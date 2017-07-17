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World'Клашка

World'Клашка

УРРРАААА! Впереди еще ПОЛОВИНА лета! Можно гулять и радоваться КА-НИ-КУ-ЛАМ!
А чтобы не сидеть дома, предлагаем ПРОВЕСТИ день с World'Клашкой с 10:00 до 17:00.

В программе: ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИ, БАССЕЙН, ИграMix, боулинг, кино,
мастер-классы, развлекательные игры и конкурсы, викторины и дискотеки и
много еще интересного.

С детьми будут заниматься высококвалифицированные педагоги.

Детям всегда будет чем заняться. От времяпрепровождения в летнем лагере
World'Клашки детки получат максимум удовольствия и пользы.

Запись на рецепции клуба или по телефону 797-999.

НАЛИЧИЕ КЛУБНОЙ КАРТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Где и когда?
World Class, фитнес-клуб

Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1б, 1-й этаж, ТРК "Сити Молл", тел. 8 (4242) 797999, 708680

18 июля, вторник
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19 июля, среда
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20 июля, четверг
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21 июля, пятница
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22 июля, суббота
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