На закате багряного дня...

Мы уйдем на закате багряного дня

В наш наполненный птичьими криками сад.

Слушай их, меж ветвей. Или слушай меня.

Я с тобой говорю – как они говорят.



Константин Бальмонт

Наибольший эффект лично для меня, для моего душевного спокойствия вызывает море в период заката на исходе дня...Успокоиться, умиротвориться, проанализировать дневное.... Всегда полезно. А поскольку дней хороших летних ещё не в избытке...поехал на любимый берег на закат...

по дороге на море обращаем внимание, что у знакомых пернатых всё в порядке, жизнь идет своим чередом....

наслаждаемся закатом и ласковым шелестом прибоя...

и тут замечаем, что не одни такие мы любители закатов...большая горлица в его лучах сказочная жар-птичка

чайки медитируют...

особенно улыбнуло поведение ласточек-береговушек...расселись кумушки по рядам и любуются сериалом про море (жаль первых серий не посмотрели)

то самое место, где произошло (теперь уж можно сказать курьезное) ДТП

неожиданно на одной площадке с ласточками расположились и наши новорожденные скворцы...

вполне дружно и явно любуются закатом м.б. одним из первых в их жизни...

специалисты в стае разглядели кроме обыкновенных скворцов и одного серого...

Если бы можно было понять о чем говорят птицы на закате, наша лирика только бы выиграла...