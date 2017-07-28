Похищение
Режиссер:
Луис Прието
Актеры:
Холли Берри, Сэйдж Корреа, Крис МакДжинн, Лью Темпл, Джейсон Уинстон Джордж, Кристофер Берри, Аррон Шивер, Кертис Бедфорд, Кармелла Райли, Брайс Фишер
Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок?
?Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без… телефона.
В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.
Сегодня
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
5 августа, суббота
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
6 августа, воскресенье
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
7 августа, понедельник
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
8 августа, вторник
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
9 августа, среда
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
5 августа, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
6 августа, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
7 августа, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
8 августа, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
9 августа, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
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