Каждые выходные Парк развлечений ИграMix приглашает посетить детей и их родителей «Сахалинский музей Медведя» на занимательные мастер-классы «Веселый улей». Это прекрасный способ выявить у ребенка способности, о которых Вы еще не знаете.

Мы рады предложить Вам мастер-классы: • мыловарение • декоративные свечи своими руками • гончарная мастерская и лепка из глины (необходима предварительная запись) • песочная аппликация • роспись по дереву • шипучая соль для ванны • роспись керамики • народная кукла своими руками (необходима предварительная запись) • дизайн футболки • бумажная флористика • топиарий – декоративное «дерево счастья» • сладкие букеты из конфет • мастерская модницы – заколки, ободки, браслеты и броши своими руками • декупаж – вид творчества, который поможет из обычного предмета создать произведение искусства • шоколадоварение – шоколад и конфеты ручной работы (необходима предварительная запись) • открытка своими руками в стиле скрапбукинг Мастер классы проходят каждую субботу и воскресение

С 3 июня по 31 августа

С 11:00 до 12:30

Подробнее и запись на мастер-классы по тел.: 260-597, 22-72-83

Сахалинский Музей Медведя находится, в ТРК "Сити Молл", 5 этаж, вход с территории Парка развлечений ИграMix, режим работы: будние дни с 12:00 до 19:00, выходные и праздничные дни с 11:00 до 20:00, (понедельник, вторник – выходной).