Узнай Сайпан!
Hafa Adai, читатель! Это значит «Привет!» на языке коренного народа Сайпана
Узнать еще много интересного про этот райский остров можно с нашей викториной. «Сайпан это какая страна?» - таков один из самых популярных запросов в яндексе по слову «сайпан». А вы знаете? Проверим?
Мы рады представить нашего партнера - Управление по туризму Северных Марианских островов.
Это ближайшие к России и странам СНГ американские тропические острова. Для въезда сюда россиянам не требуется американская виза. Марианы - максимально комфортное место отдыха для туристов всех возрастов. Здесь созданы отличные условия для плавания, дайвинга, рыбалки, сноркелинга, пешего туризма и др.
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А про россейские глубинки?
Так что выбор только ваш, не буду свои мысли навязывать.
Ладно?
Сайпан - прекрасное место для отдыха! С одной стороны острова море, с другой - океан. Множество разнообразных пляжей, интересных памятных мест с историей. С детьми путешествовать легко. Хочется вернуться.
полной, от души...
желающие, а только ТЕ, кто МОЖЕТ... достойно
представить НАШ "цвет нации" на "отдыхе"...