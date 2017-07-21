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Dj Kirilich

Dj Kirilich

В эти выходные Loona club станет твоим самым ярким Светом в мире завораживающих звуков, музыки и танцев!

Главным светилом острова выступает Dj Kirilich. Каждый из вас станет частью этого Явления! Благодаря своей неповторимой подаче, эпатажности и невероятной энергетике наш Гость пробудит в тебе самые сильные чувства, устоять перед которыми будет невозможно...


Вам стало интересно? Звони 272-050

Local support:

Dj Artur Explose (Msk)
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Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!

Каждую пятницу – с 9 вечера до полуночи радиостанция Аств превращается в #радиостанцами!

Вас ждёт трёхчасовое танцевальное затмение – интервью с именитыми гостями, модный саунд, клубные новости и отборнейшие сеты от диджеев - резидентов и хедлайнеров ночного клуба Loona! Не пропусти: Loona – твоя музыкальная планета!

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Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

21 июля, пятница
22:00
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22 июля, суббота
22:00
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