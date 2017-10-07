В рамках фестиваля патриотической книги «О России с любовью» в Литературно?художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» состоится творческая встреча с известными российскими писателями.

Литературная гостиная музея приглашает на творческую встречу с российскими писателями: П .В. Басинским, Е.А. Мамонтовым, М.О. Наумовой (Мариной Саввиных), Г.М. Прашкевичем, М.С. Тепляковой и М.Н. Щукиным.

Гости познакомятся с актуальными тенденциями в современной российской литературе. О своём творчестве расскажут:

Басинский Павел Валерьевич (г. Москва) литературовед, литературный критик, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности, редактор отдела культуры «Российской газеты», член жюри литературной премии «Ясная Поляна»; Мамонтов Евгений Альбертович (г. Красноярск) прозаик, заместитель главного редактора по прозе литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», член Международного ПЕН?клуба; Наумова Марина Олеговна (Марина Саввиных) (г. Красноярск) поэт, прозаик, главный редактор литературного журнала «День и Ночь», член Союза российских писателей и президиума международного «Союза писателей XXI века», Международного ПЕН?клуба; Прашкевич Геннадий Мартович (г. Новосибирск) прозаик, поэт, переводчик, журналист, заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей СССР, Союза писателей России, Союза журналистов России, Нью?Йоркского клуба русских писателей, Международного ПЕН?клуба, редактор издательства «Свиньин и Сыновья»; Теплякова Мария Сергеевна (г. Суздаль) поэт, прозаик, звонарь, музыкант, член Союза писателей России и Балтийской гильдии поэтов, Союза художников народного искусства; Щукин Михаил Николаевич (г. Новосибирск) прозаик, член Союза писателей России, редактор журнала «Сибирские огни». Автор более 30 книг, участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Был отмечен премиями имени Николая Островского и Ленинского комсомола. Лауреат премии губернатора Новосибирской области (2012).

Ведущий встречи: Тарасов Николай Антонинович, ответственный секретарь Сахалинского регионального отделения Союза писателей России, известный российский поэт, прозаик, заслуженный работник культуры Сахалинской области.

Среди гостей встречи – сахалинские писатели: Анна Сафонова, Елена Намаконова, Владимир Семенчик.

Посетители вечера смогут задать вопросы гостям и поучаствовать в дискуссии.

Вход свободный.