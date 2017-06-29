Сахалинская филармония представляет: впервые в Южно-Сахалинске новое танцевальное шоу «El tango», которое пройдет в формате уникального life-спектакля.

Премьерный показ хореографических номеров в исполнении артистов Театра Танца «Диалог», живая музыка от камерного ансамбля «Дивертисмент». В шоу также принимают участие танцоры из ТСК «Ониона».

29 июня в 19.00

Малый зал Сахалинской филармонии, ул. Дзержинского, 28 (вход со стороны ул. Хабаровской)

Телефон кассы Сахалинской филармонии 304–104.

Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).