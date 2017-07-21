В эти выходные Loona club станет твоим самым ярким Светом в мире завораживающих звуков, музыки и танцев!



Главным светилом острова выступает Dj Kirilich. Каждый из вас станет частью этого Явления! Благодаря своей неповторимой подаче, эпатажности и невероятной энергетике наш Гость пробудит в тебе самые сильные чувства, устоять перед которыми будет невозможно...



Вам стало интересно? Звони 272-050



Local support:



Dj Artur Explose (Msk)

Dj Sasha Markow

Dj Callypso

Dj Nairi

Dj Miar



Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!



Каждую пятницу – с 9 вечера до полуночи радиостанция Аств превращается в #радиостанцами!



Вас ждёт трёхчасовое танцевальное затмение – интервью с именитыми гостями, модный саунд, клубные новости и отборнейшие сеты от диджеев - резидентов и хедлайнеров ночного клуба Loona! Не пропусти: Loona – твоя музыкальная планета!



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