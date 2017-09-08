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мама!

мама!

Режиссёр: Даррен Аронофски

Актёры: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель                               Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Патриция                     Саммерсетт, Эрик Дэвис

Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.

 

 

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