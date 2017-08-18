Фильм, созданный сотрудниками литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», покажут в рамках VII международного фестиваля «Край света». Документальное кино cназванием «Каторга. Послесловие» зрители увидят во внеконкурсной программе фестиваля.

Разные люди попадали на сахалинскую каторгу. Кто-то безвестно растворился в её тяжелом быте, угольной пыли и гулком перезвоне кандальных цепей, а о ком-то память до сих пор передаётся от отца к сыну. Этот фильм – реальные истории потомков ссыльных каторжных, привезённых когда?то на остров, переложенные отрывками из книги А. П. Чехова «Остров Сахалин».

В рамках проекта «Листая страницы памяти», который ставит своей целью изучение судеб сахалинских ссыльнокаторжных, участников чеховской переписи и их потомков, сотрудниками музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» была предпринята экспедиция на север Сахалина в июне 2016 года. Итогом поездки стал фильм «Каторга. Послесловие». Режиссером фильма выступил Сергей Кузовов, автором сценария и монтажа стала Ирина Расторгуева, а за визуальную часть фильма отвечал Игорь Новомодный.

Показ фильма состоится 25 августа в ККЗ «Комсомолец» в 16.00.

Билеты можно приобрести в шатрах, которые расположены рядом с Чехов-центром. Организаторы выдают по два билета в одни руки за сутки до сеанса и в день показа. При наличии свободных мест в зале можно будет пройти и без билета.