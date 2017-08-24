Новый учебный год в «Лукоморье» - набор начался!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

Детский Досуговый Центр «Лукоморье» начинает набор на новый учебный год.

В нашем детском центре вы найдете для своего ребенка много интересных кружков и курсов.

Продлёнка

Наша продленка отличается от всех своей большей наполненностью и длинным рабочим днем. Мы работаем с 8:00 до 18:30 в зависимости от вашей смены. У нас трёхразовое питание, выполнение домашних заданий, прогулки, творческие занятия, игры.

Английский язык (для детей от 6 лет)

Приглашаем ваших детей на курс изучения английского языка.

Профессиональные педагоги помогут вашим детям в дружелюбной и неформальной остановке усвоить язык быстрее и лучше.

Наш курс дает возможность сэкономить время, усилия и средства на многочисленных репетиторов в будущем, а главное - в легкой и понятной форме дать ребенку прочные знания, умение понимать речь, а также чувствовать себя уверенно и легко при беседе с иностранцем.

Все дети разделены на небольшие группы в 6 – 8 человек, что позволяет уделить должное внимание каждому. Подбор в группы идет как по возрасту, так и по уровню владения языком.

Китайский язык (для детей от 8 лет)

Китай – один из основных стратегических партнеров России, который открывает для граждан РФ множество возможностей. Стоит ли упоминать, что китайцы являются партнерами или владельцами множества самых успешных компаний мира. А значит, изучение китайского языка как никогда актуально.

Занятия проходят в группах до 6 человек.

Ментальная арифметика (для детей от 8 лет)

Ментальная арифметика – это уникальная методика развития умственных способностей детей, основанная на системе устного счета. Обучаясь этой методике, ребенок может решить арифметические задачи за несколько секунд (сложение, вычитание, умножение, деление) в уме быстрее, чем с помощью калькулятора.

Экспресс-курс «таблица умножения» получал успешные результаты сотни раз. Теперь пришло время проверить и вам. Таблица умножения — это 180 случаев на умножение и 180 случаев на деление. Полагаться только на память — рискованно. Ребенок учит таблицу и все равно во время контрольной испытывает стресс и забывает некоторые случаи. Как же этого избежать?

Наш курс — это не только опора на память, это эффективные приемы быстрых расчетов, знание которых выручит в любую минуту.

В курсе предложены занимательные тренировки в быстром счете на карточках. Родители, уже изучившие курс с детьми, отмечают, что с изучением таблицы умножения их вечера наполнились хорошим настроением, совместным общением и веселыми играми на скоростной счет для всей семьи.

Каллиграфия (коррекция почерка)

Очень часто взрослые видят, что у ребёнка «ужасный» почерк, но обнаружить истинную причину этого явления могут не все. Отсутствие точных способов решения проблемы приводит к нелепым выводам. Кто-то вспоминает, что это у них наследственное. Кто-то заявляет, что у ребенка нет способностей к письму и рисованию, но зато в математике он «гений». А третьи родители утверждают, что это лень, и ребенок просто не хочет писать красиво.

Уважаемые родители! Некрасивый почерк свидетельствует только об одном — ребенок НЕ ЗНАЕТ, КАК ПРАВИЛЬНО пишутся элементы, буквы и соединения.

Курс «Красивый почерк» изначально был предназначен для школьников младших классов, но практика показала, что сделать коррекцию почерка хотят и старшеклассники, и даже взрослые.

Прикладное творчество (для детей от 7 лет)

Программа кружка направлена на развитие прежде всего творческих способностей Вашего ребенка, а также на развитие образного мышления, эстетического вкуса, фантазии, самовыражения посредством углубления и расширения их знаний.

Здесь дети научатся создавать неповторимые вещи и, возможно, найдут своё призвание!

Ребенок сможет не только окружить себя красивыми изделиями ручной работы, но научится делать уникальные подарки для своих родных и близких, которые никого не оставят равнодушными!

Мы освоим такие техники, как:

скрапбукинг

квиллинг

бумагопластика

роспись по дереву и глиняной игрушке

роспись по стеклу

и многое другое.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕПКА (для детей от 7 лет)

Так же, как и другие виды изобразительного искусства, лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного.

Лепим из полимерной, целлюлозной глины, осваиваем холодный фарфор делая украшения, брелоки, бижутерию, оформляем рамки и другие арт-объекты.

ИЗО-студия (для детей от 7 лет)

Занятия в кружке рисования представляют собой учебный путь от простейших изобразительных действий с карандашом, красками к целостному восприятию образа – его форм и очертаний. Образ из ассоциативного постепенно переходит в осознанный, конкретизированный благодаря тому, что дети овладевают умением изображать простейшие формы предметов.

Целью занятий являются:

пробуждение и закрепление интереса к рисованию;

обучение рисованию простых форм, созданию образов из них;

обучение распознавать и использовать в рисунке основные цвета и их оттенки; получать новый цвет за счет смешивания цветов.

формирование умений во владении простым инструментом – карандаш, бумага, кисть, акварель, гуашь.

обучение рисованию двух и более предметов на одном листе – их соотношение пропорциональное, по величине, по цвету.

развитие способности к передаче в рисунке эмоциональных впечатлений от праздников, явлений природы, новогодних елок и т.д.

Лук Арт (Дизайн для детей от 7 лет)

Студия дизайна. Шьем, плетем, мастерим, рисуем, создаем вещи практического значения.

Используем подручные материалы.

Учимся из ничего делать что-то. Из бесполезного – полезное.

Развиваем фантазию.

Учимся логически мыслить.

Отрабатываем аккуратность, усердие и усидчивость.

Изучаем мир и учимся быть ответственными.

Шитье

Базовый курс шитья для мальчиков и девочек в возрасте от 7 лет.

Рассчитан на 1 год.

Развивает:

мелкую моторику;

аккуратность;

логику;

внимание;

ответственность.

В курсе ребенок получит практическое знание:

как пришивать пуговицы и не только;

как зашивать дырки любого размера;

познакомиться с базовыми понятиями о строении материалов;

научится выполнять основные функциональные швы.

Учимся легко и просто, изготавливая мягкие игрушки, мелкие предметы интерьера и детали одежды.

Помощь в подготовке домашних заданий

Помощь в подготовке домашних заданий для школьников с 1 по 5 классы.

Каждый день в период с 11.00 до 12.30 и с 14.30 до 16.00, насколько это необходимо, ваш ребёнок может просто прийти к нам – и мы поможем ему сделать домашнее задание по любым предметам.

Опытные преподаватели объяснят пробелы в знаниях и направят на правильное решение.

Группа раннего развития (для детей 3-5 лет)

Группа раннего творческого и интеллектуального развития для детей 3-5 лет (изо, лепка, интеллект). Развивающая часть программы направлена на формирование пассивного и активного словаря, развития крупной и мелкой моторики, координации движений, цветовосприятия, развитие внимания, памяти, мышления.

Творческая часть программы включает в себя знакомство с такими материалами, как пластилин, соленое тесто, природный материал (шишки, листья, цветы) и их свойствами мягкость, твердость, пластичность.

На занятиях по ИЗО используются краски, мелки, карандаши.

Цель программы – разностороннее развитие ребенка, включающее:

Развитие познавательных способностей (восприятие, внимание, мышление).

Знакомство с окружающим миром.

Знакомство со свойствами предметов (цвет, форма, величина, количество).

Развитие пространственной ориентации.

Развитие логического мышления (анализ, синтез, сравнение, группировки).

Развитие памяти.

Развитие мелкой и крупной моторики координации движения.

Развитие речи.

Развитие творческих способностей.

Развитие коммуникативных способностей (умение работать в группе).

Знакомство с буквами, цифрами, счет, решение мелких задач

И многое другое в быстром темпе и веселой обстановке.

Подготовка детей к обучению в школе

Развивающая программа подготовки детей дошкольного возраста (5,5-6,5 лет) к обучению в школе.

Программа включает в себя:

обучение счету, чтению;

подготовку руки к письму;

занятия развивающего вида памяти и логического мышления;

уроки и упражнения с элементами тренинга в игровой форме;

консультации и работа с родителями.

Группа – до 6 детей.

Шахматы (для детей от 7 лет)

Все родители мечтают вырастить умного и успешного ребёнка. Многие для этого не жалеют сил и времени, занимаясь со своим чадом, определяя его в различные секции и кружки. Наибольшей популярностью пользуются игровые секции, так как у детей игра – это ведущий способ познания мира. Однако они должны быть не только захватывающими, но и полезными. В этой связи полезно вспомнить, что шахматы считаются самой интеллектуальной игрой.

Польза от умения играть в шахматы для ребенка очевидна:

эта игра заставляет думать;

чтобы побеждать, нужно быть максимально внимательным и сосредоточенным, а это учит ребёнка предвидеть результат своих действий;

с помощью игры в шахматы дети развивают и тренируют логическое мышление;

желание победить заставляет проявлять изобретательность, а проигрыш учит не унывать и относиться к себе самокритично, анализировать свою деятельность;

игра в шахматы развивает усидчивость и собранность, что особенно актуально для очень активных малышей.

Групповые занятия 6-8 человек.

Каникулы в «Лукоморье»

Приглашаем Ваших детей интересно провести свободное время в период школьных каникул (осенние, зимние, весенние и летние)!

С 8.00 до 18.30 – четырёхразовое питание, игры, прогулки, мастер-классы.

Запись по телефону (4242) 48-49-59.

Подробности на нашем сайте: Лукоморье65.рф.

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