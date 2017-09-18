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Ездим правильно!
Могу учудить! И не только...

Могу учудить! И не только...

Здравствуйте!

В прошлую пятницу чуть не попала с приятельницей в серьёзную аварию. Едем мы такие, едем, а на встречку на скорости почти 120 км/ч вылетает "Субару Форестер" (номер 736, буквы не запомнила и не до фотографирования было мне) со знаком "Начинающий водитель" на заднем стекле, вот таким:

По словам авто-леди, она нас не видела. Вот так, а слона-то она и не заметила! 

Надеюсь, что женщине послужит хорошим уроком данное происшествие.

И вообще, глядя на все фото, которые прислали за эту неделю, я очень сильно материлась. Материлась так, что даже блог писать не хотела! А потом подумала, а чего это я одна страдаю, вот вам, наслаждайтесь оборотами своей речи)

Поехали-с!

Согласно ПДД РФ, требование устанавливать опознавательный знак «Инвалид» прописано в п. 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации»: на автомобиль, управляемый инвалидами I и II групп, перевозящий таких инвалидов или детей-инвалидов, спереди и сзади механических транспортных средств должен быть установлен знак «Инвалид» в виде квадрата жёлтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 чёрного цвета. 

Вот такой знак: 

А у нас:

Пешеходные переходы и тротуары это вообще излюбленные места для парковок.

Перед подъездом поставить своё авто тоже хорошо и совсем неважно, что другим неудобно!

А ещё лучше "раскорячиться" так, чтобы никому не пройти и не проехать!

И на "десерт":

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, 15 сентября, в 15:14 +9
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано 15 сентября, в 15:18
Ого, сколько у нас "инвалидов" на голову!!! Чувак на встречке бессмертный что-ли?
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+12
Ри Валерия
Написано 15 сентября, в 15:19
НКолчина, бессмертно-бесстрашный!
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+8
SirGiant
Написано 15 сентября, в 15:53
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+7
Andrey2017
Написано 15 сентября, в 18:56
Судя по подборке, Южно-Сахалинск впереди всех по количеству инвалидов, которые ездят на дорогих авто.
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+8
Online
ateriya Online
Написано 15 сентября, в 20:04
Я придумала!нужно провести акцию. Всем парковщикам на местах до инвалидов приклеить наклейку инвалид на голову.
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+7
Nektos
Написано 15 сентября, в 21:04
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано 15 сентября, в 21:53
Беспредельщики!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 15 сентября, в 22:49
"Инвалиды" - это нечто... Прокуратура - подтверждаю. А этот наглец просто охренел!!!
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+5
Online
АлинКо Online
Написано 16 сентября, в 14:38
НюНик_просто_Анна, сородичей приехал навестить
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+2
Zwain
Написано 17 сентября, в 07:30
Какое общество-такая и езда!!! Слава Ед.Росси!!!
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+1
Online
Reader Online
Написано 17 сентября, в 09:34
А зачем на 111 голову замазали?
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+1
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Парковка парковке рознь
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