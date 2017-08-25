В сахалинских школах отпраздновали День знаний

На нем учителя и родители приветствовали первоклассников

В школах Сахалинской области прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Первоклассники впервые сели за парты, но перед этим на праздничном построении их поприветствовали старшие школьники, родители и учителя.

Журналист ASTV.RU побывал на линейке школы № 23 Южно-Сахалинска и запечатлел первые шаги детей на их пути к знаниям.