Больше тысячи человек остались без света в Углегорске

Больше тысячи человек и Дом детского творчества остались без света в Углегорске.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе "Сахалинэнерго", в 10:25 утра в результате несанкционированных земельных работ, проводимых местным хлебокомбинатом, была повреждена кабельная линия электропередач.

В настоящее время ремонтные бригады "Сахалинэнерго" завершают восстановительные работы.

Вернуть жителям электроснабжение планируют в 16:00.