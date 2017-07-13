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ФотоКвест АСТВ перенесён на понедельник. Ждём!

ФотоКвест АСТВ перенесён на понедельник. Ждём!

ВНИМАНИЕ! МЧС ПРОГНОЗИРУЕТ СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО ЮЖНОГО САХАЛИНА. ФОТОКВЕСТ ПЕРЕНОСИТСЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ.

21 июля – последний день приема заявок на ФотоКвест от АСТВ. Осталось максимум два места для команд! Уже в понедельник, 24 июля, с 11 часов участники поборются за главный приз – организованную турпоездку от Туристско-информационного центра.

Напоминаем правила ФотоКвеста. Необходимо собраться командой от 2 до 4 человек и подать заявку на участие до 18:00 пятницы, 21 июля. Вам перезвонят с АСТВ и согласуют ваше участие. Затем в понедельник между 10:45 и 11:00 приходите к офису АСТВ на Комсомольскую, 213Б. Тогда и начнется Квест! Каждая команда получит список заданий. Они будут заключаться в том, чтобы найти загаданное место, прийти туда и сделать фотографию. В конце жюри оценит, правильно ли выполнено задание, а также насколько качественные (креативные, веселые) получились фотографии.

Минимальный возраст для участия в ФотоКвесте – 16 лет. Однако можно поучаствовать вместе с родителями – они, по закону, могут быть законными представителями ребенка, и если придут, ограничение будет снято!

Еще одно требование – наличие одного (не более!) фотоаппарата на команду. Но если фотоаппарата у вас нет, но есть смартфон с качественной! камерой, это тоже не должно стать проблемой.

Не забудьте на всякий случай взять шнур от своей техники, чтобы на месте не возникло проблем с копированием фото!

Ждем!

Заполнить заявку!

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Организаторы: сайт astv.ru и Туристско-информационный центр, который организует индивидуальные и групповые экскурсии по городу Южно-Сахалинску и Сахалинской области. Одна из главных задач ТИЦ — предоставление максимально полной и актуальной информации, которая позволит сделать отдых в регионе комфортным и удобным не только для туристов, но и для местных жителей.

Партнер ФотоКвеста: оператор сотовой связи Tele2.

Tele2 представил тариф «Мой Онлайн». Он идеально подходит для активных пользователей Интернета. За 400 рублей в месяц в него входят 15 гигабайт трафика, а также полностью бесплатный трафик в WhatsApp, Viber и ряде других приложений. Кроме того, неиспользованные гигабайты переносятся на другой месяц. А еще в этот тариф входят голосовой безлимит на Tele2, а также 600 минут и 50 смс на всех остальных операторов Сахалина

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Скачать положение о ФотоКвесте

 

сегодня, в 09:48 +2
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