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Ездим правильно!
Парковка парковке рознь

Парковка парковке рознь

Всем привет!

Я не знаю какого чёрта я "прицепилась" ко всем любителям припарковаться где не надо или к тем, кто любит нарушать ПДД при езде, если даже те, кто, казалось бы, должны подавать пример в соблюдении правил, нарушают и так нагло.

 

Автобус (бортовой номер 488, маршрут № 34) проехал перекрёсток пр-т Мира и ул Больничная на юг (прямо) с полосы предназначенной только для поворота направо - сообщает нам автор.

А вот ещё один любитель проехать перекрёсток так, как ему хочется!

А теперь мои "любименькие" парковщики.

А может есть причина встать именно так? На парковочных местах для инвалидов. Наверное, им нужней...

Как хорошо, что автомобиль и люди имеют одинаковые права (сарказм).

Во как!!!

Новый вид растительности - дубец!

Как хотите, так и проходите - стихи!!! 

Увидев это видео, я откровенно испугалась за этого мальчика.

Господа родители, объясните своим детям, что так делать ни в коем случае нельзя! 

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, 22 сентября, в 12:04 +6
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано 22 сентября, в 12:19
Да уж... каждую неделю одно и тоже!!! Понаставят своих корыт на тротуарах, а пешеходы как хотите! И на газон поставить, как будто так и надо?!
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+4
Online
Балтийская Килька Online
Написано 22 сентября, в 20:22
Понты порадовали))) ну а чо, может они имеют право стоять на месте парковки инвалидов.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 22 сентября, в 22:13
Про мальчика-велосипедиста: не зря ПДД написаны кровью!
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+6
Натали70
Написано 23 сентября, в 20:08
Последнее видео напомнило как недавно на этом же повороте у мужа под носом школьница дорогу перебегала не на переходе. Чудом под колёса не попала, хорошо скорость не большая была. Мы тогда с ним чуть не посидели.
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0
_zima_
Написано сегодня, в 14:25
По поводу парковок для инвалидов. Пора, наверное, дополнительные знаки ставить
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0
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