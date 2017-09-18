Парковка парковке рознь
Всем привет!
Я не знаю какого чёрта я "прицепилась" ко всем любителям припарковаться где не надо или к тем, кто любит нарушать ПДД при езде, если даже те, кто, казалось бы, должны подавать пример в соблюдении правил, нарушают и так нагло.
Автобус (бортовой номер 488, маршрут № 34) проехал перекрёсток пр-т Мира и ул Больничная на юг (прямо) с полосы предназначенной только для поворота направо - сообщает нам автор.
А вот ещё один любитель проехать перекрёсток так, как ему хочется!
А теперь мои "любименькие" парковщики.
А может есть причина встать именно так? На парковочных местах для инвалидов. Наверное, им нужней...
Как хорошо, что автомобиль и люди имеют одинаковые права (сарказм).
Во как!!!
Новый вид растительности - дубец!
Как хотите, так и проходите - стихи!!!
Увидев это видео, я откровенно испугалась за этого мальчика.
Господа родители, объясните своим детям, что так делать ни в коем случае нельзя!
На сегодня всё!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
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