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Оранжевый мяч

Оранжевый мяч

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут 12 августа в Южно-Сахалинске уже седьмой год подряд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Стритбол – это динамичная и зрелищная разновидность баскетбола, недавно включенная в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В уличный баскетбол в формате «3 на 3» сегодня играют по всему миру. И Сахалинская область в этом плане не исключение. 12 августа островные стритболисты получат возможность показать свое мастерство большому количеству зрителей. Соревнования на территории ГПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдут в трех возрастных группах:

  • юноши и девушки до 16 лет (2001 г.р. и младше);
  • юноши и девушки 17 -18 лет (1999 - 2000 г.р.);
  • мужчины и женщины (1998 г.р. и старше).

Команды победители и призеры соревнований будут награждены кубками, а участники медалям и дипломами Минспорта России.

10 и 11 августа с 13:00 до 17:00 пройдет комиссия по допуску участников. По адресу в Южно-Сахалинске: ул. Пограничная 49 (ДЮСШ ИВС, 3-й этаж), тел. 8(4242)-26-52-71; эл.почта sakhfb@yandex.

Подробности!

Где и когда?
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 1, тел. 8 (4242) 424464, 724575

12 августа, суббота
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