мама!
Режиссёр: Даррен Аронофски
Актёры: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Брин Глисон, Донал Глисон, Йован Адепо, Патриция Саммерсетт, Эрик Дэвис
Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.
Сегодня
|17:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
16 сентября, суббота
|15:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
17 сентября, воскресенье
|15:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
18 сентября, понедельник
|19:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
19 сентября, вторник
|19:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
20 сентября, среда
|17:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
16 сентября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:15
22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:20
17 сентября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:15
22:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:20
18 сентября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
19:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:10
19 сентября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:35
20 сентября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:10
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