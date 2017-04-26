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Больше тысячи человек остались без света в Углегорске

Больше тысячи человек остались без света в Углегорске

Хлебокомбинат повредил кабельную линию электропередач

Больше тысячи человек и Дом детского творчества остались без света в Углегорске.

Как сообщили astv.ru  в пресс-службе "Сахалинэнерго", в 10:25 утра в результате несанкционированных земельных работ, проводимых местным хлебокомбинатом, была повреждена кабельная линия электропередач. 

В настоящее время ремонтные бригады "Сахалинэнерго" завершают восстановительные работы. 

Вернуть жителям электроснабжение планируют в 16:00.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:35 +1
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