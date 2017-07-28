Актеры:

Холли Берри, Сэйдж Корреа, Крис МакДжинн, Лью Темпл, Джейсон Уинстон Джордж, Кристофер Берри, Аррон Шивер, Кертис Бедфорд, Кармелла Райли, Брайс Фишер

Знаете ли вы, что в США каждые 40 секунд пропадает один ребенок?



?Когда Карла видит, как кто-то увозит ее сына, а полицейские бездействуют, она бросается в погоню за похитителями. Без раздумий, без страха, без… телефона.



В этой гонке со временем для спасения собственного ребенка ни скорости, ни риски не имеют значения.