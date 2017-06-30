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Сахалинский Париж - блог Григория Смекалова
На закате багряного дня...

На закате багряного дня...

Мы уйдем на закате багряного дня
В наш наполненный птичьими криками сад.
Слушай их, меж ветвей. Или слушай меня.
Я с тобой говорю – как они говорят.

Константин Бальмонт

     Наибольший эффект лично для меня, для моего душевного спокойствия вызывает море в период заката на исходе дня...Успокоиться, умиротвориться, проанализировать дневное.... Всегда полезно. А поскольку дней хороших летних ещё не в избытке...поехал на любимый берег на закат...

по дороге на море обращаем внимание, что у знакомых пернатых всё в порядке, жизнь идет своим чередом....

наслаждаемся закатом и ласковым шелестом прибоя...

и тут замечаем, что не одни такие мы любители закатов...большая горлица в его лучах сказочная жар-птичка

чайки медитируют...

                    

особенно улыбнуло поведение ласточек-береговушек...расселись кумушки по рядам и любуются сериалом про море (жаль первых серий не посмотрели)

то самое место, где произошло (теперь уж можно сказать курьезное) ДТП

неожиданно на одной площадке с ласточками расположились и наши новорожденные скворцы...

вполне дружно и явно любуются закатом м.б. одним из первых в их жизни...

специалисты в стае разглядели кроме обыкновенных скворцов и одного серого...

Если бы можно было понять о чем говорят птицы на закате, наша лирика только бы выиграла...

Автор: Григорий Смекалов, 4 июля, в 09:53 +13
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано 4 июля, в 10:13
Какая красота!!!!!!!!!!!!
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+5
KsuKsu
Написано 4 июля, в 10:15
Медитация для глаз
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано 4 июля, в 13:49
Красота неописуемая
как приятно сознавать, что я это видела вживую
и не исключено, что увижу снова... когда-нибудь
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+6
Online
ateriya Online
Написано 4 июля, в 16:39
Красиво! Я гуляла там когда училась. И на выпускной мы там гуляли. Встречали рассвет своей врослой рабочей жизни. Спасибо за приятные воспоминания,от просмотра фотографий.
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+4
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 17:37
Шикарно!
Багрянисто-закатисто, Григорий Николаич!
Пр слове "багрянец" мне завсегда хочется пропеть:
"Окрасился месяц багрянцем,
Где волны шумели у скал.
Поедем, красотка, кататься.
Давно я тебя поджидал."

Поскольку я живу не в морском краю (!) и увидеть балтийский багрянец мне не дано, то я как-то (с детства повелось) люблю зимние закаты, что-то типа такого:
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+3
Григорий Смекалов
Написано 4 июля, в 17:56
Балтийская Килька, жить в Прибалтике...и без моря...жуть. Когда станет невмоготу наматывать километры по миру, я бы хотел каждый день встречать закаты....
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+3
Балтийская Килька
Написано 4 июля, в 18:09
Григорий Смекалов, В таком вот домике и я согласная встречать закаты))))
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+3
max7676
Написано 5 июля, в 14:50
Красота !!!
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+2
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