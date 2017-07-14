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Мистер и Мисс Южно-Сахалинск

Мистер и Мисс Южно-Сахалинск

Городской Дом культуры «Родина» проводит новый конкурс в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица» — «Мистер и Мисс Южно-Сахалинск».

Конкурс является масштабной социо-культурной акцией, которая содействует раскрытию творческого потенциала населения, созданию современного образа молодого города с насыщенной социальной жизнью.

К участию в конкурсе приглашаются самые активные, творческие и креативные жители города Южно-Сахалинска старше 21 года, готовые побороться за звание Мистер Южно-Сахалинск и Мисс Южно-Сахалинск.

Конкурсанты должны себя ярко представить, рассказать о своей деятельности и достижениях. А за круглым столом участники конкурса обсудят проблемы в социально-культурной сфере города Южно-Сахалинска и предложат неординарные способы их решения.

Церемония награждения победителей и участников конкурса пройдет в День празднования 135-ой годовщины со дня основания города Южно-Сахалинска. Все участники конкурса получат ценные призы, а победители конкурса удостоены звания «Мистер Южно-Сахалинск», «Мисс Южно-Сахалинск» и получат возможность открыть праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города Южно-Сахалинска.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня 2017 года. Справки по телефону 72-84-85.

24 июня 2017 года – 1 этап конкурса.

15 июля 2017 года – 2 этап конкурса.

19 августа 2017 года – 3 этап конкурса.

09 сентября 2017 года – церемония награждения победителей конкурса

Положение о конкурсе!

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

15 июля, суббота
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