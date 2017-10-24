Зацепиться за осень...

Европу и столицу засыпает первый снег....А у нас есть ещё время понежиться в объятиях самого красивого и нежного времени года...

Отсветы



Мы — несколько маленьких раковин близ кипенья бессмертных морей.

Мы — несколько пенных узорностей, летим все скорей и скорей.

Мы — белые тучки чуть видные бахрома разорвавшихся гроз.

Мы таем, блистаем, и падаем слезами на мертвый утес.

Мы стебли былинок что выросли на разбитой стене крепостной.

Весною своею цепляемся за осень мечты неземной.

Мы думаем будто мы думаем нами думают вихри миров.

Мы отзвуки тысячных отзвуков от звука нездешних громов.

Мы думаем будто мы ведаем Воскресенья зиждительный свет.

Мы, бедные бледные отсветы оттуда где места нам нет.

Константин Дмитриевич Бальмонт

утро золотое...

встречными курсами

чайки подвинули в городе ворон

перед отлетом не наешься

"яйца динозавров" и аммониты мы уже проходили

За мысом Жонкиер "снег" крупными хлопьями... Откуда?

н-е-е-е-т...это морская пена...

Не против ещё недельку без холодов....