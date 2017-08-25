В сахалинских школах отпраздновали День знаний
На нем учителя и родители приветствовали первоклассников
В школах Сахалинской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Первоклассники впервые сели за парты, но перед этим на праздничном построении их поприветствовали старшие школьники, родители и учителя.
Журналист ASTV.RU побывал на линейке школы № 23 Южно-Сахалинска и запечатлел первые шаги детей на их пути к знаниям.
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Andrey2017
Написано сегодня, в 16:57
Во вторую смену на линейке было жарко. Мальчику второкласснику стало плохо, родители вызвали скорую, увезли в больницу.
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