Слушай их, меж ветвей. Или слушай меня.
Я с тобой говорю – как они говорят.
Константин Бальмонт
Наибольший эффект лично для меня, для моего душевного спокойствия вызывает море в период заката на исходе дня...Успокоиться, умиротвориться, проанализировать дневное.... Всегда полезно. А поскольку дней хороших летних ещё не в избытке...поехал на любимый берег на закат...
по дороге на море обращаем внимание, что у знакомых пернатых всё в порядке, жизнь идет своим чередом....
наслаждаемся закатом и ласковым шелестом прибоя...
и тут замечаем, что не одни такие мы любители закатов...большая горлица в его лучах сказочная жар-птичка
чайки медитируют...
особенно улыбнуло поведение ласточек-береговушек...расселись кумушки по рядам и любуются сериалом про море (жаль первых серий не посмотрели)
то самое место, где произошло (теперь уж можно сказать курьезное) ДТП
неожиданно на одной площадке с ласточками расположились и наши новорожденные скворцы...
вполне дружно и явно любуются закатом м.б. одним из первых в их жизни...
специалисты в стае разглядели кроме обыкновенных скворцов и одного серого...
Если бы можно было понять о чем говорят птицы на закате, наша лирика только бы выиграла...
Пр слове "багрянец" мне завсегда хочется пропеть:
"Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
Поедем, красотка, кататься.
Давно я тебя поджидал."
Поскольку я живу не в морском краю (!) и увидеть балтийский багрянец мне не дано, то я как-то (с детства повелось) люблю зимние закаты, что-то типа такого: