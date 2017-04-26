Сахалинские легкоатлеты завоевали восемь медалей дальневосточного первенства

Во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике среди ДЮСШ «Приморская весна». Островные легкоатлеты завоевали на этих стартах восемь медалей, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Победителем первенства стал Матвей Кожаров из Корсакова. Он финишировал первым на дистанции 800 метров (2.04,73 секунды), - рассказал старший тренер сборной команды островного региона Алексей Жижикин.

Помимо золотой награды, в активе Матвея Кожарова оказалась серебряная медаль в беге на 400 метров (51,39).

Также два раза поднимались на пьедестал почета Анастасия Большакова из островной столицы и Даниил Мордовцев из Корсакова. Анастасия дважды показала второй результат (200 м — 25,99; 400 м — 59,67), а у Даниила серебро в беге на 2000 м с препятствиями (6.29,1) и бронза на дистанции 400 м с барьерами (1.05,37).

Третьим призером первенства стал Даниил Нетяго (Южно-Сахалинск). У него — третье место в беге на 400 м (52,15). А Кристина Титаева (Южно-Сахалинск) — серебряный призер в беге на 100 м (13,02).

Неплохо выступили и другие сахалинские бегуны. Так, Евгений Сергеев из Южно-Сахалинска занял четвертое место на дистанциях 200 и 400 метров (23,46 и 52,95). А его землячка Алиса Платонова — на пятой строчке итогового протокола в беге на 200 м (26,64) и на четвертой — на дистанции вдвое длиннее (1.01,18).

- Отмечу, что Данил Нетяго и Алиса Платонова выполнили норматив первого спортивного разряда, - подытожил Алексей Жижикин.