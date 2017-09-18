Парковка парковке рознь

Всем привет!

Я не знаю какого чёрта я "прицепилась" ко всем любителям припарковаться где не надо или к тем, кто любит нарушать ПДД при езде, если даже те, кто, казалось бы, должны подавать пример в соблюдении правил, нарушают и так нагло.

Автобус (бортовой номер 488, маршрут № 34) проехал перекрёсток пр-т Мира и ул Больничная на юг (прямо) с полосы предназначенной только для поворота направо - сообщает нам автор.

А вот ещё один любитель проехать перекрёсток так, как ему хочется!

А теперь мои "любименькие" парковщики.

А может есть причина встать именно так? На парковочных местах для инвалидов. Наверное, им нужней...

Как хорошо, что автомобиль и люди имеют одинаковые права (сарказм).

Во как!!!

Новый вид растительности - дубец!

Как хотите, так и проходите - стихи!!!

Увидев это видео, я откровенно испугалась за этого мальчика.

Господа родители, объясните своим детям, что так делать ни в коем случае нельзя!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах! Уважайте друг друга!