Сахалинка заняла пятое место в первенстве России по шахматам

В Сочи завершилось первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек. Среди участников этих состязаний были шахматисты из Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Сахалинец Артем Хуснулгатин в возрастной группе юношей до 13 лет набрал 4,5 очка из 9 и занял 69 место (среди 139 участников).

- В заключительном туре Артем играл черными против Константина Зырянова из Нижегородской области. Он уверенно разыграл один из вариантов Шотландской партии, получив стесненную, но очень крепкую позицию. К сожалению, ряд ошибок привели черных к трудной позиции, которую они не смогли удержать и проиграли, - прокомментировал старший тренер сборной команды Сахалинской области Вячеслав Цой.

Мишель Бондаренко замкнул турнирную таблицу в состязаниях юношей до 17 лет. Он сделал четыре ничьи, набрав 2 очка.

- К сожалению, Мишель был явно не в форме, не показал своей лучшей игры, - резюмировал Вячеслав Цой.

Денис Син занял 19 место среди 46 участников в возрастной группе юношей до 19 лет. В активе сахалинского шахматистка 5 очков. Причем, шесть заключительных туров он прошел без поражений (две победы и четыре ничьи).

- В последнем туре соперником Дениса был Алдар Инджиев (Калмыкия), которого он чуть ранее обыграл в турнире по быстрым шахматам. В этот раз Денис белыми разыграл Ферзевый гамбит, получив чуть лучшую позицию. Постепенно белые позиционно переиграли черных, что привело к выигрышу двух пешек. Представитель Калмыкии попытался осложнить игру, пожертвовав фигуру, но Денис несколькими точными ходами отразил все угрозы и победил, - рассказал Вячеслав Цой.

До последнего тура Дарья Хохлова претендовала на медаль в турнире юниорок до 21 года. В заключительной партии она белыми играла с Динарой Дорджиевой (Москва). По любопытному стечению обстоятельств, соперницы встречались в последнем туре первенства страны по быстрым шахматам. Тогда Дарья победила, что позволило ей завоевать бронзовую медаль. В этот раз победа также позволяла ей пробиться в призовую тройку.

- Даша в перспективной позиции допустила пару ошибок, которые привели к активизации позиции черных. В эндшпиле ладья и конь черных оказались сильнее ладьи и слона белых. В итоге поражение, которое отбросило нашу шахматистку на пятое место, - подвел итог Вячеслав Цой.

Добавим, что сахалинцев ждет еще участие в первенстве России по блицу (3 минуты на партию + 2 секунды за ход).