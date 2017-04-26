"Эковахте Сахалина" подтвердили планы администрации Южно-Сахалинска по закрытию водозабора на реке Еланька

фото Экологической вахты Сахалина

В "Эковахту Сахалина" поступила копия письма заместителя директора МКП "Городской водоканал" Кирилла Подьякова в адрес первого вице-мэра г. Южно-Сахалинска Наталии Куприной "О водоснабжении южной части города, при выводе из работы поверхностного водозабора на р. Еланька".



В письме, датированном 23.11.2016 г., руководство "Городского водоканала" сообщает, что даже при увеличении объема подачи воды с водозаборов "Луговое" и "Отдаленный" и повышения давления в сети, частичной подачи воды в южную часть города с водозабора "Рогатка", увеличения производительности водопроводной насосной станции №12 (для чего потребуется ее реконструкция), "подать воду в зону влияния водозабора "Еланька" практически невозможно". Напомним, что зоной влияния водозабора "Еланька" являются 12, 12А, 13 и 13А микрорайоны Южно-Сахалинска.



Кирилл Подьяков также информирует городские власти, что, по результатам моделирования, даже после выполнения всех указанных мероприятий по замене выпадающих из-за закрытия "Еланьки" объемов воды, давление в водопроводной сети в районе влияния этого водозабора не поднимается выше 1,5 кгс/см2, а в самой дальней точке устанавливается лишь на уровне 0,5 кгс/см2.

При этом, как утверждают специалисты, для нормального водоснабжения многоэтажной застройки в водопроводной системе необходимо создавать давление не менее 2 кгс/см2.



Таким образом, заместитель директора МКП "Городской водоканал" Кирилл Подьяков в своих официальных документах подтверждает, что обеспечить полноценную замену воде из водозабора "Еланька" при его длительной остановке невозможно, что прямо противоречит его сегодняшним официальным заявлениям.



На просьбу прокомментировать информацию о планах по выводу из эксплуатации водозабора "Еланька" и невозможности его замены в приемной заместителя директора МКП "Городской водоканал" Кирилла Подьякова предложили направить официальный запрос.



Наличие планов по выводу из эксплуатации водозабора на р. Еланька подтверждает и министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев. В своем письме от 28.04.2017 г. в адрес гражданского активиста Виктора Шейко он также ссылается на "мероприятия, выполняемые администрацией Южно-Сахалинска по модернизации системы водоснабжения города и увеличению мощности подземных водозаборов в целях выведения из эксплуатации поверхностного водозабора на р. Еланька".



При изучении вопроса закрытия водозабора на р. Еланька и обеспечения ему полноценной замены необходимо учесть, что в декабре 2016 года на проект реконструкции водозабора "Придорожный" получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Этот водозабор находится в южной части города, в районе строящегося Аквапарка рядом с ТЦ "Ситимолл".



"Эковахта Сахалина" считает, что вопрос вывода из эксплуатации водозабора на р. Еланька должен решаться гласно, с учетом всех существующих и перспективных возможностей системы водоснабжения областной столицы и с учетом мнения независимых экспертов и жителей города.

Источник: Экологическая вахта Сахалина

Напомним, строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, что привело к остановке водозабора. Водозабор закрыт с 27 апреля из-за резко возросшей мутности воды, а до этого он подавал в город 4 тысячи кубометров чистой воды ежедневно.