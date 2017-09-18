Могу учудить! И не только...

Здравствуйте!

В прошлую пятницу чуть не попала с приятельницей в серьёзную аварию. Едем мы такие, едем, а на встречку на скорости почти 120 км/ч вылетает "Субару Форестер" (номер 736, буквы не запомнила и не до фотографирования было мне) со знаком "Начинающий водитель" на заднем стекле, вот таким:

По словам авто-леди, она нас не видела. Вот так, а слона-то она и не заметила!

Надеюсь, что женщине послужит хорошим уроком данное происшествие.

И вообще, глядя на все фото, которые прислали за эту неделю, я очень сильно материлась. Материлась так, что даже блог писать не хотела! А потом подумала, а чего это я одна страдаю, вот вам, наслаждайтесь оборотами своей речи)

Поехали-с!

Согласно ПДД РФ, требование устанавливать опознавательный знак «Инвалид» прописано в п. 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации»: на автомобиль, управляемый инвалидами I и II групп, перевозящий таких инвалидов или детей-инвалидов, спереди и сзади механических транспортных средств должен быть установлен знак «Инвалид» в виде квадрата жёлтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 чёрного цвета.

Вот такой знак:

А у нас:

Пешеходные переходы и тротуары это вообще излюбленные места для парковок.

Перед подъездом поставить своё авто тоже хорошо и совсем неважно, что другим неудобно!

А ещё лучше "раскорячиться" так, чтобы никому не пройти и не проехать!

И на "десерт":

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!