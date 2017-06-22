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Узнай Сайпан!

Узнай Сайпан!

Hafa Adai, читатель! Это значит «Привет!» на языке коренного народа Сайпана

Узнать еще много интересного про этот райский остров можно с нашей викториной. «Сайпан это какая страна?» - таков один из самых популярных запросов в яндексе по слову «сайпан». А вы знаете? Проверим?
 
Мы рады представить нашего партнера - Управление по туризму Северных Марианских островов.
 
Это ближайшие к России и странам СНГ американские тропические острова. Для въезда сюда россиянам не требуется американская виза. Марианы - максимально комфортное место отдыха для туристов всех возрастов. Здесь созданы отличные условия для плавания, дайвинга, рыбалки, сноркелинга, пешего туризма и др.
 
Автор: Сергей Маслаков, 8 июня, в 09:49 +10
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано 8 июня, в 10:27
А кто все правильно ответит - будет участвовать в розыгрыше путевки?
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+5
Сергей Маслаков
Написано 8 июня, в 10:46
НюНик_просто_Анна, нет, просто развлекуха. Надо же что-то новенькое делать иногда )
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+4
Балтийская Килька
Написано 8 июня, в 17:08
Сергей Маслаков, а про Европу будет развлекалочка?
А про россейские глубинки?
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+2
Сергей Маслаков
Написано 8 июня, в 17:54
Балтийская Килька, всё может быть )))
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+2
sasch
Написано 8 июня, в 10:57
Скукотища там, как по мне. Другим, думаю, может понравится.
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+2
мука
Написано 8 июня, в 12:03
sasch, что именно там вам было скучно? я просто думаю о поездке туда с семьей...
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+3
sasch
Написано 8 июня, в 12:10
мука, Мы перед поездками много читаем о местах куда едем. Способ наших путешествий, малость отличается от понимания других людей об отдыхе. Поэтому это лишь моё мнение, и которое, как всегда, неправильное. Вам может быть, наоборот, там понравится.
Так что выбор только ваш, не буду свои мысли навязывать.
Ладно?
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+2
Сергей Маслаков
Написано 8 июня, в 12:41
sasch, да многое зависит от состава отдыхающих. Если ехать в соло в поисках приключений и треша, то это одно, а если ехать с гурьбой детишек, либо хочется тишины и покоя, то это уже надо ехать в совершенно другие места. Это как в Тайланде - есть Паттая, а есть Пхукет. Вроде одна страна, а разница в отдыхе диаметрально противоположная )))
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+3
Еще 19 комментариев
Балтийская Килька
Написано 8 июня, в 17:07
Как здоровско!
ни на один вопрос не отвечу)Не бывать мне на Сайпанах или как там их?
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+3
Сергей Маслаков
Написано 9 июня, в 10:46
Балтийская Килька, если очень захотеть... ))))
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+2
Tatiana
Написано 8 июня, в 19:28 Отредактированно 8 июня, в 19:29
По результатам, я - чаморро ))
Сайпан - прекрасное место для отдыха! С одной стороны острова море, с другой - океан. Множество разнообразных пляжей, интересных памятных мест с историей. С детьми путешествовать легко. Хочется вернуться.
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+3
Сергей Маслаков
Написано 9 июня, в 09:55
Tatiana, классное наверное место...обычно тропические места не шибко богаты на историю, а тут прям кладезь. Несколько эпох внешнего управления, война, наверное и не одна даже.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 9 июня, в 09:56
Сергей Маслаков, у них есть экскурсия на подлодке мимо затопленных кораблей, очень интересно!
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+5
Сергей Маслаков
Написано 9 июня, в 10:03
НюНик_просто_Анна, О_О моя хотеть подводную лодку!
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+2
Еще 6 комментариев
Tatiana
Написано 9 июня, в 12:02
Думать и исполнится)
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+2
kholmchanin
Написано 9 июня, в 21:55
Сколько ж хлопот огребут сайпанцы, когда НАШИ оторвутся по
полной, от души...
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 11 июня, в 19:31
kholmchanin, таким НАШИМ поездка на Сайпан уже не по карману.
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+3
kholmchanin
Написано 11 июня, в 21:24
НюНик_просто_Анна, Разумеется, поедут не все
желающие, а только ТЕ, кто МОЖЕТ... достойно
представить НАШ "цвет нации" на "отдыхе"...
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 11 июня, в 21:34
kholmchanin, да не, я не про то... Сейчас, в кризис, у тех НАШИХ, воспетых анекдотами, на поездки туда денег нет: а то ж на алкоголь не хватит. Да и неинтересно им там. Там семейным с детьми хорошо
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+3
Еще 1 комментарий
евгений
Написано 10 июня, в 22:06
Были мы семьёй там, внучка мечтает ещё раз там побывать, жена против.
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0
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