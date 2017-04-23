новости
новости
Регистрация
Сахалинка заняла пятое место в первенстве России по шахматам

Сахалинка заняла пятое место в первенстве России по шахматам

Островной регион на соревнованиях представляли четыре спортсмена

В Сочи завершилось первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек. Среди участников этих состязаний были шахматисты из Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Сахалинец Артем Хуснулгатин в возрастной группе юношей до 13 лет набрал 4,5 очка из 9 и занял 69 место (среди 139 участников).

- В заключительном туре Артем играл черными против Константина Зырянова из Нижегородской области. Он уверенно разыграл один из вариантов Шотландской партии, получив стесненную, но очень крепкую позицию. К сожалению, ряд ошибок привели черных к трудной позиции, которую они не смогли удержать и проиграли, - прокомментировал старший тренер сборной команды Сахалинской области Вячеслав Цой.

Мишель Бондаренко замкнул турнирную таблицу в состязаниях юношей до 17 лет. Он сделал четыре ничьи, набрав 2 очка.

- К сожалению, Мишель был явно не в форме, не показал своей лучшей игры, - резюмировал Вячеслав Цой.

Денис Син занял 19 место среди 46 участников в возрастной группе юношей до 19 лет. В активе сахалинского шахматистка 5 очков. Причем, шесть заключительных туров он прошел без поражений (две победы и четыре ничьи).

- В последнем туре соперником Дениса был Алдар Инджиев (Калмыкия), которого он чуть ранее обыграл в турнире по быстрым шахматам. В этот раз Денис белыми разыграл Ферзевый гамбит, получив чуть лучшую позицию. Постепенно белые позиционно переиграли черных, что привело к выигрышу двух пешек. Представитель Калмыкии попытался осложнить игру, пожертвовав фигуру, но Денис несколькими точными ходами отразил все угрозы и победил, - рассказал Вячеслав Цой.

До последнего тура Дарья Хохлова претендовала на медаль в турнире юниорок до 21 года. В заключительной партии она белыми играла с Динарой Дорджиевой (Москва). По любопытному стечению обстоятельств, соперницы встречались в последнем туре первенства страны по быстрым шахматам. Тогда Дарья победила, что позволило ей завоевать бронзовую медаль. В этот раз победа также позволяла ей пробиться в призовую тройку.

- Даша в перспективной позиции допустила пару ошибок, которые привели к активизации позиции черных. В эндшпиле ладья и конь черных оказались сильнее ладьи и слона белых. В итоге поражение, которое отбросило нашу шахматистку на пятое место, - подвел итог Вячеслав Цой.

Добавим, что сахалинцев ждет еще участие в первенстве России по блицу (3 минуты на партию + 2 секунды за ход).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:26 +1
Другие статьи по темам
Место
Сочи
Прочее
Сахалинская областьшахматы
Популярное на ASTV
Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым
Сахалинцы пострадали в страшной аварии на трассе перед Макаровым
Около сотни тысяч сахалинских пенсионеров получат увеличенную пенсию
Около сотни тысяч сахалинских пенсионеров получат увеличенную пенсию
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске
Внедорожник врезался в крыльцо магазина в Южно-Сахалинске
Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
Три автомобиля столкнулись на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru