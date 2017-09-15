Стал известен маршрут «Кросса нации»

«Кросс нации – 2017» пройдет в Южно-Сахалинске 16 сентября. По статистике на нем собираются около 2 тысяч участников, но в этот раз организаторы ожидают более повышенный интерес к мероприятию.

В оргкомитете рассказали, что дистанции останутся прежними и будут варьироваться от 1 км – для детей, до 12 км – для опытных легкоатлетов. Как показывает практика проведения «Кросса нации», самой многочисленной станет дистанция 4 км, на нее традиционно заявляется более 1,5 тысяч участников. В этом году изменится схема прохождения маршрута. Ее организаторы пока держат в тайне.

– У каждого участника будет электронный чип, который будет фиксировать время прохождения дистанции. Впервые мы их применили в прошлом году, и они доказали свою надежность. Это позволит избежать ошибок и неточностей, – говорит заместитель председателя сахалинской федерации легкой атлетики Татьяна Быкова.

Она добавила, что принять участие в массовом забеге смогут как любители, так и профессионалы, вне зависимости от возраста. Также, в этом году на старт выйдут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Для них приготовят отдельную дистанцию.

Для того, чтобы стать участником самого массового легкоатлетического забега необходимо получить справку от врача с допуском и заполнить заявку. Она может быть как индивидуальная, так и коллективная.

Регистрация и выдача номеров начнется 11 сентября, сообщает ASTV.RU со ссылкой на пресс-службу министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.