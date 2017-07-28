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Похищение

Похищение

Режиссер:
Луис Прието
  
Актеры:

Холли Берри, Сэйдж Корреа, Крис МакДжинн, Лью Темпл, Джейсон                                                                      Уинстон Джордж, Кристофер Берри,                                                                  Аррон Шивер, Кертис Бедфорд,                                                                        Кармелла Райли, Брайс Фишер

Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок?

?Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без… телефона.

В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.

 

 

 

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