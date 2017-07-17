World'Клашка
УРРРАААА! Впереди еще ПОЛОВИНА лета! Можно гулять и радоваться КА-НИ-КУ-ЛАМ!
А чтобы не сидеть дома, предлагаем ПРОВЕСТИ день с World'Клашкой с 10:00 до 17:00.
В программе: ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИ, БАССЕЙН, ИграMix, боулинг, кино,
мастер-классы, развлекательные игры и конкурсы, викторины и дискотеки и
много еще интересного.
С детьми будут заниматься высококвалифицированные педагоги.
Детям всегда будет чем заняться. От времяпрепровождения в летнем лагере
World'Клашки детки получат максимум удовольствия и пользы.
Запись на рецепции клуба или по телефону 797-999.
НАЛИЧИЕ КЛУБНОЙ КАРТЫ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. 2-я Центральная, 1б, 1-й этаж, ТРК "Сити Молл", тел. 8 (4242) 797999, 708680
18 июля, вторник
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19 июля, среда
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20 июля, четверг
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21 июля, пятница
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22 июля, суббота
00:00
23 июля, воскресенье
00:00
24 июля, понедельник
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25 июля, вторник
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26 июля, среда
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27 июля, четверг
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28 июля, пятница
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29 июля, суббота
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30 июля, воскресенье
00:00
31 июля, понедельник
00:00
1 августа, вторник
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2 августа, среда
00:00
3 августа, четверг
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4 августа, пятница
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5 августа, суббота
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6 августа, воскресенье
00:00
7 августа, понедельник
00:00
8 августа, вторник
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9 августа, среда
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10 августа, четверг
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11 августа, пятница
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12 августа, суббота
00:00
13 августа, воскресенье
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14 августа, понедельник
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15 августа, вторник
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16 августа, среда
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17 августа, четверг
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18 августа, пятница
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19 августа, суббота
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20 августа, воскресенье
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21 августа, понедельник
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22 августа, вторник
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23 августа, среда
00:00
24 августа, четверг
00:00
25 августа, пятница
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26 августа, суббота
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27 августа, воскресенье
00:00
28 августа, понедельник
00:00
29 августа, вторник
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30 августа, среда
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31 августа, четверг
00:00
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