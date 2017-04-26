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"Эковахте Сахалина" подтвердили планы администрации Южно-Сахалинска по закрытию водозабора на реке Еланька
фото Экологической вахты Сахалина

"Эковахте Сахалина" подтвердили планы администрации Южно-Сахалинска по закрытию водозабора на реке Еланька

Обеспечить полноценную замену воде из этого водозабора при его длительной остановке невозможно

В "Эковахту Сахалина" поступила копия письма заместителя директора МКП "Городской водоканал" Кирилла Подьякова в адрес первого вице-мэра г. Южно-Сахалинска Наталии Куприной "О водоснабжении южной части города, при выводе из  работы поверхностного водозабора на р. Еланька". 

В письме, датированном 23.11.2016 г., руководство "Городского водоканала"  сообщает, что даже при увеличении объема подачи воды с водозаборов "Луговое" и "Отдаленный" и повышения давления в сети, частичной подачи воды в южную часть города с водозабора "Рогатка", увеличения производительности водопроводной насосной станции №12 (для чего потребуется ее реконструкция), "подать воду в зону влияния водозабора "Еланька" практически невозможно".  Напомним, что зоной влияния водозабора "Еланька" являются 12, 12А, 13 и 13А микрорайоны Южно-Сахалинска. 

Кирилл Подьяков также информирует городские власти, что, по результатам моделирования, даже после выполнения всех указанных мероприятий по замене выпадающих из-за закрытия "Еланьки" объемов  воды, давление в водопроводной сети в районе влияния этого водозабора не поднимается выше 1,5 кгс/см2, а в самой дальней точке устанавливается лишь на уровне 0,5 кгс/см2. 

При этом, как утверждают специалисты, для нормального водоснабжения многоэтажной застройки в водопроводной системе необходимо создавать давление не менее 2 кгс/см2.  

Таким образом, заместитель директора МКП "Городской водоканал" Кирилл Подьяков в своих официальных документах подтверждает, что обеспечить полноценную замену воде из водозабора "Еланька" при его длительной остановке невозможно, что прямо противоречит его сегодняшним официальным заявлениям.  

На просьбу прокомментировать информацию о планах по выводу из эксплуатации водозабора "Еланька" и невозможности его замены в приемной заместителя директора МКП "Городской водоканал" Кирилла Подьякова предложили направить официальный запрос. 

Наличие планов по выводу из эксплуатации водозабора на р. Еланька подтверждает и министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев. В  своем письме от 28.04.2017 г. в адрес гражданского активиста Виктора Шейко он также ссылается на "мероприятия, выполняемые администрацией Южно-Сахалинска по модернизации системы водоснабжения города и увеличению мощности подземных водозаборов в целях выведения из эксплуатации поверхностного водозабора на р. Еланька". 

При изучении вопроса закрытия водозабора на р. Еланька и обеспечения ему полноценной замены необходимо учесть, что в декабре 2016 года на проект реконструкции водозабора "Придорожный" получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Этот водозабор находится в южной части города, в районе строящегося Аквапарка рядом с ТЦ "Ситимолл".  

"Эковахта Сахалина" считает, что вопрос вывода из эксплуатации водозабора на р. Еланька должен решаться гласно, с учетом всех существующих и перспективных возможностей системы водоснабжения областной столицы и с учетом мнения независимых экспертов и жителей города.

Источник: Экологическая вахта Сахалина

Напомним, строители ТОР "Горный воздух" загрязнили Еланьку, что привело к остановке водозабора. Водозабор закрыт с 27 апреля из-за резко возросшей мутности воды, а до этого он подавал в город 4 тысячи кубометров чистой воды ежедневно.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:56 +2
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Комментарии
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 16:19
Вот и допрыгались. Теперь вопрос: кому нужны мифические туристы, которые в в голове у кое-кого?
На острове уникальная ситуация. Накануне выборов подорван авторитет исполнительной власти и правящей партии. Это не простят в Москве. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.
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+3
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 18:31
Lukich, без воды как говорится никуда .., нет воды - нет туристов..
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+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 19:23
Lukich, Мифические туристы нужны, чтобы денег побольше на эфимерные проекты направить. Надеюсь, что Зайцев ответит за все: и за воду мутную в кране и по другим статьям.
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0
Вячеслав Ленков
Написано сегодня, в 16:36
Этот водозабор находится насколько я знаю в самом верху в сопке если ехать в сопку по улице Больничной мимо санатории Аралия. Об этом водохранилище я знаю потому как десятки раз там был. А указали что районе ТЦ Сити Молл. Странно... Или может относительно ситимолла в сопке вверх от ситимол водозабор какой-то есть? - Я в этом сомневаюсь.
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0
Dmitry_Lisitsyn
Написано сегодня, в 17:11
Вячеслав Ленков, "этот водозабор", про который вы пишете, называется "Елань". О его закрытии и идет речь. В конце публикации указан водозабор "Придорожный", как пример того, что с заменой выпадающих объемов водоснабжения далеко не все так гладко.
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+1
Вячеслав Ленков
Написано сегодня, в 16:38
И как там журналисты или операторы работают, выкладывая новости различные постоянно, при этом не подумав.
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0
Igor71
Написано сегодня, в 17:49
Ну всё, будет сеансовая подача воды. Интересно у нас проходит - год экологии. Сейчас разрушит КОН Сахалинскую область и дальше куда нибудь рванет.
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+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 19:24
Igor71, Так было же выступление, что возможна сеансовая подача воды.
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0
babaj
Написано сегодня, в 19:03 Отредактированно сегодня, в 19:04
я вот этими глинистыми "загрязняющими" взвесями ,зачастую просто весенними, честно говоря чего-то не пойму. В Ростове-на Дону воду для водопровода берут из реки Дон. Который тянется из-под Тулы и является по сути южно-российской сточной канавой для всевозможных промышленных и бытовых отходов.. Но воду после забора подвергают современной системе очистки.Не супер горная водичка,но пригодна для водопровода. Глина-не самый убийственный загрязнитель. На счет рыбы знаю точно,что уже лет 40 в верхнюю Еланьку ни одна горбушина не пробиралась в силу полного иссушения русла летом в сухой период. Видимо не без помощи водозабора.
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