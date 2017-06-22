Бизнес-истории: южно-сахалинское предприятие делает деньги из мусора

Как делать деньги, очищая окружающий мир от мусора, и одновременно создавать комфортную городскую среду, знают владельцы и сотрудники южно-сахалинской компании по утилизации автомобильных покрышек и их переработке в резиновую крошку для покрытия уличных площадок.

С наступлением тепла сезонный бизнес отца и сына – Григория и Игоря Ольховиков – буквально оживает. Зимний этап – утилизации покрышек и накопления сырья – позади. Теперь все бригады «Эко РТИ Плюс» задействованы на объектах. Детские площадки, пришкольные стадионы, парковые зоны и прочие формы людского досуга на Сахалине. К множеству из них приложили руку рабочие и управленцы этого компактного предприятия. За один рабочий день мощности мини-завода способны произвести до двух тонн крошки. Это примерно 250 квадратных метров. В прошлом году компания поставила собственный рекорд – уложила за один день 900 "квадратов" резинового покрытия.

В последнее время заказов действительно начало поступать гораздо больше, чем раньше. В областных масштабах это связано с расширением фронта работ по благоустройству дворовых территорий, спортивных и игровых площадок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Невельск, Смирных... Популярность резиновое покрытие завоевывает прежде всего потому, что оно травмобезопасное. Скептики утверждают - недолговечное. Специалисты парируют: зимой его можно превращать даже в каток.

Компания работает в области уже девятый год и не так давно освоила новую для себя форму получения заказов – путем прямого участия в государственных аукционах. Раньше выступали только субподрядчиками.

«В прошлом году сами выиграли конкурс на работы в детскому саду в Дальнем. Сейчас работаем на 3-й и 8-й школах. Убираем старое покрытие и укладываем новенькое. Эти конкурсы тоже сами выиграли. Поначалу от количества обязательных документов и всякой отчетности голова шла кругом. Но потом разобрались», – хвастается Ольховик-младший, Игорь. На вопрос о сложностях, бюрократии и рисках ведения бизнеса Игорь ухмыляется: сложнее не стало, стало интереснее.

«Проекты крупнее, сложнее появились. Конкуренция растет с каждым годом, на рынок выходят новые предприятия. Но мы здесь были первыми девять лет назад. Успели наработать свои фишки, разные секреты, которыми ни с кем не делимся. У нас есть преимущества в этой сфере», – рассказывает Игорь.

И все же о трудностях молодой предприниматель не молчит. Источники получения сырья – непростая тема в работе. По отработанной схеме покрышки для утилизации компания получает от крупных автобаз и транспортных предприятий, которые, кроме прочего, обязаны сдавать их на утилизацию и платить за это таким, как «Эко РТИ Плюс». Тем не менее, процесс утилизации в области совсем не дешев из-за цен на электричество. И бывает дешевле привезти уже готовую крошку с материка. Освоить стихийные свалки с покрышками тоже не вариант. Затраты на утилизацию тогда еще больше вырастут.

В отношениях с банками, по словам Игоря, компания чувствует себя нормально. «Да, время от времени кредитуемся. С процентами справляемся. Иногда бывает неприятная переплата, когда заказчик затянет с оплатой работ. Но, как правило, удается погасить все вовремя. Бизнес должен обладать прочностью. Важно рассчитывать возможные риски. Был случай, нам один партнер взял и не заплатил. Восемь миллионов недосчитались. Уже и суд был в нашу пользу. Пока без результатов. Но ничего, работаем. В общем, бизнес должен быть жизнеспособным, уметь держать удар», – делится коммерсант.

Игорь рассказывает о планах. Среди них – запуск производства плитки из той же крошки. Оборудование закупили, пробные материалы получили. В холодное время постепенно строят новую базу – больше и поближе к центру. На вопрос, хватает ли денег, отвечает, как состоявшийся деловой человек: «Хватает. Если бы не сезонность бизнеса… Мы ведь на объектах только 4 месяца в году работаем. Лето на Сахалине короткое. Работать бы весь год, вообще было бы хорошо».

На сахалинском рынке сейчас работает несколько компаний по изготовлению и укладке резинового покрытия, в том числе с материка. Есть стимул: в области реализуется несколько программ по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Только в 2016 году было открыто более 100 новых хозяйствующих субъектов. Их общее число в настоящее время превышает 27 тысяч. Растет и оборот предприятий. По итогам прошлого года он увеличился на 46,2 миллиарда рублей и составил более 198 миллиардов. Объем налоговых поступлений увеличился более чем на 200 миллионов рублей. В островном регионе действует широкий спектр мер финансовой помощи предпринимателям. В прошлом году 1200 сахалинских организаций получили поддержку на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.