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Край света - 2017

Край света - 2017

Расписание фестиваля 2017 года:

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

Чехов-центр
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
  • 16:20 — ухоГлаз (Таиланд), Реж. Аморн Хариннитисук, 4', 16+
  • 16:30 — Черная курица (Непал, Франция, Германия, Швейцария), Реж. Мин Баадур Бам, 90', 12+
  • 19:00 — Призраки Исмаэля (Франция), Реж. Арно Деплешен, 110', 16+
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом

26 АВГУСТА, СУББОТА

Чехов-центр
  • 11:00 — Патерсон (США, Франция, Германия), Реж. Джим Джармуш, 118', 18+
  • 13:00 — Q&A шатер: Паблик-ток «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» А.Медведев, А.Долин
  • 13:30 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Взрослые мультфильмы, 69', 18+
  • 15:00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, 101', 16+, Q&A
  • 18:30 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, 116', 18+, Q&A
  • 21:00 — Нелюбовь (Россия), Реж. Андрей Звягинцев, 127', 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
  • 16:30 — Ученик (Россия), Реж. Кирилл Серебренников, 118', 18+
  • 19:00 — Микроб и бензин (Франция), Реж. Мишель Гондри, 105', 18+
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Чехов-центр
  • 11:00 — Красная черепаха (Франция, Бельгия, Япония), Реж. Михаэль Дюдок де Вит, 80', 6+
  • 13:00 — Мой убийца (Россия), Реж Костас Марсан, 105', 12+
  • 15:00 — Q&A шатер: Марианна Скрыбыкина, мастер-класс «Якутия: Опыт роста»
  • 15:00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Новые мультфильмы, 38', 16+
  • 16:00 — Король бельгийцев (Нидерланды, Бельгия, Болгария), Реж. Питер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт, 94', 16+
  • 18:00 — Сеть (Южная Корея), Реж. Ким Ки Дук, 114', 18+, Q&A
  • 20:30 — Заложники (Россия, Грузия), Реж. Резо Гигинеишвили, 103', 16+, Q&A
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом
  • 1:30 — 28 панфиловцев (Россия), Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа, 105', 12+
  • 21:30 — Снежная королева. Огонь и лед (Россия), Реж. Алексей Цицилин, 90', 6+
  • 23:20 — Кухня. Последняя битва (Россия), Реж. Антон Федотов, 110', 12+
  • 3:15 — Время первых (Россия), Реж. Дмитрий Киселев, 140', 6+

28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

Чехов-центр
  • 12:00 — Q&A шатер: Разбежкина Марина Александровна, мастер-класс «Кино без страха: здесь и сейчас»
  • 13:00 — Возвращение кота (Япония), Реж. Хироюки Морита, 75', 0+
  • 14:30 — Покаяние (СССР), Реж. Тенгиз Абуладзе, 153', 12+
  • 18:00 — Наше бегство (Япония), Реж. Нобутеру Учида, 116', 16+, Q&A
  • 20:30 — Почетный гражданин (Аргентина, Испания), Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон, 99', 18+, Q&A
  • 23:55 — Ночь в театре (Е. Гришковец, «+1»), 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
  • 13:30 — Сеть (Южная Корея), Реж. Ким Ки Дук, 114', 18+, повтор
  • 16:00 — Заложники (Россия, Грузия), Реж. Резо Гигинеишвили, 103', 16+, повтор
  • 18:30 — Молодой Годар (Франция), Реж. Мишель Хазанавичус, 102', 18+
  • 21:00 — Девушка-тигр (Германия), Реж. Якоб Ласс, 90', 16+
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом
  • 22:00 — Завтра (Франция), Реж. Сирил Дион, Мелани Лоран, 118', 12+

29 АВГУСТА, ВТОРНИК

Чехов-центр
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
  • 14:00 — Наше бегство (Япония), Реж. Нобутеру Учида, 116', 16+, повтор
  • 16:30 — Почетный гражданин (Аргентина, Испания), Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон, 99', 18+
  • 19:00 — Рай: Надежда (Австрия, Франция, Германия), Реж. Ульрих Зайдль, 92', 16+
  • 21:00 — Фильм будет обьявлен дополнительно
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом

30 АВГУСТА, СРЕДА

Чехов-центр
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом

31 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

Чехов-центр
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
ККЗ «Комсомолец»
Площадь: показы под открытым небом
  • 22:00 — Да будет свет (Канада, Франция, Италия, Швейцария, США), Реж. Мила Анг-Твин, Ван Ройко, 90', 12+, Q&A

1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Чехов-центр
  • 11:30 — Открытие итоговой выставки творческих мастерских (Шатер перед домом правительства Сахалинской области)
  • 18:30 — Красная дорожка
  • 19:15 — Церемония Закрытия
  • 20:15 — Фильм будет обьявлен дополнительно
  • 21:00 — Концерт на площади
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
  • 12:00 — Женщина со льдом (Чехия), Реж. Слама Богдан, 106', 12+, повтор
  • 14:00 — Аритмия (Россия), Реж. Борис Хлебников, 106', 18+, повтор
  • 16:00 — Да будет свет (Канада, Франция, Италия,Швейцария, США), Реж. Мила Анг-Твин, Ван Ройко, 90', 12+
  • 18:00 — По ту сторону надежды (Финляндия, Германия), Реж. Аки Каурисмяки, 100', 18+
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