Узнай Сайпан!

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Мы рады представить нашего партнера - Управление по туризму Северных Марианских островов.

Это ближайшие к России и странам СНГ американские тропические острова. Для въезда сюда россиянам не требуется американская виза. Марианы - максимально комфортное место отдыха для туристов всех возрастов. Здесь созданы отличные условия для плавания, дайвинга, рыбалки, сноркелинга, пешего туризма и др.