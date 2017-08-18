Край света - 2017

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
Чехов-центр
- 18:30 — Красная дорожка
- 19:15 — Церемония Открытия
- 20:00 — Прямо здесь, прямо сейчас (Индия), Реж. Ананд Ганди, 28', 16+
- 20:15 — В объятиях моря (Россия), Реж. Дмитрий Моисеев, 19', 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 16:20 — ухоГлаз (Таиланд), Реж. Аморн Хариннитисук, 4', 16+
- 16:30 — Черная курица (Непал, Франция, Германия, Швейцария), Реж. Мин Баадур Бам, 90', 12+
- 19:00 — Призраки Исмаэля (Франция), Реж. Арно Деплешен, 110', 16+
ККЗ «Комсомолец»
- 13:00 — Российская арт-анимация для детей и взрослых, 77', 16+
- 14:30 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Детские мультфильмы, 70', 6+
-
16:00 — Кино Сахалина: Каторга. Послесловие, 12+;
Владимир Санги: человек Ых-мифа, 16+, 94'
- 18:30 — Его дочь (Россия), Реж. Татьяна Эверстова, 96', 6+
- 20:30 — Тони Эрдманн (Германия), Реж. Марен Аде, 162', 18+
Площадь: показы под открытым небом
-
22:00 — Лалай-Балалай (Россия), Реж. Руслан Братов, 13', 16+
Папин пароход (Россия), Реж. Оксана Бычкова, 63', 6+
26 АВГУСТА, СУББОТА
Чехов-центр
- 11:00 — Патерсон (США, Франция, Германия), Реж. Джим Джармуш, 118', 18+
- 13:00 — Q&A шатер: Паблик-ток «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» А.Медведев, А.Долин
- 13:30 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Взрослые мультфильмы, 69', 18+
- 15:00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, 101', 16+, Q&A
- 18:30 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, 116', 18+, Q&A
- 21:00 — Нелюбовь (Россия), Реж. Андрей Звягинцев, 127', 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 16:30 — Ученик (Россия), Реж. Кирилл Серебренников, 118', 18+
- 19:00 — Микроб и бензин (Франция), Реж. Мишель Гондри, 105', 18+
ККЗ «Комсомолец»
- 11:00 — Российская анимация для самых маленьких, 50', 6+
- 12:00 — Ведьмина служба доставки, 103', 12+
- 14:00 — Посланник небес (Россия), Реж. Эдуард Новиков, 91', 12+
-
16:00 — Кино Сахалина: Мальчик, который рисовал кошек (Россия), Реж. Ирина Посыпкина, 9', 0+
Сыновья (Россия), Реж. Мария Павлова, 29', 6+
Папин пароход (Россия), Реж. Оксана Бычкова, 63', 6+
- 19:00 — Мамалэнд (США, Филиппины), Реж. Рамона С. Диаз, 94', 16+
- 21:00 — Кровавый дневник. Азиатская анимация для взрослых, 98', 18+
Площадь: показы под открытым небом
- 22:00 — Спасти планету (США), Реж. Фишер Стивенс, 96', 16+
27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Чехов-центр
- 11:00 — Красная черепаха (Франция, Бельгия, Япония), Реж. Михаэль Дюдок де Вит, 80', 6+
- 13:00 — Мой убийца (Россия), Реж Костас Марсан, 105', 12+
- 15:00 — Q&A шатер: Марианна Скрыбыкина, мастер-класс «Якутия: Опыт роста»
- 15:00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Новые мультфильмы, 38', 16+
- 16:00 — Король бельгийцев (Нидерланды, Бельгия, Болгария), Реж. Питер Бросенс, Джессика Хоуп Вудворт, 94', 16+
- 18:00 — Сеть (Южная Корея), Реж. Ким Ки Дук, 114', 18+, Q&A
- 20:30 — Заложники (Россия, Грузия), Реж. Резо Гигинеишвили, 103', 16+, Q&A
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 14:00 — Слава (Болгария), Реж. Кристина Грозева, Петар Валчанов, 101', 16+, повтор
- 16:00 — Молитва перед рассветом (Франция, Великобритания), Реж. Жан-Стефан Совэр, 116', 18+, повтор
- 18:30 — Гудбай, Берлин! (Германия), Реж. Фатих Акин, 93', 12+
- 20:30 — Пока мы здесь (Япония), Реж. Киеси Куросава, 129', 18+
ККЗ «Комсомолец»
- 10:30 — Российская арт-анимация для детей и взрослых, 77', 16+
- 12:00 — Его дочь (Россия), Реж. Татьяна Эверстова, 96', 6+
- 14:00 — Реквием по Госпоже Ю. (Сербия), Реж. Боян Вулетич, 93', 12+
-
16:30 — Кино Сахалина: В объятиях моря (Россия), Реж. Дмитрий Моисеев, 19', 18+
В ледовом плену (Россия), Реж. Дмитрий Ковалев, Фредерик Лорсан, 11', 16+
Колыбель для лосося (Россия), Реж. Александр Зарчиков, 95', 12+
- 20:00 — Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк (США), Реж. Мэтт Тирнаейр, 92', 18+
- 22:00 — Призраки Исмаэля (Франция), Реж. Арно Деплешен, 110', 18+
Площадь: показы под открытым небом
- 1:30 — 28 панфиловцев (Россия), Реж. Ким Дружинин, Андрей Шальопа, 105', 12+
- 21:30 — Снежная королева. Огонь и лед (Россия), Реж. Алексей Цицилин, 90', 6+
- 23:20 — Кухня. Последняя битва (Россия), Реж. Антон Федотов, 110', 12+
- 3:15 — Время первых (Россия), Реж. Дмитрий Киселев, 140', 6+
28 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Чехов-центр
- 12:00 — Q&A шатер: Разбежкина Марина Александровна, мастер-класс «Кино без страха: здесь и сейчас»
- 13:00 — Возвращение кота (Япония), Реж. Хироюки Морита, 75', 0+
- 14:30 — Покаяние (СССР), Реж. Тенгиз Абуладзе, 153', 12+
- 18:00 — Наше бегство (Япония), Реж. Нобутеру Учида, 116', 16+, Q&A
- 20:30 — Почетный гражданин (Аргентина, Испания), Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон, 99', 18+, Q&A
- 23:55 — Ночь в театре (Е. Гришковец, «+1»), 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 13:30 — Сеть (Южная Корея), Реж. Ким Ки Дук, 114', 18+, повтор
- 16:00 — Заложники (Россия, Грузия), Реж. Резо Гигинеишвили, 103', 16+, повтор
- 18:30 — Молодой Годар (Франция), Реж. Мишель Хазанавичус, 102', 18+
- 21:00 — Девушка-тигр (Германия), Реж. Якоб Ласс, 90', 16+
ККЗ «Комсомолец»
- 15:00 — Ведьмина служба доставки, 103', 12+
- 17:00 — Посланник небес (Россия), Реж. Эдуард Новиков, 91', 12+
- 19:00 — Освобождение: инструкция по применению (Россия, Франция), Реж. Александр Кузнецов, 77', 16+, Q&A
- 21:30 — О теле и душе (Венгрия), Реж. Ильдико Энеди, 116', 18+
Площадь: показы под открытым небом
- 22:00 — Завтра (Франция), Реж. Сирил Дион, Мелани Лоран, 118', 12+
29 АВГУСТА, ВТОРНИК
Чехов-центр
- 11:00 — Волшебное лето (Япония), Реж. Кэйити Хара, 138', 6+
- 13:30 — Рояль в лесу (Япония), Реж. Кодзима Масаюки, 101'
- 15:30 — Тони Эрдманн (Германия), Реж. Марен Аде, 162', 18+
- 19:00 — Пьяная фирма (4 серии), (Россия) Реж. Григорий Константинопольский, 198', 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 14:00 — Наше бегство (Япония), Реж. Нобутеру Учида, 116', 16+, повтор
- 16:30 — Почетный гражданин (Аргентина, Испания), Реж. Гастон Дюпра, Мариано Кон, 99', 18+
- 19:00 — Рай: Надежда (Австрия, Франция, Германия), Реж. Ульрих Зайдль, 92', 16+
- 21:00 — Фильм будет обьявлен дополнительно
ККЗ «Комсомолец»
- 10:30 — Красная черепаха (Франция, Бельгия, Япония), Реж. Михаэль Дюдок де Вит, 80', 0+
- 12:20 — ухоГлаз (Таиланд), Реж. Аморн Хариннитисук, 4', 16+
- 12:30 — Черная курица, (Непал, Франция, Германия, Швейцария), Реж. Мин Баадур Бам, 90', 12+
- 14:30 — Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк (США), Реж. Мэтт Тирнаейр, 92', 18+
- 16:30 — Кино Сахалина: Повтор (фильмы будут объявлены дополнительно)
- 19:30 — Незначительный человек (Индия, Нидерланды), Реж. Кхушбу Ранка, Винай Шукла, 96', 16+
- 22:00 — Мой убийца (Россия), Реж Костас Марсан, 105', 12+
Площадь: показы под открытым небом
- 22:00 — Тигры и люди (Россия), Реж. Сергей Ястржембский, 52', 12+
30 АВГУСТА, СРЕДА
Чехов-центр
- 11:00 — Возвращение кота (Япония), Реж. Хироюки Морита, 75', 0+
- 12:30 — О теле и душе (Венгрия), Реж. Ильдико Энеди, 116', 18+
- 15:00 — Осколки (Россия), Реж. Алиса Хазанова, 91', 18+, Шатер: Q&A
- 16:45 — Q&A шатер: Мастер-класс Е. Гришковца «Как рассказать историю»
- 18:00 — Ньютон (Индия), Реж. Амит Масуркар, 106', 18+
-
20:30 — Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов (Россия), Реж. Александр Хант, 90', 18+
Q&A (Шатер)
- 22:30 — Кровавый дневник. Азиатская анимация для взрослых, 98', 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 14:00 — Молодой Годар (Франция), Реж. Мишель Хазанавичус, 102', 18+
- 16:00 — Гудбай, Берлин! (Германия), Реж. Фатих Акин, 93', 12+
- 18:00 — Фильм будет обьявлен дополнительно
- 20:00 — Микроб и бензин (Франция), Реж. Мишель Гондри, 105', 18+
ККЗ «Комсомолец»
- 10:30 — Российская анимация для самых маленьких, 50', 6+
- 12:00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Детские мультфильмы, 70', 6+
- 14:00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Взрослые мультфильмы, 69', 18+
- 16:00 — Ретроспектива Кодзи Ямамуры. Новые мультфильмы, 38', 18+, Q&A
- 18:00 — Освобождение: инструкция по применению (Россия, Франция), Реж. Александр Кузнецов, 77', 16+, Q&A
- 20:00 — Дитя чудовища, Реж. Мамору Хосода, 119'
Площадь: показы под открытым небом
- 22:00 — Капитан Фантастик (США), Dir. by Matt Ross, 119', 16+
31 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
Чехов-центр
- 10:00 — Рояль в лесу (Япония), Реж. Кодзима Масаюки, 101'
- 12:00 — Капитан Фантастик (США), Реж. Мэтт Росс, 119', 16+
- 14:30 — Пока мы здесь (Япония), Реж. Киеси Куросава, 129', 18+
- 17:00 — Женщина со льдом (Чехия), Реж. Слама Богдан, 106', 12+, Q&A
- 19:30 — Аритмия (Россия), Реж. Борис Хлебников, 106', 18+
- 22:00 — По ту сторону надежды (Финляндия, Германия), Реж. Аки Каурисмяки, 100', 18+
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 14:00 — Ньютон (Индия), Реж. Амит Масуркар, 106', 18+, повтор
- 16:00 — Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов (Россия) Реж. Александр Хант, 90', 18+, повтор
ККЗ «Комсомолец»
- 13:00 — Российская арт-анимация для детей и взрослых, 77', 16+
- 14:30 — Покаяние (СССР), Реж. Тенгиз Абуладзе, 153', 12+
-
17:30 — Прямо здесь, прямо сейчас (Индия), Реж. Ананд Ганди, 28', 16+
Незначительный человек (Индия, Нидерланды), Реж. Кхушбу Ранка, Винай Шукла, 96', 16+ Q&A
- 20:00 — Рай: Надежда (Австрия, Франция, Германия), Реж. Ульрих Зайдль, 92', 16+
Площадь: показы под открытым небом
- 22:00 — Да будет свет (Канада, Франция, Италия, Швейцария, США), Реж. Мила Анг-Твин, Ван Ройко, 90', 12+, Q&A
1 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
Чехов-центр
- 11:30 — Открытие итоговой выставки творческих мастерских (Шатер перед домом правительства Сахалинской области)
- 18:30 — Красная дорожка
- 19:15 — Церемония Закрытия
- 20:15 — Фильм будет обьявлен дополнительно
- 21:00 — Концерт на площади
Кинотеатр «Октябрь», большой зал
- 12:00 — Женщина со льдом (Чехия), Реж. Слама Богдан, 106', 12+, повтор
- 14:00 — Аритмия (Россия), Реж. Борис Хлебников, 106', 18+, повтор
- 16:00 — Да будет свет (Канада, Франция, Италия,Швейцария, США), Реж. Мила Анг-Твин, Ван Ройко, 90', 12+
- 18:00 — По ту сторону надежды (Финляндия, Германия), Реж. Аки Каурисмяки, 100', 18+